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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Актриса Дженнифер Гарнер рассказала о двух рецептах смузи: ягодный суперфуд и тропическое наслаждение

Актриса Дженнифер Гарнер поделилась двумя рецептами ярких смузи, и оба напитка содержат белок, клетчатку и пробиотические культуры и вполне могут стать новыми фаворитами вашего утреннего меню.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Полосе / © Associated Press

Похоже, любовь к смузи объединяет всех, кто ценит вкусные завтраки и простые способы включить в рацион больше фруктов и овощей, и Дженнифер Гарнер — не исключение.

В одном из новых выпусков своего Instagram-шоу актриса вместе с Кассандрой Кертис приготовила два необычных напитка, и теперь поклонникам предлагается выбрать лучший смузи.

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

Смузи со свеклой, вишней и бананом

Первый вариант — настоящая находка для тех, кто любит ягодные вкусы. В его составе сочетаются сладость банана и фиников, приятная кислинка вишни и цитрусовые нотки лимона и апельсина.

Ингредиенты

  • банан

  • вишня

  • свекла

  • яблоко

  • финики

  • апельсиновый сок

  • кокосовое молоко

  • фильтрованная вода

  • лимонный сок

  • тыквенные семечки

  • сывороточный протеин

  • пробиотические культуры

Приготовление

  1. Все ингредиенты нужно поместить в блендер и взбить до однородной консистенции.

  2. Количество продуктов можно регулировать в зависимости от желаемой густоты и вкуса.

Тропический коктейль с ананасом, гуавой и морковью

Второй рецепт — для тех, кому хочется немного лета даже посреди обычной рабочей недели. Ананас и гуава создают яркий тропический вкус, апельсиновый сок придаёт цитрусовую свежесть, а морковь делает напиток более интересным.

Ингредиенты

  • ананас

  • гуава

  • морковь

  • яблоко

  • финики

  • апельсиновый сок

  • кокосовое молоко

  • фильтрованная вода

  • лимонный сок

  • тыквенные семечки

  • сывороточный протеин

  • пробиотические культуры

Приготовление

  1. Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до нежной однородной консистенции.

  2. Количество продуктов можно регулировать в зависимости от желаемой густоты и вкуса.

Оба рецепта сочетают в себе фрукты, овощи, источники белка и растительные ингредиенты. Они могут стать питательным дополнением к завтраку или перекусом в течение дня. Фрукты и овощи снабжают организм клетчаткой, витаминами и минералами, тыквенные семечки добавляют полезные жиры и микроэлементы, а сывороточный протеин помогает увеличить содержание белка.

Дженнифер Гарнер в очередной раз доказывает, что полезная еда вовсе не должна быть скучной. Один напиток напоминает ягодный десерт, другой переносит мыслями на солнечный пляж, и оба готовятся буквально за несколько минут.

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