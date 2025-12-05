- Дата публикации
Sane запустил кампанию с шедеврами мирового искусства – и это не случайно Новости компаний
Зимой наша кожа проходит настоящее испытание. Мороз на улице, сухой воздух от отопления дома – все это приводит к тому, что кожа начинает шелушиться, теряет мягкость и выглядит тусклой. Особенно тяжело приходится чувствительной коже: она скорее реагирует покраснениями, ощущением стянутости и дискомфорта.
Что происходит с кожей в холодный сезон?
Когда температура падает, кожа теряет влагу гораздо быстрее. Защитный барьер ослабляется, поэтому появляются раздражение и сухость. К этому добавляется резкий перепад температур (холод на улице – тепло в помещении), который еще больше стряхивает кожу. Результат: лицо выглядит уставшим, появляется чувство стянутости, а иногда даже мелкие трещинки.
Как помочь коже пережить зиму комфортно?
Главное – обеспечить интенсивное увлажнение и защиту. Именно для этого Sane имеет в ассортименте Крем для чувствительной кожи с формулой, работающей в трех направлениях:
Увлажняет благодаря гиалуроновой кислоте – она удерживает влагу в коже и не дает ей пересыхать.
Успокаивает раздраженную кожу, уменьшает красноту.
Защищает от внешних факторов с помощью витаминов С и Е (мощных антиоксидантов)
При этом крем имеет легкую текстуру – быстро впитывается, не оставляет жирного блеска, не забивает поры. Просто комфортное чувство ухоженности.
О чем напоминает новая кампания Sane
Бренд запустил кампанию «Даже шедевры нуждаются в уходе» с неожиданным визуалом: классические картины – МонаЛиза, Девушка с жемчужной серьгой – на которых видно, как «оживает» кожа после ухода. Метафора проста: так же, как искусство нуждается в реставрации, наша кожа нуждается в ежедневной заботе. Особенно зимой.
Но главное послание не о шедеврах. Оно о том, что каждая женщина заслуживает забот — независимо от типа кожи или возраста. Это не роскошь, а базовая потребность, которую легко удовлетворить правильным средством.
Что делать прямо сейчас?
Если ваша кожа уже начала реагировать на холод – появилась сухость, стянутость или покраснение – это сигнал действовать. Крем для чувствительной кожи Sane можно найти в сетях косметики и онлайн.
Позвольте себе ежедневную заботу. Ибо даже если вы не шедевр Леонардо да Винчи, ваша кожа точно заслуживает ухода.