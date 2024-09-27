Что попробовать и что покупать: Савва Либкин рассказал о кулинарных визитках Одессы

Одесса – одна из жемчужин украинского морского побережья, колоритный город в который у вас нет шансов не влюбиться.
В Одессе вы увидите прекрасную архитектуру и историческое наследие страны, познакомитесь с замечательными людьми и насладитесь бескрайними морскими просторами. И что точно не должно пройти мимо вас – это ее неповторимый вкус.
Известный одессит Савва Либкин поделился собственными мыслями, о том, что стоит попробовать и обязательно отведать в Одессе, чтобы почувствовать ее вкус и, возможно, забрать с собой домой ее частичку.
7 самых главных закусок одесской кухни:
- Шейка;
- Тюлька;
- Форшмак;
- Фаршированная рыба;
- Дунайка с молодым картофелем и крымским луком;
- Сладкий перец с брынзой;
- Салат из микадо;
25 основных товаров одесской кухни:
- Камбала и речная камбала;
- Тюлька и алозы;
- Мидии;
- Дунайка;
- Бычок Кнут;
- Барабулька;
- Сарган;
- Раки;
- Рачки;
- Щучая икра;
- Брынза овечья молодая;
- Брынза молодая и выдержанная;
- Томаты Микадо;
- Бычье сердце;
- Картофель молодой;
- Баклажаны;
- Перец Белозерка;
- Картофель 40-дневка и Роксолан;
- Огурец Родничок;
- Белая черешня;
- Слива Венгерка;
- Ягнятина;
- Телятина;
- Арбуз херсонский;
- Красный крымский лук;
Итак, в следующий раз, когда решите посетить Одессу, хватайте этот список советов и пусть ваша поездка станет настоящим гастротуром.
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