Жутко, но интересно: как сделать янтарный маникюр

Жуткой изюминкой этого маникюра стал комар, которого автор использовала как оригинальное дополнение к стилю.
Уже давно маникюр – способ самовыражения и способ продемонстрировать свою оригинальность. Существует так много его видов, что не хватит пальцев сосчитать.
Автор Nails_by_mkaur предложила в своем видео довольно необычный, и несколько экстраординарный дизайн ногтей с использованием живых (точнее уже мертвых) насекомых!
Если вы не страдаете инсектофобией, а наоборот, любите разных насекомых, такой маникюр может вам понравиться. Он точно выделит ваши руки и привлечёт к себе внимание.
Итак, как создать янтарный маникюр:
- Возьмите верхнюю типсу и нанесите гель-лак;
- Пока он не просох, поместите внутрь насекомое;
- Закрепите на ноготь;
- Высушите;
- Придайте нужную форму;
- Покройте полупрозрачным лаком с желтизной;
- Тонкой кистью, по краям, добавьте элементы темно-коричневого цвета;
- Сверху покройте закрепителем.
Кажется, будто только что на ноготь упала капелька янтаря, навечно сохранив насекомое. Вместо комара можно попробовать использовать крылья бабочки.
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