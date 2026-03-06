Мишель Уильямс / © Associated Press

Весна — идеальное время для перезагрузки и нет лучшего способа освежить образ, чем смена цвета волос. Наградные церемонии всегда задают тон сезонным бьюти-трендам и Actor Awards 2026 не стали исключением. В этом году звезды поразили палитрой оттенков, от классического блонда до многомерного темного блонда, от теплого рыжего до нежного ванильного ганаша, об этом рассказало издание New Beauty.

Волосы должны сиять изнутри, подчеркивать черты лица и одновременно быть трендовыми. Именно эти оттенки мы выбираем для весеннего обновления и они точно вдохновляют на эксперименты.

Эли Лартер и культовый классический блонд

Эли Лартер / © Associated Press

Эли Лартер появилась с оттенком, который уже окрестили «first wife blond» — классический блонд. Это современный микс прически «идеальной жены из пригорода» и гламурной блондинки 90-х -2000-х годов. Цвет мягкий, но при этом роскошный, без холодной резкости или желтизны.

Чтобы достичь эффекта, надо осветлить контур лица техникой балайяж, добавить более светлые акценты у линии роста волос. В результате получите сияние, которое буквально подсвечивает кожу.

Подойдет тем, кто хочет освежить блонд без кардинального перехода в платину.

Эмма Стоун и мягкий рыжий оттенок

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун давно ассоциируется с рыжими оттенками и в этот раз она не изменила себе. Ее мягкий оттенок — это приглушенный, теплый медно-каштановый тон без чрезмерной яркости. Цвет выглядит глубоким, но не драматичным.

Особенность окрашивания — стратегическая работа с корнями и легкий глянцевый финиш по длине, что добавляет волосам движения и блеска.

Подойдет тем, кто хочет попробовать рыжий, но боится слишком смелых экспериментов.

Мишель Монахан и мягкий темный блонд

Мишель Монаган / © Associated Press

Мишель Монахан продемонстрировала оттенок, который идеально балансирует между блондом и брюнетом — «biscotti bronde» или мягкий темный блонд.

Это многомерный цвет с деликатными солнечными бликами на более глубокой базе. Более светлые пряди у лица создают эффект естественной подсветки. Такой тон выглядит максимально натурально, будто волосы просто красиво выгорели после отпуска.

Подойдет если вы не готовы полностью переходить в блонд, но хотите больше света в волосах.

Мишель Уильямс и кремовый ванильный блонд

Мишель Уильямс / © Associated Press

Мишель Уильямс появилась с оттенком, который звучит как десерт — кремовый ванильный блонд.

Это светлый, мягко растушеванный блонд с сохранением естественной глубины у корней. Цвет выглядит одновременно современно и вневременно. Легкое осветление кончиков добавляет сияния, а теплый глянец в зоне корней делает образ более живым.

Подойдет поклонницам коротких стрижек и чистых, элегантных форм.

Все эти оттенки объединяет:

отсутствие резких контрастов

многомерность

мягкая растушевка возле лица

теплые, естественные оттенки

Весна 2026 года — это не про экстремальные перемены, а про роскошную естественность. Волосы должны выглядеть дорого, ухоженно и светиться изнутри. Так что если вы планируете весеннее обновление, ориентир понятен — теплый блонд с характером, приглушенная медь или деликатный темный блонд.

И главное правило сезона — цвет должен выглядеть так, будто он — ваша лучшая естественная версия.