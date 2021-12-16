3 лучшие новогодние закуски из рыбы

Закуски - это то, что гости запомнят лучше, чем горячее. Если, конечно, закуски будут хорошими.

Рыбные закуски украсят любой новогодний стол и будут уместны с белым вином, шампанским и аперитивами.

Кислая норвежская сельдь с яблоками

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Время приготовления: 30 минут

Кол-во порций: 4

Ингредиенты:

7 филе пряной сельди

1 яблоко

300 мл сметаны

1 ст. л. дижонской горчицы

2 ч. л. сахара

1 ст. л. яблочного уксуса

крекеры

Если филе сельди оказалось слишком соленым, то его можно поместить в воду или молоко и оставить на несколько часов. Затем филе вынуть и разрезать на кусочки. Натереть мелко яблоко и смешать со сметаной, горчицей, сахаром и уксусом, приправив солью и перцем по вкусу. Кусочки сельди поместить в посудину, залить соусом и плотно закрыть крышкой. Подавать на стол можно уже через несколько часов, выложив сельдь на крекер.

Маринованная форель с муссом из авокадо

Время приготовления: 40 минут

Кол-во порций: 4

Ингредиенты:

320 г филе форели

400 мл соевого соуса

Мусс из авокадо

1 авокадо

1 зубчик чеснока (измельченный)

1 ст. л. сметаны

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сока лайма

соль по вкусу

Йогурт с кориандром

50 мл натурального йогурта

свежий кориандр

лимон

багет

оливковое масло

Нарезать форель крупными кусками квадратной формы, поместить в миску и залить соевым соусом, оставив минимум на 1 ночь. Затем вынуть форель из соуса, обсушить и обжарить на сковороде буквально минуту до появления корочки по краям. Нарезать рыбу тонкими ломтиками.

Мусс из авокадо

Очистить авокадо от шкурки и размять мякоть вилкой. Постепенно добавлять измельченный чеснок, сметану и оливковое масло. Тщательно перемешать до состояния однородной массы (при необходимости взбить в блендере), приправить солью и соком лайма.

Йогурт с кориандром

Смешать йогурт с мелко нарезанным свежим кориандром и приправить по вкусу лимонным соком.

Разогреть духовку до 180°С. Разрезать багет на тонкие ломтики и положить на противень для выпечки. Полить оливковым маслом и обжарить до хрустящей золотистой корочки (8-10 минут). На ломтик хлеба положить немного мусса из авокадо, ломтик форели и сверху добавить йогуртом с кориандром.

Гравлакс из норвежской семги

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Рецепт традиционной закуски, которая подается на рождественский ужин в каждой норвежской семье. Позволяет легко перекусить перед основным блюдом и попробовать семгу под горчичным соусом.

Время приготовления: 10 минут

Время маринования: 6 часов

Кол-во порций: 4

Ингредиенты:

200 г филе свежей семги

2 ст. л. соли

1 ст. л. тростникового сахара

1 ч. л. семян горчицы

1 ст. л. свежего укропа, мелко нарезанного вместе со стеблями

ржаные тосты

Ингредиенты для соуса:

1 ст. л. свежего укропа, мелко нарезанного вместе со стеблями

1 ст. л. дижонской горчицы

1 ст. л. горчицы

2 ч. л. уксуса

30 мл подсолнечного масла

1 лук-шалот

4 ломтика хлеба

Филе семги промыть в холодной воде и высушить с помощью бумажного полотенца. В миске растолочь ступкой соль, сахар, семена горчицы и одну столовую ложку свежего укропа, мелко нарезанного вместе со стеблями, тщательно перемешать и натереть смесью филе семги. Закрыть миску очень плотно крышкой или кухонной доской и оставить на 6 часов при комнатной температуре. Затем семгу вынуть из маринада, удалить укроп и соль, обтереть бумажным полотенцем и нарезать тонкими ломтиками.

Для соуса смешать два вида горчицы и уксуса в миске. Постепенно добавить масло и взбить до получения однородной массы. Добавить нарезанный лук-шалот, укроп и аккуратно перемешать. Семгу выложить на ржаные тосты, полить сверху соусом и по желанию мелко нарезанным укропом (без стеблей).

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