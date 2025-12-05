Реклама

Что происходит с кожей в холодный сезон?

Когда температура падает, кожа теряет влагу гораздо быстрее. Защитный барьер ослабляется, поэтому появляются раздражение и сухость. К этому добавляется резкий перепад температур (холод на улице – тепло в помещении), который еще больше стряхивает кожу. Результат: лицо выглядит уставшим, появляется чувство стянутости, а иногда даже мелкие трещинки.

Как помочь коже пережить зиму комфортно?

Главное – обеспечить интенсивное увлажнение и защиту. Именно для этого Sane имеет в ассортименте Крем для чувствительной кожи с формулой, работающей в трех направлениях:

Увлажняет благодаря гиалуроновой кислоте – она удерживает влагу в коже и не дает ей пересыхать.

Успокаивает раздраженную кожу, уменьшает красноту.

Защищает от внешних факторов с помощью витаминов С и Е (мощных антиоксидантов)

При этом крем имеет легкую текстуру – быстро впитывается, не оставляет жирного блеска, не забивает поры. Просто комфортное чувство ухоженности.

Реклама

О чем напоминает новая кампания Sane

Бренд запустил кампанию «Даже шедевры нуждаются в уходе» с неожиданным визуалом: классические картины – МонаЛиза, Девушка с жемчужной серьгой – на которых видно, как «оживает» кожа после ухода. Метафора проста: так же, как искусство нуждается в реставрации, наша кожа нуждается в ежедневной заботе. Особенно зимой.

Но главное послание не о шедеврах. Оно о том, что каждая женщина заслуживает забот — независимо от типа кожи или возраста. Это не роскошь, а базовая потребность, которую легко удовлетворить правильным средством.

Что делать прямо сейчас?

Если ваша кожа уже начала реагировать на холод – появилась сухость, стянутость или покраснение – это сигнал действовать. Крем для чувствительной кожи Sane можно найти в сетях косметики и онлайн.

Позвольте себе ежедневную заботу. Ибо даже если вы не шедевр Леонардо да Винчи, ваша кожа точно заслуживает ухода.