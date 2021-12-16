5 классических салатов для новогоднего стола от Евгения Клопотенко

Празднование Нового года трудно представить без широкого выбора салатов на столе. Это и неудивительно, что именно эта пища доминирует на застолье. Все дело в ее универсальности.

Вы можете приготовить несколько салатов, которые будут одновременно и главным блюдом, и закуской. Удобно! Именно поэтому выбирать салаты нужно тщательно и не останавливаться только на одном варианте. Моя подборка новогодних салатов поможет вам с выбором.

САЛАТ С ЗАПЕЧЕННОЙ ГРУШЕЙ

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Салат с запеченной грушей захватит в плен внимание ваших гостей и не отпустит до следующего утра. Во-первых, это всегда круто, когда груша является ингредиентом какого-то блюда. Во-вторых, запеченная груша удивит вас своим вкусом. "Огооооо", - будет первое, что вы скажете, когда попробуете этот салат.

Ингредиенты:

1 груша

150 г маринованных шампиньонов

250 г филе индейки

100 г оливок без косточек

2 картофеля

по вкусу соль и перец

Для соуса:

100 г клюквы

1 ч. л. сладкой горчицы

3 желтка

2 зубчика чеснока

100 мл подсолнечного масла

Приготовление:

1. Натрите филе индейки солью и перцем, а затем сбрызните маслом. После, запекайте ее в духовке в течение 25 минут при температуре 180 градусов.

2. Картошку нужно тщательно вымыть, обсушить, завернуть в фольгу и отправить в духовку к индейке. Запекайте картофель в течение 25-30 минут.

3. Соус айоли с клюквой будет заправкой для салата. В емкости смешайте 3 яичных желтка, 2 зубчика чеснока и 1 ч. л. горчицы.

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4. Перебейте ингредиенты погружным блендером. В процессе постепенно добавляйте 100 мл масла и 100 г клюквы. Соль и перец по вкусу. Соус должен быть однородной консистенции.

5. Грушу помойте и обсушите. Затем разрежьте пополам вдоль. Половинки выложите на поверхность для запекания, посыпьте солью и запекайте при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Так груша сохранит свою немного твердую текстуру.

6. Филе индейки и картофель нарежьте кубиками.

7. Маринованные шампиньоны нарежьте пополам или на четвертинки.

8. Оливки без косточек нарежьте кольцами.

9. С половинок груши нарежьте слайсов толщиной 1 см и отложите их. Это будут украшения для салата. Остальные груши нарежьте кубиком.

10. Соедините ингредиенты в салатнике и добавьте соус айоли с клюквой, тщательно перемешайте. Соль и перец по желанию.

11. Салат украсьте слайсами груши, которые вы сделали ранее.

САЛАТ ОЛИВЬЕ С ГРИБАМИ И КУРИЦЕЙ

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Было бы интересно провести исследования и узнать, с чем люди ассоциируют Новый год больше: с дедом Морозом или с оливье. Думаю, что дед с подарками проигрывает своему противнику в сухую. Ни один Новый год не обходится без этого салата.

Ингредиенты:

250 г шампиньонов

1 ст. л. растительного масла

1 лавровый лист

3 горошины душистого перца

400-500 г куриного филе

4 яйца

1 банка зеленого горошка

4 соленых огурца

3 картофеля отваренных в мундире

2 отварной моркови

3 ст. л. домашнего майонеза

по вкусу соль и перец

Приготовление:

1. Вымытые и сухие грибы положите в форму для запекания и полейте 1 ст. л. растительного масла. Соль добавьте по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте грибы запекаться в течение 20 минут.

2. Картошку нужно сварить в "мундире", очистить и нарезать средними кубиками.

3. Морковь также отварите, очистите от кожуры и нарежьте кубиками, как картофель.

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4. Куриное филе положите в сотейник с подсоленной водой, лавровым листом и душистым перцем. Необходимо варить его 25 минут после кипения.

5. Почистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте кубиками.

6. По готовности куриное филе нужно охладить и нарезать небольшим кубиком.

7. Готовые грибы также нарежьте кубиком.

8. То же самое сделайте с солеными огурцами.

9. Все ингредиенты перемешайте в емкости вместе с консервированным горошком. Заправьте салат домашним майонезом и снова перемешайте. Соль и перец по вкусу.

САЛАТ С ЯЗЫКОМ

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Салат с языком максимально заслужил быть в списке желаний на новогодний стол. Я думаю, что он будет приятной новинкой для многих ваших гостей, которые позже попросят рецепт. Вот увидите. Их наверняка очарует нежность самого мяса, или гармония вкусов… Нет, их очарует и то, и другое, потому что этот салат прекрасен.

