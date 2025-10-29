Звездный пример: 7 вариантов окрашивания волос, которые выглядят чрезвычайно дорого / © Associated Press

Правильное сочетание цвета, текстуры, ухода и легкого блеска делает волосы настоящей драгоценностью. Издание Real Simple рассказало об оттенках, которые профессиональные стилисты называют самыми роскошными и эффектными.

«Old Money» блонд

Сидни Суини / © Associated Press

Этот нейтральный блонд от корней до кончиков выглядит чрезвычайно естественно и дорого, потому что позволяет волосам красиво отрастать. Вы всегда будете выглядеть так, будто волосы идеально ухожены. Мягкий переход и натуральная глубина делают его идеальным для тех, кто хочет элегантный и беззаботный образ.

Насыщенный каштаново-рыжий

Джулианн Мур / © Associated Press

Рыжий цвет славится своей сложностью и быстрым выцветанием. Вместо этого выберите насыщенный рыже-каштановый: смесь медного, красного и коричневого. Тон настолько богатый и изысканный, что волосы действительно выглядят роскошно. Это выбор для тех, кто любит драму и одновременно элегантность.

Блонд от корней до кончиков

Эль Фэннинг / © Associated Press

Такой оттенок — классический, без корней и градиентов, как бокал шампанского. Волосы глянцевые и ухоженные. Профессионалы называют его сдержанным, но очень эффектным вариантом.

Глубокий эспрессо

Белла Хадид / © Associated Press

Этот темный оттенок на первый взгляд кажется монохромным, но при детальном рассмотрении видны теплые переливы. Он подчеркивает теплые оттенки кожи, омолаживает лицо и выглядит очень глянцевым, особенно после дополнительного блестящего покрытия.

Бархатный мягкий блонд

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Темный блонд с теплыми нотками выглядит одновременно роскошно и уютно. Этот оттенок сочетает богатство и мягкость, создает эффект дорогого, но домашнего комфорта.

Карамельный шоколад

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Для брюнеток идеальный вариант «золотого прикосновения». Ключ к роскошности — это теплые блики и правильный тонер. Отсутствие заметных корней создает эффект всегда ухоженных волос.

Рельефная драгоценность

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Если вы не можете выбрать между блондом и брюнетом, отдайте предпочтение рельефному окрашиванию, которое сочетает светлый, темный и золотистый блонд. Глубина в корнях делает оттенок глубоким, а плавные переходы позволяют волосам выглядеть естественно роскошно.

Советы

Глубина от корней до кончиков — ключ к дорогому виду. Блеск и уход — сыворотки и блестящие спреи подчеркивают эффект. Тонирование — теплые или холодные оттенки влияют на восприятие «ценности» волос. Натуральность переходов — плавные градиенты делают волосы ухоженными без видимого окрашивания.

Стильные, сияющие и роскошные волосы — это не только об оттенке, а о полном уходе, внимании к деталям и правильной технике окрашивания. Когда вы выбираете один из этих оттенков, вы гарантированно получите эффект «дорогих волос», как у звезд.