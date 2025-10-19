- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Аджика из слив с яблоками: рецепт универсального соуса к мясу и рыбе
Аджика из слив с яблоками — это универсальная приправа, которая станет отличным дополнением к мясным, рыбным блюдам, а также к супам или соусам.
Приправа получается острой, кисло-сладкой и очень ароматной.
Ингредиенты
- слива (очищенная)
- 500 г
- яблоки
- 100 г
- лук репчатый
- 100 г
- болгарский перец
- 100 г
- перец острый чили
- 1 шт.
- помидоры
- 300 г
- чеснок
- 50 г
- приправа «Хмели-сунели»
- 1 ч. л.
- кориандр молотый
- 0,5 ч. л.
- сахар
- 50 г
- соль
- ½ ст л.
Все овощи помойте.
Яблоки разрежьте на четыре части и удалите семена.
Сливы надрежьте посередине и удалите косточки.
Лук очистите, и нарежьте на крупные кубики.
У болгарского перца удалите плодоножку, семена и нарежьте на кусочки.
Помидоры надрежьте крест- накрест, опустите в кипяток на минуту, затем в холодную воду, снимите шкурку и разрежьте на четыре части.
Перец чили нарежьте произвольно.
Яблоки, сливы, лук, болгарский перец, перец чили и помидоры измельчите в мясорубке. Выложите овощи в кастрюлю, добавьте хмели-сунели, кориандр и варите с момента закипания 50 минут, затем добавьте чеснок, пропущенный через пресс, сахар, соль и варите еще 30 минут.
Готовую аджику, выложите в баночки, охладите и отправьте в холодильник.
Советы:
Овощи можно измельчить в блендере.
Чтобы заготовить аджику на зиму, нужно заполнить стерильные банки горячей аджикой и закатать стерилизованными крышками.