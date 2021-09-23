Аджапсандали: рецепт грузинской закуски из томатов, баклажан и перца

Это блюдо традиционной грузинской кухни особенно хорошо готовить осенью, когда овощи и травы имеют неповторимый аромат и свежесть.

Из предложенных ингредиентов можно приготовить блюдо для довольно большой компании, получится примерно 5-6 полноценных порций.

Ингредиенты:

500 г баклажан

500 г томатов – пополам розовых и красных

3-4 луковицы

4-5 долек чеснока

2-3 сладких красных перца

растительное мало

большой пучок кинзы

1 ч. л. молотого кориандра

¼ ч. л. корицы

3-4 бутона гвоздики

Баклажаны помыть, разрезать пополам, наколоть вилкой шкурку и запечь в разогретой до 200°С духовке, не давая им потемнеть, примерно 35 минут. Не позволяя им полностью остыть, очистить и разобрать на волокна.

Отварить помидоры, слить жидкость, ручным блендером превратить плоды в пюре. Спассеровать нарезанный полукольцами лук до прозрачности. Добавить измельченные сладкий и жгучий перцы и пассеровать еще до мягкости. Влить в сковороду протертые помидоры с луком и измельченным чесноком и потушить 10 минут, пока смесь немного не загустеет. Добавить баклажаны и остальные ингредиенты и прогреть все на медленном огне 5-7 минут. В конце щедро засыпать кинзой и тут же выключить огонь.

Аджапсандали можно подавать горячим, но по грузинской традиции его подают холодным.

София Яроцкая

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