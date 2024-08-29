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Абрикосовое масло: рецепт сладкой намазки на бутерброды

Абрикосовое масло: рецепт сладкой намазки на бутерброды

Сладкий рецепт смазки на бутерброды / Фото: Credits

Это масло идеально подойдет к кашам, блинам, сырникам или просто свежему или поджаренному хлебу. Оно готовится очень просто и быстро.

Фудблогер Valeriia Veligura показала своим подписчикам, как приготовить вкусную сливочную намазку к вашим блюдам.

Ингредиенты

Абрикосы
500 г
Сахар
75-150 г
Ванильный сахар
1 пакетик
Соль
Лимонный сок
1 ст.л
Цедра лимона
Сливочное масло
150 г

Приготовление:

  • Возьмите спелые абрикосы и достаньте из них косточки;
  • Разрежьте половинки пополам и положите в кастрюлю;
  • Добавьте мед/сахар, ванильный сахар, соль, лимонный сок и цедру;
  • Поставьте на средний огонь и тушите помешивая 15 мин;
  • Затем добавьте сливочное масло и удерживайте на огне еще 5 мин;
  • На этом этапе вы можете попробовать абрикосовое масло и при необходимости добавить сахар или другие специи;
  • Тщательно перебейте смесь блендером до образования однородной массы. По желанию можете перетереть через сито;
  • Полодите в формы, дайте остыть и храните в холодильнике;
  • Масло можно заморозить или законсервировать.

Советы:

  • Вместо сахара можно использовать мед или натуральный сироп. Автор видео использовала сахар и мед;
  • Вместо лимонного сока можно использовать апельсиновый. Так же и с цедрой лимона, ее можно заменить апельсиновую.

Приятного аппетита!

Масло можно есть как теплое, так и охлажденное.

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