Абрикосовое масло: рецепт сладкой намазки на бутерброды

Это масло идеально подойдет к кашам, блинам, сырникам или просто свежему или поджаренному хлебу. Оно готовится очень просто и быстро.
Фудблогер Valeriia Veligura показала своим подписчикам, как приготовить вкусную сливочную намазку к вашим блюдам.
Ингредиенты
- Абрикосы
- 500 г
- Сахар
- 75-150 г
- Ванильный сахар
- 1 пакетик
- Соль
- Лимонный сок
- 1 ст.л
- Цедра лимона
- Сливочное масло
- 150 г
Приготовление:
- Возьмите спелые абрикосы и достаньте из них косточки;
- Разрежьте половинки пополам и положите в кастрюлю;
- Добавьте мед/сахар, ванильный сахар, соль, лимонный сок и цедру;
- Поставьте на средний огонь и тушите помешивая 15 мин;
- Затем добавьте сливочное масло и удерживайте на огне еще 5 мин;
- На этом этапе вы можете попробовать абрикосовое масло и при необходимости добавить сахар или другие специи;
- Тщательно перебейте смесь блендером до образования однородной массы. По желанию можете перетереть через сито;
- Полодите в формы, дайте остыть и храните в холодильнике;
- Масло можно заморозить или законсервировать.
Советы:
- Вместо сахара можно использовать мед или натуральный сироп. Автор видео использовала сахар и мед;
- Вместо лимонного сока можно использовать апельсиновый. Так же и с цедрой лимона, ее можно заменить апельсиновую.
Приятного аппетита!
Масло можно есть как теплое, так и охлажденное.
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