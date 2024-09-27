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Что попробовать и что покупать: Савва Либкин рассказал о кулинарных визитках Одессы

Что попробовать и что покупать: Савва Либкин рассказал о кулинарных визитках Одессы

Савва Либкин рассказал о кулинарных жемчужинах Одессы / Фото: Credits

Одесса – одна из жемчужин украинского морского побережья, колоритный город в который у вас нет шансов не влюбиться.

В Одессе вы увидите прекрасную архитектуру и историческое наследие страны, познакомитесь с замечательными людьми и насладитесь бескрайними морскими просторами. И что точно не должно пройти мимо вас – это ее неповторимый вкус.

Известный одессит Савва Либкин поделился собственными мыслями, о том, что стоит попробовать и обязательно отведать в Одессе, чтобы почувствовать ее вкус и, возможно, забрать с собой домой ее частичку.

7 самых главных закусок одесской кухни:

  • Шейка;
  • Тюлька;
  • Форшмак;
  • Фаршированная рыба;
  • Дунайка с молодым картофелем и крымским луком;
  • Сладкий перец с брынзой;
  • Салат из микадо;

25 основных товаров одесской кухни:

  • Камбала и речная камбала;
  • Тюлька и алозы;
  • Мидии;
  • Дунайка;
  • Бычок Кнут;
  • Барабулька;
  • Сарган;
  • Раки;
  • Рачки;
  • Щучая икра;
  • Брынза овечья молодая;
  • Брынза молодая и выдержанная;
  • Томаты Микадо;
  • Бычье сердце;
  • Картофель молодой;
  • Баклажаны;
  • Перец Белозерка;
  • Картофель 40-дневка и Роксолан;
  • Огурец Родничок;
  • Белая черешня;
  • Слива Венгерка;
  • Ягнятина;
  • Телятина;
  • Арбуз херсонский;
  • Красный крымский лук;

Итак, в следующий раз, когда решите посетить Одессу, хватайте этот список советов и пусть ваша поездка станет настоящим гастротуром.

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