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Жутко, но интересно: как сделать янтарный маникюр

Жутко, но интересно: как сделать янтарный маникюр

Насекомое в янтаре / Фото: Credits

Жуткой изюминкой этого маникюра стал комар, которого автор использовала как оригинальное дополнение к стилю.

Уже давно маникюр – способ самовыражения и способ продемонстрировать свою оригинальность. Существует так много его видов, что не хватит пальцев сосчитать.

Автор Nails_by_mkaur предложила в своем видео довольно необычный, и несколько экстраординарный дизайн ногтей с использованием живых (точнее уже мертвых) насекомых!

Если вы не страдаете инсектофобией, а наоборот, любите разных насекомых, такой маникюр может вам понравиться. Он точно выделит ваши руки и привлечёт к себе внимание.

Итак, как создать янтарный маникюр:

  • Возьмите верхнюю типсу и нанесите гель-лак;
  • Пока он не просох, поместите внутрь насекомое;
  • Закрепите на ноготь;
  • Высушите;
  • Придайте нужную форму;
  • Покройте полупрозрачным лаком с желтизной;
  • Тонкой кистью, по краям, добавьте элементы темно-коричневого цвета;
  • Сверху покройте закрепителем.

Кажется, будто только что  на ноготь упала капелька янтаря, навечно сохранив насекомое. Вместо комара можно попробовать использовать крылья бабочки.

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