Зимний макияж: бьюти-ошибки, которые делают нас старше

Визажисты утверждают, что для того, чтобы выглядеть безупречно, важно менять косметические средства в зависимости от сезона.

Зимой, когда наша кожа страдает от перепада температур и обезвоживания, а весь организм испытывает недостаток витаминов и солнечного света, макияж и уходовые процедуры должны - по возможности - компенсировать все эти неприятности. О том, какие бьюти-ошибки мы совершаем зимой и как их исправить, рассказывает The Sun.

Купите два комплекта тональных средств

Зимой обязательно нужно менять цвет тонального крема и консилера. Если продолжать использовать оттенки тонального крема и консилера, которые вы использовали все лето, это приведет к тому, что макияж будет выглядит как маска, а вы заметите резкую разницу между цветом лица и шеи.

В идеале нужно иметь два комплекта тональных средств и смешивать их, чтобы использовать в межсезонье.

Пользуйтесь бронзатором

Еще одна ошибка макияжа заключается в том, что вы не "согреваете лицо" солнечными оттенками. Очень часто зимой наша кожа теряет свое сияние и выглядит бледной и немного землистой. В этом случае стоит воспользоваться бронзатором, который вернет вашему лицу часть того летнего сияния, которое мы все так любим.

Если у вас слишком светлая кожа и вам не подходит бронзер, попробуйте использовать кремовые румяна.

Избегайте слишком темных глаз и губ

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Когда наступает зима, может возникнуть соблазн перейти на более темные цвета, но, если у вас много морщин, это может усугубить проблему, потому что неровная линия губ станет более очевидной.

Поменяйте уходовые процедуры

Самая большая ошибка заключается в том, что люди не корректируют свои процедуры ухода за кожей, чтобы приспособиться к холодным и сухим зимним месяцам. Это может привести к тому, что макияж будет выглядеть неравномерно: подчеркнет шелушение или жирный блеск на некоторых участках.

Позаботьтесь о своей коже, добавляя дополнительное увлажнение. Это может означать добавление более интенсивного увлажняющего крема или использование нескольких увлажняющих и питательных масок в неделю.

Также не стоит забывать о пилингах, которые снимут верхний слой омертвевшей кожи с вашего лица, чтобы придать вам более свежий и сияющий вид.

Не злоупотребляйте пудрой

Нанесение толстого слоя пудры на лицо - не лучшее решение, так как в холодные месяцы наша кожа имеет тенденцию быть намного суше, чем обычно, поэтому использование слишком большого количества пудры делает ее тусклой и может подчеркнуть сухость и шелушение. Наносите пудру только на участки лица, которые склонны к блеску. Лучше всего наносить тонкую прессованную пудру только на Т-зону.

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