Арабика или робуста: эксперт рассказал, как выбрать вкусный и ароматный кофе

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Его приготовление стало для многих людей настоящим ритуалом, который приносит большое наслаждение, а кофепитие превращает утро в идеальное и бодрое начало продуктивного дня. Кофе для многих – это уже не просто напиток, это об эмоциях, настроении и атмосфере.

Международный день кофе, который отмечают 1 октября, – праздник настоящих ценителей ароматного напитка. По этому случаю мы побеседовали с национальным чемпионом и бронзовым победителем международных соревнований по приготовлению кофе в джезве Иваном Белоусовым, менеджером компании Idealist Coffee Co.. Он рассказал, как подобрать для себя качественный кофе по вкусу, какой сорт лучше выбрать и на что, прежде всего, нужно обратить внимание.

Как выбрать кофе себе по вкусу?

Прежде всего, эксперт рекомендует выбирать кофе украинской обжарки, так вы поддерживаете национального производителя, что чрезвычайно важно в наше время. Кроме того, такой кофе будет качественнее иностранных производителей. Почему так? Потому что в Украине большая часть производителей свеже обжаривают кофе. Они получают зеленое зерно из-за границы, обжаривают его в Украине, сразу же фасуют в пачку и передают на продажу.

Обратите внимание на дату обжарки. Кофе по стандартам хранится от 12 до 18 месяцев, но Иван рекомендует употребить его в первые 5 месяцев с даты обжарки. Именно в это время пик вкусового потенциала кофе в зернах. Иногда производители закачивают в пачку зернового кофе инертный газ азот, помогающий вытеснить кислород и сохранить вкус кофе дольше. Это безопасная технология и многие сейчас переходят на такое производство. Например, дреп-кофе, производимый в компании Idealist, закачивают азотом, что позволяет сохранить вкус кофе достаточно длительное время.

Страна происхождения и вид кофейного дерева

Обращайте внимание на страну происхождения и вид кофейного дерева. Иван рекомендует потреблять стопроцентную арабику, ведь она имеет более высокий потенциал вкуса и большее качество по сравнению с, например, блендами (смесями) с робустой.

Страна происхождения даст понять, в каком регионе выращивался кофе и какой примерно вкусовой профиль вы получите. Для тех, кто впервые выбирает кофе, эксперт рекомендует обращать внимание на вкусовой профиль. В нем указаны основные дескрипторы, то есть зашифрованные вкусы кофе. Например, кофе из Бразилии будет иметь в дескрипторах шоколад, орехи, карамель и цитрусы. Это похоже, как сомелье описывает виды вина – он сравнивает его с привычными продуктами. Так же происходит и в кофе. В ней есть специальное колесо вкусов, поэтому, тестируя кофе, мы ассоциируем его с привычными нам продуктами. Это поможет вам лучше выбрать ваш кофе.

После того, как вы отведали 5 или 6 разных видов кофе, вы можете выбрать для себя фаворитов и ориентироваться с их помощью. Вкусный профиль вам будет помогать.

Дополнительные факторы – высота прорастания, разновидность арабики и способ обработки кофе. Например, кофе мытой обработки будет более яркой кислотностью, а кофе натуральной обработки будет слаще.

Разница между робустой и арабикой

Робуста ориентировочно занимает 25% рынка мирового производства кофе, а арабика – примерно 65%, остальные – другие разновидности кофейных деревьев. Почему такая большая разница спросите вы? А все потому, что арабика имеет больший вкусовой потенциал, она имеет меньшее содержание кофеина по сравнению с робустой и в ней можно встретить разные яркие вкусы. За арабикой лучше ухаживают, она имеет лучшие вкусовые характеристики и высшее качество. Это и повлияло на ее развитие на мировом рынке производства кофе, поэтому сейчас он занимает первое место.

Иван Белоусов

Вообще робуста является генетическим отцом арабики. И первая арабика в мире появилась именно благодаря робусти. Робуста растет преимущественно на высоте до 1000 м над уровнем моря. Выделяя большое количество кофеина, она противодействует внешним вредителям и негативным факторам, которые могут повредить дерево. В робусте примерно в 2,5 раза больше кофеина, чем в арабике.

Арабика растет на высоте от 800 до 2500 тысяч метров над уровнем моря. У нее более сложный, но одновременно и более деликатный вкус, она не так агрессивна и лучше воспринимается организмом человека.

Сейчас в мире существует более 150 разновидностей арабики и их разнообразие связано как с природными, так и с искусственными мутациями. Для того чтобы вывести новый вид, который будет по-другому смаковать, важно понимать, что арабика одного и того же сорта, выращенная в разных странах, в разных условиях и разной почве, будет кардинально отличаться. Поэтому на вкус кофе влияет не только то, что это арабика или робуста, но и разновидность этой арабики и те условия, в которых он прорастает.

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