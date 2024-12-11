Зимний маникюр: 10 цветов для коротких ногтей

Аккуратные короткие ногти стали символом минимализма, функциональности и стиля. Если длинные ногти могут быть не всегда удобны в повседневной жизни, короткие выглядят шикарно и элегантно.

Издание Woman And Home рассказало о самых модных цветах этой зимы, которые помогут вам выглядеть стильно и ухоженно.

Рекомендации по уходу

Перед тем как погрузиться в тенденции зимнего маникюра, следует упомянуть несколько основных правил ухода за ногтями, ведь хороший маникюр начинается со здоровья ногтей, поэтому обратите внимание на:

Укрепление . Используйте лучшие средства для укрепления, которые можно наносить в качестве базового покрытия.

. Используйте лучшие средства для укрепления, которые можно наносить в качестве базового покрытия. Увлажнение кожи рук . Крем для рук – ваш незаменимый помощник в холодное время года. Он поможет защитить кожу от сухости, сохранить ваши руки и ногти ухоженными.

. Крем для рук – ваш незаменимый помощник в холодное время года. Он поможет защитить кожу от сухости, сохранить ваши руки и ногти ухоженными. Защита. Выбирайте маникюрные процедуры, позволяющие вашим ногтям расти естественным образом.

Короткие бордовые ногти

Бордовый цвет – классика зимнего маникюра. В сочетании с короткими квадратными или полуовальными формами ногтей, бордовый цвет имеет сдержанный, но очень элегантный вид. Этот оттенок придает изысканности и теплу зимним образам.

Короткие черные ногти

Черный лак на коротких ногтях – универсальный выбор для тех, кто ценит лаконичность и стиль. Глянцевое покрытие придает маникюру дорогой вид, а сам цвет прекрасно сочетается с любой одеждой.

Короткие глазированные ногти "черри"

Для тех, кто хочет чуть-чуть блеска, идеальным вариантом станет глазированное или перламутровое покрытие. Такой маникюр придает праздничности и прекрасно подходит к зимним вечеринкам.

Французский маникюр с черепаховым дизайном

Французский маникюр остается вне времени, но этой зимой популярны "черепаховые" кончики. Выберите короткую миндалевидную форму для достижения элегантного эффекта.

Короткие коричневые ногти

Коричневый – нейтральный осенне-зимний оттенок, который прекрасно дополнит ваш гардероб. Он подходит для тех, кто любит приглушенные цвета и натуральность.

Темно-зеленые квадратные ногти

Темно-зеленый цвет – тренд этого сезона. Он выглядит насыщенно. Короткие квадратные ногти в этом оттенке создают изящный и стильный образ.

Бордовый французский маникюр

Если вы обожаете французский маникюр, но хотите добавить немного яркости, выберите бордовые кончики. Они выглядят великолепно на коротких квадратных ногтях.

Оранж

Ярко-оранжевый оттенок – идеальный выбор для тех, кто хочет добавить немного цвета в зимние будни. Короткие ногти в этом цвете выглядят свежими и стильными.

Каштановые оттенки

Теплый каштановый цвет – отличная альтернатива для тех, кто ищет менее яркие оттенки. На коротких ногтях он создает универсальный и уютный вид.

Нейтральные короткие ногти

Чудные или кремовые цвета – актуальная классика. Короткие чудесные ногти выглядят сдержанно и элегантно и подходят для любого случая.

Короткие ногти стали любимцами современных модниц благодаря своей практичности и эстетичности. Они идеально подходят для активного образа жизни и не нуждаются в сложном уходе. Кроме того, короткая длина позволяет чаще экспериментировать с цветом и дизайном.

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