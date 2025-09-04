- Дата публикации
Аджапсандали с «красным» рисом: рецепт вкусного грузинского блюда
Грузия славится своей щедрой кухней, ароматными специями и любовью к овощам. Одно из самых популярных блюд, которое готовят в каждой грузинской семье, — аджапсандали.
Аджапсандали — это нежное овощное рагу из баклажанов, перца и помидоров, которое подают как закуску или самостоятельное блюдо. А чтобы обед или ужин были еще более сытными, фудблогер Дарина Иванова предложила простой в приготовлении, но очень вкусный «красный» рис.
Аджапсандали — это блюдо, которое можно сравнить с французским рататуем или итальянской капонатой. Но в грузинском варианте овощи сочетают с большим количеством зелени, чеснока и ароматных специй. Блюдо может быть как полностью вегетарианским, так и стать отличным гарниром к мясу.
Ингредиенты
Аджапсандали
Баклажан 3 шт.
Спелые сладкие помидоры 4 шт.
Крупная морковь 1 шт.
Крупный лук 1 шт.
Сладкий болгарский перец 2 шт.
Чеснок 5 зубчиков
Кинза или петрушка 1 пучок
Базилик 1 пучок
Соль
Черный перец
Масло
«Красный» рис
Рис 200 г
Томатная паста 1 ст. л
Чеснок 2 зубчика
Лук репчатый 1 шт.
Растительное масло 1 ст. л
Бульон или вода 600 мл
Соль
Приготовление
Приготовление Аджапсандали
Нарежьте баклажаны кубиками, посолите и оставьте на 15 мин, чтобы исчезла горечь. Затем промойте и обсушите.
Затем обжарьте лук с морковью до золотистости, добавьте перец, а следом баклажаны.
Если вы используете свежие помидоры, предварительно снимите кожицу. Тушите овощи около 15 мин на слабом огне.
Добавьте чеснок, соль, перец и много свежей зелени.
Аджапсандали можно есть горячим или холодным, он на вкус по-разному, но всегда замечательно.
В Грузии часто добавляют к аджапсандали острый перец или хмели-сунели, чтобы придать блюду большей пикантности.
Приготовление риса
Рис промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Лук и чеснок измельчите, обжарьте 3 мин на растительном масле.
Положите томатную пасту, прогрейте еще 2 мин.
Добавьте бульон или воду, доведите до кипения.
Всыпьте рис, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 15 мин, пока жидкость полностью не впитается.
Если хотите более выразительный вкус, можно добавить щепотку копченой паприки или немного сливочного масла в конце приготовления.
Подача
Аджапсандали прекрасно подходит как самостоятельная закуска с лавашем.
В сочетании с «красным» рисом он превращается в полноценный обед или ужин.
Для большей аутентичности подайте блюда в глиняной посуде и украсьте свежей зеленью.
Попробуйте эту яркую грузинскую комбинацию и вы почувствуете, что даже в будничном дне можно найти настоящий праздник вкуса.