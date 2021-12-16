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5 классических салатов для новогоднего стола от Евгения Клопотенко

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5 классических салатов для новогоднего стола от Евгения Клопотенко

klopotenko.com

Празднование Нового года трудно представить без широкого выбора салатов на столе. Это и неудивительно, что именно эта пища доминирует на застолье. Все дело в ее универсальности.

Вы можете приготовить несколько салатов, которые будут одновременно и главным блюдом, и закуской. Удобно! Именно поэтому выбирать салаты нужно тщательно и не останавливаться только на одном варианте. Моя подборка новогодних салатов поможет вам с выбором.

САЛАТ С ЗАПЕЧЕННОЙ ГРУШЕЙ 

© klopotenko.com
klopotenko.com

Салат с запеченной грушей захватит в плен внимание ваших гостей и не отпустит до следующего утра. Во-первых, это всегда круто, когда груша является ингредиентом какого-то блюда. Во-вторых, запеченная груша удивит вас своим вкусом. "Огооооо", - будет первое, что вы скажете, когда попробуете этот салат.

Ингредиенты: 

  • 1 груша 
  • 150 г маринованных шампиньонов 
  • 250 г филе индейки 
  • 100 г оливок без косточек 
  • 2 картофеля 
  • по вкусу соль и перец 
  • Для соуса: 
  • 100 г клюквы 
  • 1 ч. л. сладкой горчицы 
  • 3 желтка 
  • 2 зубчика чеснока 
  • 100 мл подсолнечного масла 

Приготовление:

1. Натрите филе индейки солью и перцем, а затем сбрызните маслом. После, запекайте ее в духовке в течение 25 минут при температуре 180 градусов. 

2. Картошку нужно тщательно вымыть, обсушить, завернуть в фольгу и отправить в духовку к индейке. Запекайте картофель в течение 25-30 минут. 

3. Соус айоли с клюквой будет заправкой для салата. В емкости смешайте 3 яичных желтка, 2 зубчика чеснока и 1 ч. л. горчицы.

4. Перебейте ингредиенты погружным блендером. В процессе постепенно добавляйте 100 мл масла и 100 г клюквы. Соль и перец по вкусу. Соус должен быть однородной консистенции. 

5. Грушу помойте и обсушите. Затем разрежьте пополам вдоль. Половинки выложите на поверхность для запекания, посыпьте солью и запекайте при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Так груша сохранит свою немного твердую текстуру. 

6. Филе индейки и картофель нарежьте кубиками. 

7. Маринованные шампиньоны нарежьте пополам или на четвертинки. 

8. Оливки без косточек нарежьте кольцами. 

9. С половинок груши нарежьте слайсов толщиной 1 см и отложите их. Это будут украшения для салата. Остальные груши нарежьте кубиком. 

10. Соедините ингредиенты в салатнике и добавьте соус айоли с клюквой, тщательно перемешайте. Соль и перец по желанию. 

11. Салат украсьте слайсами груши, которые вы сделали ранее.

САЛАТ ОЛИВЬЕ С ГРИБАМИ И КУРИЦЕЙ 

© klopotenko.com
klopotenko.com

Было бы интересно провести исследования и узнать, с чем люди ассоциируют Новый год больше: с дедом Морозом или с оливье. Думаю, что дед с подарками проигрывает своему противнику в сухую. Ни один Новый год не обходится без этого салата. 

Ингредиенты: 

  • 250 г шампиньонов 
  • 1 ст. л. растительного масла 
  • 1 лавровый лист 
  • 3 горошины душистого перца 
  • 400-500 г куриного филе 
  • 4 яйца 
  • 1 банка зеленого горошка 
  • 4 соленых огурца 
  • 3 картофеля отваренных в мундире 
  • 2 отварной моркови 
  • 3 ст. л. домашнего майонеза 
  • по вкусу соль и перец 

Приготовление:

1. Вымытые и сухие грибы положите в форму для запекания и полейте 1 ст. л. растительного масла. Соль добавьте по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте грибы запекаться в течение 20 минут. 

2. Картошку нужно сварить в "мундире", очистить и нарезать средними кубиками. 

3. Морковь также отварите, очистите от кожуры и нарежьте кубиками, как картофель.

4. Куриное филе положите в сотейник с подсоленной водой, лавровым листом и душистым перцем. Необходимо варить его 25 минут после кипения. 

5. Почистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте кубиками. 

6. По готовности куриное филе нужно охладить и нарезать небольшим кубиком. 

7. Готовые грибы также нарежьте кубиком. 

8. То же самое сделайте с солеными огурцами. 

9. Все ингредиенты перемешайте в емкости вместе с консервированным горошком. Заправьте салат домашним майонезом и снова перемешайте. Соль и перец по вкусу. 

САЛАТ С ЯЗЫКОМ 

© klopotenko.com
klopotenko.com

Салат с языком максимально заслужил быть в списке желаний на новогодний стол. Я думаю, что он будет приятной новинкой для многих ваших гостей, которые позже попросят рецепт. Вот увидите. Их наверняка очарует нежность самого мяса, или гармония вкусов… Нет, их очарует и то, и другое, потому что этот салат прекрасен. 

