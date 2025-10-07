Как приготовить ризотто с лесными грибами — одно из любимых блюд короля Чарльза / © Associated Press

По словам бывшего королевского шеф-повара Darren McGrady, именно это блюдо часто появлялось на столе в резиденции Балморал, когда сезон грибов был в самом разгаре. Повар, который много лет работал во дворце Букингем и готовил для королевской семьи, вспоминает: «Мы с Его Величеством и легендарным шефом Антонио Карлуччо собирали дикие грибы на 50 тысячах акров поместья Балморал. Затем мы их обжаривали, сушили, замораживали и они становились настоящим сокровищем для осенних ужинов у камина».

Королевский секрет

Сушеные грибы — это не только практично, но и очень по-королевски. Повар советует высушивать их с помощью дегидратора, чтобы максимально сохранить вкус и аромат.

«Сушеные лесные грибы могут храниться до года, — говорит шеф. — Просто сложите их в герметичную банку, а затем, когда захотите, залейте горячей водой. Они снова станут мягкими, насыщенными ароматом и готовыми для вашего ризотто».

Если у вас нет дегидратора, грибы можно высушить в духовке при температуре в 50-60°C с открытой дверцей. Лучше всего подходят лисички, опята, белые грибы, а также обычные шампиньоны — они тоже прекрасно отдают аромат.

Этот итальянский классический рецепт — фаворит Чарльза. Он идеально подходит для ужина после прогулки или семейного застолья.

Ингредиенты

Арборио или карнароли рис 1 стакан (200 г)

Лесные грибы (сушеные) 150-200 г

Лук шалот или обычный 1 шт.

Оливковое масло 2 ст. л

Сливочное масло 30 г

Овощной или куриный бульон 600-700 мл

Тертый пармезан 50 г

Соль

Черный перец

Свежие тимьян или петрушка

Трюфельное масло

Приготовление

Подготовьте грибы. Если они сушеные, залейте кипятком и дайте настояться 15-20 мин. Сохраните ароматную воду — она станет отличной частью бульона. В большой сковороде разогрейте оливковое и сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до прозрачности. Высыпьте рис и готовьте, постоянно помешивая, 2-3 мин, пока зерна не станут слегка золотистыми и не появится ореховый аромат. Налейте немного горячего бульона, перемешайте. Как только рис впитает жидкость, добавьте еще. Это займет около 20 мин. Через 10-12 мин добавьте подготовленные грибы вместе с несколькими ложками грибного настоя. Когда рис станет мягким, но еще слегка «аль денте», снимите с огня. Добавьте пармезан, кусочек сливочного масла, перемешайте. Выложите на тарелку, посыпьте зеленью, добавьте несколько капель трюфельного масла и вы получите блюдо, достойное королевского стола.

Совет

Ризотто — блюдо, которое не стоит готовить «на запас». Оно самое вкусное сразу после приготовления, когда зерна еще сохраняют структуру, а соус нежно окутывает каждую ложку.

Повар вспоминает, что Чарльз особенно любил этот ароматный грибной аромат осенью:

«После прогулки по холодному шотландскому воздуху запах ризотто с лесными грибами наполнял весь замок. Это было простое, но вкусное блюдо, которое объединяло всех за столом.»

Этот рецепт — не просто еда, а ритуал спокойствия и наслаждения. Приготовьте его дома, зажгите свечу, включите джаз или звуки дождя и пусть в вашем доме воцарится настоящий королевский уют Балморала.