Рецепты
63
1 мин

Аджика из слив с яблоками: рецепт универсального соуса к мясу и рыбе

Аджика из слив с яблоками — это универсальная приправа, которая станет отличным дополнением к мясным, рыбным блюдам, а также к супам или соусам.

Екатерина Труш
1 час. 40 мин.
65 ккал
Аджика из слив с яблоками

Аджика из слив с яблоками / © Credits

Приправа получается острой, кисло-сладкой и очень ароматной.

Ингредиенты

слива (очищенная)
500 г
яблоки
100 г
лук репчатый
100 г
болгарский перец
100 г
перец острый чили
1 шт.
помидоры
300 г
чеснок
50 г
приправа «Хмели-сунели»
1 ч. л.
кориандр молотый
0,5 ч. л.
сахар
50 г
соль
½ ст л.

  1. Все овощи помойте.

  2. Яблоки разрежьте на четыре части и удалите семена.

  3. Сливы надрежьте посередине и удалите косточки.

  4. Лук очистите, и нарежьте на крупные кубики.

  5. У болгарского перца удалите плодоножку, семена и нарежьте на кусочки.

  6. Помидоры надрежьте крест- накрест, опустите в кипяток на минуту, затем в холодную воду, снимите шкурку и разрежьте на четыре части.

  7. Перец чили нарежьте произвольно.

  8. Яблоки, сливы, лук, болгарский перец, перец чили и помидоры измельчите в мясорубке. Выложите овощи в кастрюлю, добавьте хмели-сунели, кориандр и варите с момента закипания 50 минут, затем добавьте чеснок, пропущенный через пресс, сахар, соль и варите еще 30 минут.

  9. Готовую аджику, выложите в баночки, охладите и отправьте в холодильник.

Советы:

  • Овощи можно измельчить в блендере.

  • Чтобы заготовить аджику на зиму, нужно заполнить стерильные банки горячей аджикой и закатать стерилизованными крышками.

63
