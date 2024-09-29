Ачма из лаваша: рецепт грузинского слоеного пирога

Ачма – это грузинский пирог, приготовленный из нескольких слоев лаваша и сыра. Рецепт понравится тем, кто не любит возиться с тестом.
Для приготовления понадобится тонкий лаваш, творог, сыр «Сулугуни», яйца, кефир и перец черный молотый.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- творог 9%
- 200 г
- сыр «Сулугуни»
- 200 г
- кефир 2,5%
- 300 мл
- яйца куриные
- 4 шт.
- сливочное масло
- 30 г
- перец черный молотый
- соль
- В миске взбейте венчиком яйца, кефир, соль и перец черный молотый.
- Сыр «Сулугуни» натрите на крупную терку.
- Лаваш нарежьте на прямоугольники или квадраты по размеру формы.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом.
- Окуните первый лаваш в яично-кефирную смесь и выложите в форму. Распределите по листу часть тертого сыра и творога. Также продолжайте чередовать слои пропитанного лаваша и начинки. Сверху выложите последний лист лаваша и залейте остатками кефирно-яичной смеси.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Слегка остывший пирог извлеките из формы и нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
- Кефир используйте комнатной температуры.
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