3 лучшие новогодние закуски из рыбы

Закуски - это то, что гости запомнят лучше, чем горячее. Если, конечно, закуски будут хорошими.
Рыбные закуски украсят любой новогодний стол и будут уместны с белым вином, шампанским и аперитивами.
Кислая норвежская сельдь с яблоками
Время приготовления: 30 минут
Кол-во порций: 4
Ингредиенты:
- 7 филе пряной сельди
- 1 яблоко
- 300 мл сметаны
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 2 ч. л. сахара
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- крекеры
Если филе сельди оказалось слишком соленым, то его можно поместить в воду или молоко и оставить на несколько часов. Затем филе вынуть и разрезать на кусочки. Натереть мелко яблоко и смешать со сметаной, горчицей, сахаром и уксусом, приправив солью и перцем по вкусу. Кусочки сельди поместить в посудину, залить соусом и плотно закрыть крышкой. Подавать на стол можно уже через несколько часов, выложив сельдь на крекер.
Маринованная форель с муссом из авокадо
Время приготовления: 40 минут
Кол-во порций: 4
Ингредиенты:
- 320 г филе форели
- 400 мл соевого соуса
Мусс из авокадо
- 1 авокадо
- 1 зубчик чеснока (измельченный)
- 1 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сока лайма
- соль по вкусу
Йогурт с кориандром
- 50 мл натурального йогурта
- свежий кориандр
- лимон
- багет
- оливковое масло
Нарезать форель крупными кусками квадратной формы, поместить в миску и залить соевым соусом, оставив минимум на 1 ночь. Затем вынуть форель из соуса, обсушить и обжарить на сковороде буквально минуту до появления корочки по краям. Нарезать рыбу тонкими ломтиками.
Мусс из авокадо
Очистить авокадо от шкурки и размять мякоть вилкой. Постепенно добавлять измельченный чеснок, сметану и оливковое масло. Тщательно перемешать до состояния однородной массы (при необходимости взбить в блендере), приправить солью и соком лайма.
Йогурт с кориандром
Смешать йогурт с мелко нарезанным свежим кориандром и приправить по вкусу лимонным соком.
Разогреть духовку до 180°С. Разрезать багет на тонкие ломтики и положить на противень для выпечки. Полить оливковым маслом и обжарить до хрустящей золотистой корочки (8-10 минут). На ломтик хлеба положить немного мусса из авокадо, ломтик форели и сверху добавить йогуртом с кориандром.
Гравлакс из норвежской семги
Рецепт традиционной закуски, которая подается на рождественский ужин в каждой норвежской семье. Позволяет легко перекусить перед основным блюдом и попробовать семгу под горчичным соусом.
Время приготовления: 10 минут
Время маринования: 6 часов
Кол-во порций: 4
Ингредиенты:
- 200 г филе свежей семги
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. тростникового сахара
- 1 ч. л. семян горчицы
- 1 ст. л. свежего укропа, мелко нарезанного вместе со стеблями
- ржаные тосты
Ингредиенты для соуса:
- 1 ст. л. свежего укропа, мелко нарезанного вместе со стеблями
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1 ст. л. горчицы
- 2 ч. л. уксуса
- 30 мл подсолнечного масла
- 1 лук-шалот
- 4 ломтика хлеба
Филе семги промыть в холодной воде и высушить с помощью бумажного полотенца. В миске растолочь ступкой соль, сахар, семена горчицы и одну столовую ложку свежего укропа, мелко нарезанного вместе со стеблями, тщательно перемешать и натереть смесью филе семги. Закрыть миску очень плотно крышкой или кухонной доской и оставить на 6 часов при комнатной температуре. Затем семгу вынуть из маринада, удалить укроп и соль, обтереть бумажным полотенцем и нарезать тонкими ломтиками.
Для соуса смешать два вида горчицы и уксуса в миске. Постепенно добавить масло и взбить до получения однородной массы. Добавить нарезанный лук-шалот, укроп и аккуратно перемешать. Семгу выложить на ржаные тосты, полить сверху соусом и по желанию мелко нарезанным укропом (без стеблей).
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