Аджапсандали с «красным» рисом: рецепт вкусного грузинского блюда

Аджапсандали — это нежное овощное рагу из баклажанов, перца и помидоров, которое подают как закуску или самостоятельное блюдо. А чтобы обед или ужин были еще более сытными, фудблогер Дарина Иванова предложила простой в приготовлении, но очень вкусный «красный» рис.

Аджапсандали — это блюдо, которое можно сравнить с французским рататуем или итальянской капонатой. Но в грузинском варианте овощи сочетают с большим количеством зелени, чеснока и ароматных специй. Блюдо может быть как полностью вегетарианским, так и стать отличным гарниром к мясу.

Ингредиенты

Аджапсандали

Баклажан 3 шт.

Спелые сладкие помидоры 4 шт.

Крупная морковь 1 шт.

Крупный лук 1 шт.

Сладкий болгарский перец 2 шт.

Чеснок 5 зубчиков

Кинза или петрушка 1 пучок

Базилик 1 пучок

Соль

Черный перец

Масло

«Красный» рис

Рис 200 г

Томатная паста 1 ст. л

Чеснок 2 зубчика

Лук репчатый 1 шт.

Растительное масло 1 ст. л

Бульон или вода 600 мл

Соль

Приготовление

Приготовление Аджапсандали

Нарежьте баклажаны кубиками, посолите и оставьте на 15 мин, чтобы исчезла горечь. Затем промойте и обсушите. Затем обжарьте лук с морковью до золотистости, добавьте перец, а следом баклажаны. Если вы используете свежие помидоры, предварительно снимите кожицу. Тушите овощи около 15 мин на слабом огне. Добавьте чеснок, соль, перец и много свежей зелени. Аджапсандали можно есть горячим или холодным, он на вкус по-разному, но всегда замечательно.

В Грузии часто добавляют к аджапсандали острый перец или хмели-сунели, чтобы придать блюду большей пикантности.

Приготовление риса

Рис промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Лук и чеснок измельчите, обжарьте 3 мин на растительном масле. Положите томатную пасту, прогрейте еще 2 мин. Добавьте бульон или воду, доведите до кипения. Всыпьте рис, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 15 мин, пока жидкость полностью не впитается.

Если хотите более выразительный вкус, можно добавить щепотку копченой паприки или немного сливочного масла в конце приготовления.

Подача

Аджапсандали прекрасно подходит как самостоятельная закуска с лавашем.

В сочетании с «красным» рисом он превращается в полноценный обед или ужин.

Для большей аутентичности подайте блюда в глиняной посуде и украсьте свежей зеленью.

Попробуйте эту яркую грузинскую комбинацию и вы почувствуете, что даже в будничном дне можно найти настоящий праздник вкуса.