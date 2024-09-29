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Ачма из лаваша: рецепт грузинского слоеного пирога

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
151 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
1 мин
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Ачма из лаваша: рецепт грузинского слоеного пирога

Ачма из лаваша / Фото: Credits

Ачма – это грузинский пирог, приготовленный из нескольких слоев лаваша и сыра. Рецепт понравится тем, кто не любит возиться с тестом.

Для приготовления понадобится тонкий лаваш, творог, сыр «Сулугуни», яйца, кефир и перец черный молотый.

Ингредиенты

лаваш тонкий
2 шт.
творог 9%
200 г
сыр «Сулугуни»
200 г
кефир 2,5%
300 мл
яйца куриные
4 шт.
сливочное масло
30 г
перец черный молотый
соль
  1. В миске взбейте венчиком яйца, кефир, соль и перец черный молотый. 
  2. Сыр «Сулугуни» натрите на крупную терку.
  3. Лаваш нарежьте на прямоугольники или квадраты по размеру формы.
  4. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. 
  5. Окуните первый лаваш в яично-кефирную смесь и выложите в форму. Распределите по листу часть тертого сыра и творога. Также продолжайте чередовать слои пропитанного лаваша и начинки. Сверху выложите последний лист лаваша и залейте остатками кефирно-яичной смеси.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Слегка остывший пирог извлеките из формы и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Кефир используйте комнатной температуры. 

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