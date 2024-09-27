Что попробовать и что покупать: Савва Либкин рассказал о кулинарных визитках Одессы

Одесса – одна из жемчужин украинского морского побережья, колоритный город в который у вас нет шансов не влюбиться.

В Одессе вы увидите прекрасную архитектуру и историческое наследие страны, познакомитесь с замечательными людьми и насладитесь бескрайними морскими просторами. И что точно не должно пройти мимо вас – это ее неповторимый вкус.

Известный одессит Савва Либкин поделился собственными мыслями, о том, что стоит попробовать и обязательно отведать в Одессе, чтобы почувствовать ее вкус и, возможно, забрать с собой домой ее частичку.

7 самых главных закусок одесской кухни:

Шейка;

Тюлька;

Форшмак;

Фаршированная рыба;

Дунайка с молодым картофелем и крымским луком;

Сладкий перец с брынзой;

Салат из микадо;

25 основных товаров одесской кухни:

Камбала и речная камбала;

Тюлька и алозы;

Мидии;

Дунайка;

Бычок Кнут;

Барабулька;

Сарган;

Раки;

Рачки;

Щучая икра;

Брынза овечья молодая;

Брынза молодая и выдержанная;

Томаты Микадо;

Бычье сердце;

Картофель молодой;

Баклажаны;

Перец Белозерка;

Картофель 40-дневка и Роксолан;

Огурец Родничок;

Белая черешня;

Слива Венгерка;

Ягнятина;

Телятина;

Арбуз херсонский;

Красный крымский лук;

Итак, в следующий раз, когда решите посетить Одессу, хватайте этот список советов и пусть ваша поездка станет настоящим гастротуром.

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