Ингредиенты:

1 говяжий язык

1 морковь

2 лавровых листа

3 картофеля

3 огурца

1 ст. л. белого консервированного хрена

100-120 г оливок без косточки

2 ст. л. домашнего майонеза

Приготовление:

1. Промойте говяжий язык под холодной водой и положите в сотейник с водой, чтобы она полностью его покрывала. К языку добавьте очищенную морковь, 2 лавровых листа, соль, перец. Доведите до кипения и варите в течение часа после кипения, но огонь поставьте на минимум.

2. Пока язык готовится, необходимо отварить картофель в "мундире" в течение 30 минут. По готовности охладите его и нарежьте кубиками среднего размера.

3. Готовому языку нужно остыть. Положите его в холодную воду, можете добавить лед, если есть. Таким образом будет гораздо легче снять кожу с языка.

4. Холодный язык очистите от кожи, а затем нарежьте мелкими кубиками и высыпьте в одну емкость с картофелем.

5. Порежьте оливки и соленые огурцы мелкими кубиками.

6. Перемешайте все ингредиенты в миске и заправьте домашним майонезом.

7. Не забудьте добавить 1 ст. л. консервированного белого хрена к заправке. Это придаст пикантности вкусу. Соль и перец добавляйте по желанию.

САЛАТ "ШУБА" ИЗ СКУМБРИИ С АПЕЛЬСИНОВОЙ ЦЕДРОЙ

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Достаточно ли новогодним будет ваш стол, если на нем не будет салата Шуба? Это второй самый распространенный праздничный салат, который я просто не мог обойти стороной. Он вкусный, он классический, а еще он с маленьким обновлением от Евгения Клопотенко. Сохраните сельдь для какого-то другого блюда, потому что в салат Шуба по моему рецепту мы дадим запеченную скумбрию.

Ингредиенты:

2 средние свеклы

4 средних картофеля

4 средних моркови

10 ст. л домашнего майонеза

2 скумбрии

1 лимон

2 лука

2 ст. л растительного масла

по вкусу апельсиновая цедра

по вкусу соль и перец

Приготовление:

1. Начинаем с рыбы. Скумбрию нужно посолить и поперчить снаружи и внутри. Добавьте 2 ст. л растительного масла. А в саму скумбрию нужно положить несколько ломтиков лимона для кислинки.

2. Скумбрию запекайте в духовке при температуре 175 градусов в течение 30 минут.

3. Свекла, картофелины и морковь можно запечь или сварить, на ваш выбор. Готовые овощи нужно натереть на крупную терку.

4. Для формы салата возьмите любую удобную для вас форму. Я, например, делаю это в кольце. Свеклу выложите на дно формы, как первый слой.

5. Следующий слой будет домашний майонез. Приготовить его можно по моему рецепту.

6. Морковь будет следующий слоем, а за ней картофель и мелко порубленный лук.

7. Охлажденную и готовую скумбрию нужно разобрать на маленькие куски. Выложите их сверху, как последний слой и оставьте салат на 1 час, чтобы он пропитался.

8. Перед подачей украсьте салат апельсиновой цедрой.

САЛАТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ И СОУСОМ КОКТЕЙЛЬ

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Я часто говорю, что некоторые ингредиенты будто выравнивают вкус пищи и делают ее более гармоничной. Салат с морепродуктами и соусом коктейль - это "ингредиент", который гармонично дополнит ваше праздничное застолье. Готовится он всего 12 минут, а едят с таким же удовольствием, как и все салаты в моей подборке.

Ингредиенты:

1 головка салата Айсберг

1 томат

1 упаковка морского коктейля

1 зубчик чеснока

¼ перца чили

50 г сливочного масла

Для соуса:

100 г домашнего майонеза

1-2 ст. л. кетчупа

2 ст. л. коньяка

Приготовление:

1. Для начала нужно приготовить соус коктейль. Возьмите 100 г домашнего майонеза и смешайте с 1-2 ст. л. кетчупа и 2 ст. л. коньяка. Смесь должна быть однородной консистенции.

2. Поджарьте раздавленный зубчик чеснока со слайсами ¼ перца чили на сливочном масле.

3. Заранее нужно разморозить морской коктейль. Лишнюю жидкость слейте, а смесь высушите на бумажном полотенце. Морской коктейль добавьте на сковороду с перцем и чесноком. Готовить смесь нужно 2-3 минуты, не больше, чтобы морепродукты не стали жесткими.

4. Салат айсберг разберите, порвите на кусочки руками и закиньте в салатник.

5. Томаты нарежьте слайсами и добавьте к айсбергу. Теперь можете высыпать морепродукты.

6. Используйте соус коктейль для заправки. Добавьте соль и перец по вкусу.

Готовить - это просто!

Больше рецептов на klopotenko.com, а также в эфире программы "Сніданок з 1+1" и "Сніданок. Вихідний".

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