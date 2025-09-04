ТСН в социальных сетях

Аджапсандали с «красным» рисом: рецепт вкусного грузинского блюда

Грузия славится своей щедрой кухней, ароматными специями и любовью к овощам. Одно из самых популярных блюд, которое готовят в каждой грузинской семье, — аджапсандали.

Аджапсандали

Аджапсандали / © Credits

Аджапсандали — это нежное овощное рагу из баклажанов, перца и помидоров, которое подают как закуску или самостоятельное блюдо. А чтобы обед или ужин были еще более сытными, фудблогер Дарина Иванова предложила простой в приготовлении, но очень вкусный «красный» рис.

Аджапсандали — это блюдо, которое можно сравнить с французским рататуем или итальянской капонатой. Но в грузинском варианте овощи сочетают с большим количеством зелени, чеснока и ароматных специй. Блюдо может быть как полностью вегетарианским, так и стать отличным гарниром к мясу.

Ингредиенты

Аджапсандали

  • Баклажан 3 шт.

  • Спелые сладкие помидоры 4 шт.

  • Крупная морковь 1 шт.

  • Крупный лук 1 шт.

  • Сладкий болгарский перец 2 шт.

  • Чеснок 5 зубчиков

  • Кинза или петрушка 1 пучок

  • Базилик 1 пучок

  • Соль

  • Черный перец

  • Масло

«Красный» рис

  • Рис 200 г

  • Томатная паста 1 ст. л

  • Чеснок 2 зубчика

  • Лук репчатый 1 шт.

  • Растительное масло 1 ст. л

  • Бульон или вода 600 мл

  • Соль

Приготовление

Приготовление Аджапсандали

  1. Нарежьте баклажаны кубиками, посолите и оставьте на 15 мин, чтобы исчезла горечь. Затем промойте и обсушите.

  2. Затем обжарьте лук с морковью до золотистости, добавьте перец, а следом баклажаны.

  3. Если вы используете свежие помидоры, предварительно снимите кожицу. Тушите овощи около 15 мин на слабом огне.

  4. Добавьте чеснок, соль, перец и много свежей зелени.

  5. Аджапсандали можно есть горячим или холодным, он на вкус по-разному, но всегда замечательно.

В Грузии часто добавляют к аджапсандали острый перец или хмели-сунели, чтобы придать блюду большей пикантности.

Приготовление риса

  1. Рис промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

  2. Лук и чеснок измельчите, обжарьте 3 мин на растительном масле.

  3. Положите томатную пасту, прогрейте еще 2 мин.

  4. Добавьте бульон или воду, доведите до кипения.

  5. Всыпьте рис, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 15 мин, пока жидкость полностью не впитается.

Если хотите более выразительный вкус, можно добавить щепотку копченой паприки или немного сливочного масла в конце приготовления.

Подача

  • Аджапсандали прекрасно подходит как самостоятельная закуска с лавашем.

  • В сочетании с «красным» рисом он превращается в полноценный обед или ужин.

  • Для большей аутентичности подайте блюда в глиняной посуде и украсьте свежей зеленью.

Попробуйте эту яркую грузинскую комбинацию и вы почувствуете, что даже в будничном дне можно найти настоящий праздник вкуса.

