Эксперт назвал 5 самых экзотических сортов чая и рассказал, как их правильно заваривать

© Credits

Реклама

Мы вместе с Климентом Матюниным - основателем проекта OYCHA, титестером, предпринимателем и судьей чайного чемпионата - собрали пять самых удивительных чаев мира и рассказали, как их правильно готовить, чтобы раскрыть полный вкусовой потенциал.

1. Выдержанный шен пуэр (30-40 лет, влажное хранение, Тайвань)

Это вершина чайного искусства Китая. Выдержанный шен пуэр хранят в специально контролируемых влажных условиях десятилетиями, позволяя листьям развить глубокие, бархатные нотки древесины, сухофруктов и земли. Коллекционеры сравнивают его с выдержанным вином или коньяком - с каждым годом он становится дороже и сложнее по вкусу.

Как заваривать:

Реклама

Используйте глиняный (исинский) или серебряный чайник - они лучше всего раскроют аромат.

Ополаскивайте листья кипятком перед завариванием, чтобы "разбудить" чай.

Можно варить по методу Лу Юя: медленное нагревание воды с чаем на огне, пока напиток не станет насыщенным.

Температура воды: 95-100 °C.

Количество проливов: до 10, каждый последующий - короче.

Вкус: густой, бархатный, с легким оттенком камфоры и сладких древесных нот.

2. Улун Дун Фан Мей Чжень ("Восточная красавица")

Тайваньский чай с романтической легендой: его листья частично "надкусывают" цикады, и это естественное вмешательство запускает особый процесс ферментации прямо на плантации. Благодаря этому "Восточная Красавица" имеет медово-фруктовый аромат и многослойный вкус, который ценители описывают как симфонию лета.

Как заваривать:

Идеальный метод - гунфу-ча (традиционная чайная церемония).

Используйте гайвань или маленький чайник объемом до 200 мл.

Температура воды: 85-90 °C.

Время первого пролива - 20-30 секунд, далее сокращайте.

Подают в двух пиалах: одна для питья, другая - для наслаждения ароматом.

Вкус: медовые ноты, спелые фрукты, цветы, слегка пряное послевкусие.

Реклама

3. Конкурсный японский зеленый чай Гекуро

Гекуро - "нефритовая роса" - считается самым изысканным японским зеленым чаем. Его выращивают в тени в течение нескольких недель перед сбором, чтобы повысить содержание аминокислот и придать насыщенный умами. Конкурсные образцы - еще более редкие и изготавливаются в ограниченных партиях.

Как заваривать:

Можно приготовить "cold brew" (холодный настой) или горячим способом при 40-60 °C.

Используйте чайник "кюсю" с боковой ручкой.

Берите больше чая, чем обычно: около 10 г на 100-150 мл.

Заваривайте 5-7 проливов, каждый - по 1-2 минуты.

Вкус: интенсивный умами, сладковатый, с легкой морской свежестью.

4. Лю Бао с желтой плесенью

Темный китайский чай из префектуры Гуанси. Листья старых чайных деревьев после ферментации иногда покрываются спорами благородной желтой плесени, что считается признаком премиум-качества. В китайской медицине этот чай используют для нормализации водного баланса и выведения токсинов.

Реклама

Как заваривать:

Можно варить или заваривать проливами (пин ча).

Температура воды: 95-100 °C.

Время первого пролива - 20 секунд, далее регулируйте по вкусу.

Вкус: теплый, землистый, с оттенками древесины, сухофруктов и легким ореховым нюансом.

5. Элитный матч

Матча высшего сорта - редкий, чрезвычайно дорогой порошковый чай, который в Японии подают только на особых церемониях. Его производство ограничено и значительная часть остается в Азии.

Как заваривать:

Реклама

В формате усуча (легкий чай с пеной) или коича (густой, насыщенный чай).

Используйте бамбуковый венчик "часен" и пиалу "тяуан".

Для коича берут в 3-4 раза больше порошка, чем для усуча.

Вода - около 70-80 °C.

Вкус: глубокий, насыщенный, без горечи, с идеальной гармонией сладкого, травянистого и умами.