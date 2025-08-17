- Дата публикации
Эксперт назвал 5 самых экзотических сортов чая и рассказал, как их правильно заваривать
Чай - это больше, чем напиток, это искусство, философия и целый мир ароматов, вкусов и историй, которые передаются из поколения в поколение. Некоторые сорта можно назвать настоящими "драгоценностями" в мире чая - они редкие, имеют многолетнюю историю и ценятся среди коллекционеров и гурманов.
Мы вместе с Климентом Матюниным - основателем проекта OYCHA, титестером, предпринимателем и судьей чайного чемпионата - собрали пять самых удивительных чаев мира и рассказали, как их правильно готовить, чтобы раскрыть полный вкусовой потенциал.
1. Выдержанный шен пуэр (30-40 лет, влажное хранение, Тайвань)
Это вершина чайного искусства Китая. Выдержанный шен пуэр хранят в специально контролируемых влажных условиях десятилетиями, позволяя листьям развить глубокие, бархатные нотки древесины, сухофруктов и земли. Коллекционеры сравнивают его с выдержанным вином или коньяком - с каждым годом он становится дороже и сложнее по вкусу.
Как заваривать:
Используйте глиняный (исинский) или серебряный чайник - они лучше всего раскроют аромат.
Ополаскивайте листья кипятком перед завариванием, чтобы "разбудить" чай.
Можно варить по методу Лу Юя: медленное нагревание воды с чаем на огне, пока напиток не станет насыщенным.
Температура воды: 95-100 °C.
Количество проливов: до 10, каждый последующий - короче.
Вкус: густой, бархатный, с легким оттенком камфоры и сладких древесных нот.
2. Улун Дун Фан Мей Чжень ("Восточная красавица")
Тайваньский чай с романтической легендой: его листья частично "надкусывают" цикады, и это естественное вмешательство запускает особый процесс ферментации прямо на плантации. Благодаря этому "Восточная Красавица" имеет медово-фруктовый аромат и многослойный вкус, который ценители описывают как симфонию лета.
Как заваривать:
Идеальный метод - гунфу-ча (традиционная чайная церемония).
Используйте гайвань или маленький чайник объемом до 200 мл.
Температура воды: 85-90 °C.
Время первого пролива - 20-30 секунд, далее сокращайте.
Подают в двух пиалах: одна для питья, другая - для наслаждения ароматом.
Вкус: медовые ноты, спелые фрукты, цветы, слегка пряное послевкусие.
3. Конкурсный японский зеленый чай Гекуро
Гекуро - "нефритовая роса" - считается самым изысканным японским зеленым чаем. Его выращивают в тени в течение нескольких недель перед сбором, чтобы повысить содержание аминокислот и придать насыщенный умами. Конкурсные образцы - еще более редкие и изготавливаются в ограниченных партиях.
Как заваривать:
Можно приготовить "cold brew" (холодный настой) или горячим способом при 40-60 °C.
Используйте чайник "кюсю" с боковой ручкой.
Берите больше чая, чем обычно: около 10 г на 100-150 мл.
Заваривайте 5-7 проливов, каждый - по 1-2 минуты.
Вкус: интенсивный умами, сладковатый, с легкой морской свежестью.
4. Лю Бао с желтой плесенью
Темный китайский чай из префектуры Гуанси. Листья старых чайных деревьев после ферментации иногда покрываются спорами благородной желтой плесени, что считается признаком премиум-качества. В китайской медицине этот чай используют для нормализации водного баланса и выведения токсинов.
Как заваривать:
Можно варить или заваривать проливами (пин ча).
Температура воды: 95-100 °C.
Время первого пролива - 20 секунд, далее регулируйте по вкусу.
Вкус: теплый, землистый, с оттенками древесины, сухофруктов и легким ореховым нюансом.
5. Элитный матч
Матча высшего сорта - редкий, чрезвычайно дорогой порошковый чай, который в Японии подают только на особых церемониях. Его производство ограничено и значительная часть остается в Азии.
Как заваривать:
В формате усуча (легкий чай с пеной) или коича (густой, насыщенный чай).
Используйте бамбуковый венчик "часен" и пиалу "тяуан".
Для коича берут в 3-4 раза больше порошка, чем для усуча.
Вода - около 70-80 °C.
Вкус: глубокий, насыщенный, без горечи, с идеальной гармонией сладкого, травянистого и умами.