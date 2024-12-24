Какую выбрать воду и какая лучшая температура для приготовления кофе: советы эксперта

Качество воды влияет на вкус кофе, поэтому, если вы хотите, чтобы ваш напиток был вкусным, обращайте на это внимание. А если вы любите заваривать кофе ручными методами, тогда еще и полезно будет знать, какая должна быть температура воды во время его приготовления.

Национальный чемпион и бронзовый победитель международных соревнований по приготовлению кофе в джезве Иван Белоусов, менеджер компании Idealist Coffee Co., рассказал, какую лучше выбрать воду для приготовления вкусного кофе и какая должна быть температура воды во время его заваривания.

Какую нужно выбирать воду для кофе

Вода является очень важным фактором для приготовления кофе. Поэтому эксперт для ее приготовления на дому рекомендует выбирать бутилированную воду. Если вы используете систему очистки воды, обращайте внимание на наличие картриджа с минерализатором. По стандартам Ассоциации спешелти кофе (SCA), которая исследует и популяризирует культуру потребления кофе в мире, рекомендации по минерализации таковы: вода не должна иметь посторонних привкусов, запаха, хлора и общий уровень минерализации должен быть примерно 80 – 150 ppm (parts per million). Если вы соблюдете это условие, то на качественной воде у вас точно получится вкусно заваренный кофе.

Температура заваривания кофе

Готовя кофе ручными методами, например, в воронке или фильтр-кофе, нужно использовать воду температурой в диапазоне 91-95 градусов Цельсия. Это оптимальная температура для приготовления кофе. Но она может отличаться в зависимости от способа заваривания. Когда вы готовите кофе в турке, то заливаете его холодной водой и нагреваете на газе. Или в гейзерном кофеварке: заливаете холодную воду в специальный отсек, ставите на газ и нагреваете.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как выбрать вкусный и ароматный кофе.

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