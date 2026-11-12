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Актриса Дженнифер Гарнер рассказала о двух рецептах смузи: ягодный суперфуд и тропическое наслаждение
Актриса Дженнифер Гарнер поделилась двумя рецептами ярких смузи, и оба напитка содержат белок, клетчатку и пробиотические культуры и вполне могут стать новыми фаворитами вашего утреннего меню.
Похоже, любовь к смузи объединяет всех, кто ценит вкусные завтраки и простые способы включить в рацион больше фруктов и овощей, и Дженнифер Гарнер — не исключение.
В одном из новых выпусков своего Instagram-шоу актриса вместе с Кассандрой Кертис приготовила два необычных напитка, и теперь поклонникам предлагается выбрать лучший смузи.
Смузи со свеклой, вишней и бананом
Первый вариант — настоящая находка для тех, кто любит ягодные вкусы. В его составе сочетаются сладость банана и фиников, приятная кислинка вишни и цитрусовые нотки лимона и апельсина.
Ингредиенты
банан
вишня
свекла
яблоко
финики
апельсиновый сок
кокосовое молоко
фильтрованная вода
лимонный сок
тыквенные семечки
сывороточный протеин
пробиотические культуры
Приготовление
Все ингредиенты нужно поместить в блендер и взбить до однородной консистенции.
Количество продуктов можно регулировать в зависимости от желаемой густоты и вкуса.
Тропический коктейль с ананасом, гуавой и морковью
Второй рецепт — для тех, кому хочется немного лета даже посреди обычной рабочей недели. Ананас и гуава создают яркий тропический вкус, апельсиновый сок придаёт цитрусовую свежесть, а морковь делает напиток более интересным.
Ингредиенты
ананас
гуава
морковь
яблоко
финики
апельсиновый сок
кокосовое молоко
фильтрованная вода
лимонный сок
тыквенные семечки
сывороточный протеин
пробиотические культуры
Приготовление
Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до нежной однородной консистенции.
Количество продуктов можно регулировать в зависимости от желаемой густоты и вкуса.
Оба рецепта сочетают в себе фрукты, овощи, источники белка и растительные ингредиенты. Они могут стать питательным дополнением к завтраку или перекусом в течение дня. Фрукты и овощи снабжают организм клетчаткой, витаминами и минералами, тыквенные семечки добавляют полезные жиры и микроэлементы, а сывороточный протеин помогает увеличить содержание белка.
Дженнифер Гарнер в очередной раз доказывает, что полезная еда вовсе не должна быть скучной. Один напиток напоминает ягодный десерт, другой переносит мыслями на солнечный пляж, и оба готовятся буквально за несколько минут.