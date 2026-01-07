Аманда Сейфрид рассказала, как приготовить сырный капустный суп: рецепт зимнего блюда

Аманда Сейфрид youtube.com/@NYTCooking / © YouTube

Реклама

Миска теплого супа — это универсальный язык комфорта. Неважно, что именно вы любите, например, тыквенный крем-суп или классический куриный бульон, теплое блюдо из простых ингредиентов всегда ассоциируется с заботой и спокойствием.

Этой зимой в коллекцию «уютных» рецептов добавился еще один — сырный капустный суп, который актриса Аманда Сейфрид приготовила вместе с фуд-журналисткой Мелиссой Кларк на кухне The New York Times. И да, это тот случай, когда простое блюдо выглядит как идеальный рецепт для холодных вечеров.

Сырный капустный суп youtube.com/@NYTCooking / © YouTube

Во время разговора Аманда откровенно призналась, что готовка — не ее сильная сторона, однако любовь к капусте и супам стала решающей. Именно поэтому она выбрала сырный капустный суп с пореем и карамелизированной капустой.

Реклама

Рецепт не перегружен деталями, но имеет продуманную структуру вкусов. В списке ингредиентов:

сливочное масло

порей

чеснок

хлопья чили

белокочанная капуста

овощной или куриный бульон

рис

тимьян

пармезан

лимон

свежая зелень (укроп или кинза)

соль

перец

Приготовление

Этот суп — пример того, как простота работает на глубину вкуса.

Сначала капусту и порей карамелизируют, чтобы появились сладкие, теплые нотки. Затем добавляют бульон, рис и тимьян — именно они формируют насыщенную основу. Отдельная кулинарная хитрость, которая делает блюдо особенным, — корка пармезана, которую надо добавить во время варки. Это классический способ получить глубокий умами вкус без сложных ингредиентов. Когда рис набухает, а капуста становится мягкой, суп превращается в густое, питательное и домашнее блюдо. А финальный штрих — лимонная цедра, тертый пармезан и свежая зелень, которые добавляют свежести и баланса.

Капуста имеет репутацию «простого» овоща, но на самом деле она чрезвычайно универсальна. Богата клетчаткой, антиоксидантами и относится к семейству крестоцветных — продуктов, которые поддерживают пищеварение и общее здоровье.

И главное, капуста идеально вписывается в простую кухню, ведь ее можно запекать, тушить, варить, делать из нее супы или теплые запеканки. Неудивительно, что именно капустные блюда так часто появляются в зимних меню.

Реклама

Сырный капустный суп от Аманды Сейфрид — это не о кулинарных достижениях. Это о тепле, спокойствии и удовольствии от простых вещей. О том, что даже если вы «не готовите», вы все равно можете создать блюдо, которое согревает — и физически, и эмоционально.

В сезон холодов такие рецепты становятся маленькими ритуалами заботы о себе. И, возможно, именно в этом и заключается настоящий шик современной жизни: не в сложности, а в уюте, который легко повторить на собственной кухне.