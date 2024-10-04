В зернах или молотый: какой кофе покупать и как его хранить

Национальный чемпион и бронзовый победитель международных соревнований по приготовлению кофе в джезве Иван Белоусов, менеджер компании Idealist Coffee Co., рассказал, какой кофе лучше выбрать – в зернах или молотый, и как его хранить.

Что лучше: кофе в зернах или молотый

Кофе в зернах хранится гораздо дольше, чем молотый. Молотый кофе рекомендуется употребить в течение двух недель – одного месяца. А кофе в зернах можно спокойно хранить в течение 12-18 месяцев с даты производства, но все же употребить его лучше в течение первых 5 месяцев с даты обжарки. Иван рекомендует хранить кофе в зернах и измельчать его перед приготовлением, тогда вы получите более яркий и уникальный вкус.

Хранение кофе

Хранить кофе нужно в закрытых герметичных емкостях в недоступном для солнечных лучей и свете местах. Лучше всего для этого подойдут черные герметичные банки или оригинальная упаковка. Если это кофе в пачках 250 или 100 граммов, то они чаще всего будут иметь застежку, которая будет герметично закрываться. Такие пачки также имеют клапан, который помогает при хранении кофе выпускать газ из пачки внутри и не пропускать кислород, который оказывает негативное влияние на кофейные зерна. Кофе, контактируя с кислородом, окисляется и постепенно выветривается, утрачивая летучие вкусо-ароматические соединения.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как выбрать вкусный и ароматный кофе.

Читайте также: