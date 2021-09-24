Грибной жюльен в корзиночках

Осень полноправно вступает в свои права, дождями возвещая о приходе. А это значит, что близится грибная пора, и даже если грибов будет не так много, как хотелось бы, всегда можно подобрать соответствующий рецепт.

Если тихая охота удалась, грибы можно засолить, замариновать, заморозить, нажарить полную сковороду, чтобы хватило и себе, и друзей на ужин пригласить.

Если же вам не посчастливилось принести полное лукошко, а вы прикрыли грибами лишь его дно, не огорчайтесь. Приготовьте картофельные зразы с грибами или жюльен.

Жюльен можно запечь в одной большой форме или горшочках, но его принято готовить порционно, для чего прекрасно подходят кокотницы. Поскольку кокотницы имеются далеко не на каждой кухне, используйте для подачи тарталетки или волованы. Если же и их не оказалось, а возиться с тестом нет ни времени, ни сил, поступите проще, сделайте корзиночки из обыкновенного багета.

Ингредиенты:

1 багет

250 г грибов

1 луковица

1 стакан молока

150 мл 20%-ных сливок

150 г твердого сыра

2 столовые ложки сметаны

2 зубка чеснока

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Очищенные грибы отварить, отцедить, нарезать небольшими кусочками и обжарить на растительном масле.

Когда вся жидкость выпарится, добавить измельченную луковицу и чеснок и жарить еще 5-7 минут. Затем влить сливки, посолить, поперчить, немного потушить, добавить половину нормы натертого на терке сыра и хорошо вымешать.

Багет нарезать ломтиками шириной 3-4 см, обмакнуть каждый в молоке, осторожно отжать и выложить на смазанный растительным маслом противень. Аккуратно прижав мякиш, сделать в центре каждого ломтика углубление и сформовать таким образом корзиночку.

Подготовленные корзиночки наполнить грибным фаршем, поверх него положить немного сметаны, притрусить тертым сыром и запекать при 180°С до образования румяной корочки.

На заметку

Грибы используйте любые: лесные, шампиньоны, вешенки. Самый вкусный жюльен получается с лесными грибами, особенно трубчатыми.

Зимой можно использовать сухие грибы, предварительно замочив их.

Шампиньоны и вешенки перед приготовлением отваривать не следует.

Вместо багета для корзиночек можно использовать булочки для гамбургеров, срезав с них верхушки.

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