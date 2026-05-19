Эпоха сладких духов: почему ароматы десертов стали главным бьюти-трендом и при чем тут Оземпик

Духи / © Associated Press

Десертные ароматы переживают настоящий ренессанс, они заполонили бьюти-полки и стали парфюмерными хитами продаж. Но за этой «сладкой волной» стоит не только мода. Психологи и аналитики рынка говорят о более глубоком сдвиге — эмоциональном, нейронном и даже связанном с медикаментами нового поколения GLP-1, которые меняют сами механизмы ощущения голода и удовольствия.

Есть духи, которые просто приятно носить, а есть те, которые работают как эмоциональный триггер, например, возвращают в детство, создают ощущение уюта или даже заменяют десерт после долгого дня. Именно к таким относятся гурманские ароматы — композиции с нотами ванили, карамели, сахара, фисташки и «съедобных» аккордов.

Издание Real Simple рассказало, что именно сейчас эти ароматы переживают новую волну популярности, настолько масштабную, что её объясняют не только трендами, но и изменениями в том, как мы испытываем удовольствие.

Гурманские ароматы

Гурманские духи — это не просто «сладкие запахи», а целые композиции, вдохновленные десертами, такими как выпечка, кремы, конфеты, карамель и сливочные текстуры.

И их спрос — не субъективное впечатление, а цифры. Согласно Spate’s 2026 Fragrance Report, фисташка стала одним из самых быстрорастущих ароматических трендов с потрясающим показателем +852,5% популярности, параллельно в TikTok и соцсетях взрываются другие бьюти-хиты:

теплые карамельно-ванильные ароматы

духи, вдохновленные сладостями

ванильно-амбровые композиции

сахарно-ванильные интерпретации «сладкой жизни»

Суть тренда проста — мы хотим пахнуть так, будто жизнь немного слаще, чем есть на самом деле.

Сладкие запахи создают эмоциональный комфорт

Популярность гурманских ароматов — не только о моде или ностальгии, это еще и о биологии. Как объясняет Санам Хафиз, нейропсихолог из Нью-Йорка, обоняние и аппетит имеют общие нейронные пути. Ароматы могут активировать те же центры вознаграждения в мозге, что и еда.

Иначе говоря, когда мы чувствуем запах ванили или карамели, мозг может реагировать так, будто мы уже получили маленькую «дозу удовольствия». Именно поэтому:

карамель ассоциируется с теплом и безопасностью

шоколадные ноты вызывают ощущение вознаграждения

ваниль работает как универсальный «антистресс»

Это не голод в буквальном смысле, а эмоциональная память о комфорте.

Оземпик и новое ощущение «сладкого»

Последний рывок популярности гурманских ароматов связывают с еще одним фактором, а именно ростом использования препаратов GLP-1, в частности Оземпик, Векови и т.д. Эти медикаменты могут существенно снижать аппетит и тягу к еде.

И здесь начинается самое интересное, ведь когда физическое желание есть уменьшается, эмоциональная потребность в «ритуале удовольствия» не исчезает полностью. По словам Санам Хафиз, для людей, принимающих GLP-1, ароматы могут стать своеобразной сенсорной заменой, они не дают калорий, но частично воспроизводят ощущение сладкого удовольствия.

Она также подчеркивает важный психологический аспект, что еда — не только топливо, а ритуал, культура и вознаграждение.

Поэтому некоторые люди описывают состояние, когда их любимые блюда вдруг перестают приносить прошлое удовольствие, как своеобразную «эмоциональную потерю». И аромат с нотами десерта может стать способом сохранить эту «идентичность удовольствия», без нарушения физиологических изменений.

Без калорий, но с эмоциями

Этот тренд вписывается в более широкий культурный сдвиг — поиск заменителей привычных удовольствий. Мы уже привыкли к безалкогольным коктейлям, декаф-кофе и альтернативным способам «ритуалов наслаждения». Теперь к этому списку добавляются духи.

Как объясняет Хафиз, бренды очень точно считывают этот запрос, эмоциональная потребность, которую раньше удовлетворял десерт, никуда не исчезла, ей просто нужен другой выход.

Современные гурманские ароматы тоже изменились. Они уже не звучат как буквально «торт или конфета». Сегодня это сложные композиции, где сладость сочетается с древесными нотами, специями и мускусом. Они «взрослые» и многомерные, и именно поэтому универсальные.

Так что если раньше духи просто дополняли образ, то сегодня они могут заменять маленькие ритуалы радости, от десерта после ужина до мгновенной «перезагрузки» настроения.

