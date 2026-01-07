ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
60
Время на прочтение
2 мин

Аманда Сейфрид рассказала, как приготовить сырный капустный суп: рецепт зимнего блюда

Когда за окном холодно, а вечера становятся длиннее, нет ничего лучше тарелки горячего супа. Особенно если его готовит не профессиональный шеф, а актриса, которая честно признается, что не умеет готовить.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Аманда Сейфрид youtube.com/@NYTCooking

Аманда Сейфрид youtube.com/@NYTCooking / © YouTube

Миска теплого супа — это универсальный язык комфорта. Неважно, что именно вы любите, например, тыквенный крем-суп или классический куриный бульон, теплое блюдо из простых ингредиентов всегда ассоциируется с заботой и спокойствием.

Этой зимой в коллекцию «уютных» рецептов добавился еще один — сырный капустный суп, который актриса Аманда Сейфрид приготовила вместе с фуд-журналисткой Мелиссой Кларк на кухне The New York Times. И да, это тот случай, когда простое блюдо выглядит как идеальный рецепт для холодных вечеров.

Сырный капустный суп youtube.com/@NYTCooking / © YouTube

Сырный капустный суп youtube.com/@NYTCooking / © YouTube

Во время разговора Аманда откровенно призналась, что готовка — не ее сильная сторона, однако любовь к капусте и супам стала решающей. Именно поэтому она выбрала сырный капустный суп с пореем и карамелизированной капустой.

Рецепт не перегружен деталями, но имеет продуманную структуру вкусов. В списке ингредиентов:

  • сливочное масло

  • порей

  • чеснок

  • хлопья чили

  • белокочанная капуста

  • овощной или куриный бульон

  • рис

  • тимьян

  • пармезан

  • лимон

  • свежая зелень (укроп или кинза)

  • соль

  • перец

Приготовление

Этот суп — пример того, как простота работает на глубину вкуса.

  1. Сначала капусту и порей карамелизируют, чтобы появились сладкие, теплые нотки.

  2. Затем добавляют бульон, рис и тимьян — именно они формируют насыщенную основу.

  3. Отдельная кулинарная хитрость, которая делает блюдо особенным, — корка пармезана, которую надо добавить во время варки. Это классический способ получить глубокий умами вкус без сложных ингредиентов.

  4. Когда рис набухает, а капуста становится мягкой, суп превращается в густое, питательное и домашнее блюдо.

  5. А финальный штрих — лимонная цедра, тертый пармезан и свежая зелень, которые добавляют свежести и баланса.

Капуста имеет репутацию «простого» овоща, но на самом деле она чрезвычайно универсальна. Богата клетчаткой, антиоксидантами и относится к семейству крестоцветных — продуктов, которые поддерживают пищеварение и общее здоровье.

И главное, капуста идеально вписывается в простую кухню, ведь ее можно запекать, тушить, варить, делать из нее супы или теплые запеканки. Неудивительно, что именно капустные блюда так часто появляются в зимних меню.

Сырный капустный суп от Аманды Сейфрид — это не о кулинарных достижениях. Это о тепле, спокойствии и удовольствии от простых вещей. О том, что даже если вы «не готовите», вы все равно можете создать блюдо, которое согревает — и физически, и эмоционально.

В сезон холодов такие рецепты становятся маленькими ритуалами заботы о себе. И, возможно, именно в этом и заключается настоящий шик современной жизни: не в сложности, а в уюте, который легко повторить на собственной кухне.

Дата публикации
Количество просмотров
60
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie