Аджапсандали: рецепт грузинской закуски из томатов, баклажан и перца

Это блюдо традиционной грузинской кухни особенно хорошо готовить осенью, когда овощи и травы имеют неповторимый аромат и свежесть.
Из предложенных ингредиентов можно приготовить блюдо для довольно большой компании, получится примерно 5-6 полноценных порций.
Ингредиенты:
- 500 г баклажан
- 500 г томатов – пополам розовых и красных
- 3-4 луковицы
- 4-5 долек чеснока
- 2-3 сладких красных перца
- растительное мало
- большой пучок кинзы
- 1 ч. л. молотого кориандра
- ¼ ч. л. корицы
- 3-4 бутона гвоздики
Баклажаны помыть, разрезать пополам, наколоть вилкой шкурку и запечь в разогретой до 200°С духовке, не давая им потемнеть, примерно 35 минут. Не позволяя им полностью остыть, очистить и разобрать на волокна.
Отварить помидоры, слить жидкость, ручным блендером превратить плоды в пюре. Спассеровать нарезанный полукольцами лук до прозрачности. Добавить измельченные сладкий и жгучий перцы и пассеровать еще до мягкости. Влить в сковороду протертые помидоры с луком и измельченным чесноком и потушить 10 минут, пока смесь немного не загустеет. Добавить баклажаны и остальные ингредиенты и прогреть все на медленном огне 5-7 минут. В конце щедро засыпать кинзой и тут же выключить огонь.
Аджапсандали можно подавать горячим, но по грузинской традиции его подают холодным.
София Яроцкая