Ингредиенты: 

  • 1 говяжий язык 
  • 1 морковь 
  • 2 лавровых листа 
  • 3 картофеля 
  • 3 огурца 
  • 1 ст. л. белого консервированного хрена 
  • 100-120 г оливок без косточки 
  • 2 ст. л. домашнего майонеза

Приготовление:

1. Промойте говяжий язык под холодной водой и положите в сотейник с водой, чтобы она полностью его покрывала. К языку добавьте очищенную морковь, 2 лавровых листа, соль, перец. Доведите до кипения и варите в течение часа после кипения, но огонь поставьте на минимум. 

2. Пока язык готовится, необходимо отварить картофель в "мундире" в течение 30 минут. По готовности охладите его и нарежьте кубиками среднего размера. 

3. Готовому языку нужно остыть. Положите его в холодную воду, можете добавить лед, если есть. Таким образом будет гораздо легче снять кожу с языка. 

4. Холодный язык очистите от кожи, а затем нарежьте мелкими кубиками и высыпьте в одну емкость с картофелем. 

5. Порежьте оливки и соленые огурцы мелкими кубиками. 

6. Перемешайте все ингредиенты в миске и заправьте домашним майонезом. 

7. Не забудьте добавить 1 ст. л. консервированного белого хрена к заправке. Это придаст пикантности вкусу. Соль и перец добавляйте по желанию.

САЛАТ "ШУБА" ИЗ СКУМБРИИ С АПЕЛЬСИНОВОЙ ЦЕДРОЙ 

© klopotenko.com
klopotenko.com

Достаточно ли новогодним будет ваш стол, если на нем не будет салата Шуба? Это второй самый распространенный праздничный салат, который я просто не мог обойти стороной. Он вкусный, он классический, а еще он с маленьким обновлением от Евгения Клопотенко. Сохраните сельдь для какого-то другого блюда, потому что в салат Шуба по моему рецепту мы дадим запеченную скумбрию. 

Ингредиенты:

  • 2 средние свеклы 
  • 4 средних картофеля 
  • 4 средних моркови 
  • 10 ст. л домашнего майонеза 
  • 2 скумбрии 
  • 1 лимон 
  • 2 лука 
  • 2 ст. л растительного масла 
  • по вкусу апельсиновая цедра 
  • по вкусу соль и перец

Приготовление:

1. Начинаем с рыбы. Скумбрию нужно посолить и поперчить снаружи и внутри. Добавьте 2 ст. л растительного масла. А в саму скумбрию нужно положить несколько ломтиков лимона для кислинки. 

2. Скумбрию запекайте в духовке при температуре 175 градусов в течение 30 минут. 

3. Свекла, картофелины и морковь можно запечь или сварить, на ваш выбор. Готовые овощи нужно натереть на крупную терку. 

4. Для формы салата возьмите любую удобную для вас форму. Я, например, делаю это в кольце. Свеклу выложите на дно формы, как первый слой. 

5. Следующий слой будет домашний майонез. Приготовить его можно по моему рецепту. 

6. Морковь будет следующий слоем, а за ней картофель и мелко порубленный лук. 

7. Охлажденную и готовую скумбрию нужно разобрать на маленькие куски. Выложите их сверху, как последний слой и оставьте салат на 1 час, чтобы он пропитался. 

8. Перед подачей украсьте салат апельсиновой цедрой. 

САЛАТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ И СОУСОМ КОКТЕЙЛЬ 

© klopotenko.com
klopotenko.com

Я часто говорю, что некоторые ингредиенты будто выравнивают вкус пищи и делают ее более гармоничной. Салат с морепродуктами и соусом коктейль - это "ингредиент", который гармонично дополнит ваше праздничное застолье. Готовится он всего 12 минут, а едят с таким же удовольствием, как и все салаты в моей подборке. 

Ингредиенты:

  • 1 головка салата Айсберг 
  • 1 томат 
  • 1 упаковка морского коктейля 
  • 1 зубчик чеснока 
  • ¼ перца чили 
  • 50 г сливочного масла 
  • Для соуса: 
  • 100 г домашнего майонеза 
  • 1-2 ст. л. кетчупа 
  • 2 ст. л. коньяка

Приготовление:

1. Для начала нужно приготовить соус коктейль. Возьмите 100 г домашнего майонеза и смешайте с 1-2 ст. л. кетчупа и 2 ст. л. коньяка. Смесь должна быть однородной консистенции. 

2. Поджарьте раздавленный зубчик чеснока со слайсами ¼ перца чили на сливочном масле. 

3. Заранее нужно разморозить морской коктейль. Лишнюю жидкость слейте, а смесь высушите на бумажном полотенце. Морской коктейль добавьте на сковороду с перцем и чесноком. Готовить смесь нужно 2-3 минуты, не больше, чтобы морепродукты не стали жесткими.  

4. Салат айсберг разберите, порвите на кусочки руками и закиньте в салатник. 

5. Томаты нарежьте слайсами и добавьте к айсбергу. Теперь можете высыпать морепродукты. 

6. Используйте соус коктейль для заправки. Добавьте соль и перец по вкусу. 

Готовить - это просто!

Больше рецептов на klopotenko.com, а также в эфире программы "Сніданок з 1+1" и "Сніданок. Вихідний".

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