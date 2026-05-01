- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 2 мин
Актриса Лорен Грэм рассказала, как приготовить ее любимый утренний кофе, который напоминает о Рождестве
Лорен Грэм, звезда сериала «Девочки Гилмор», рассказала о своем утреннем ритуале и это настоящий гимн всех, кто не представляет жизни без чашки ароматного и вкусного кофе.
Для Лорен Грэм кофе — это не просто напиток, а маленькое представление, которое она с юмором называет своим «кофейным шоу». Актриса рассказала в соцсетях, что ее часто спрашивают, как она готовит свой любимый кофе. И вместо того, чтобы держать интригу, она решила показать все как есть.
В центре этого утреннего ритуала — автоматическая кофемашина, которая, по словам Грэм, делает жизнь значительно проще и идеальна для тех, кто не хочет тратить время, но не готов жертвовать качеством.
А теперь, самое интересное, потому что кофе Лорен Грэм — это не просто кофе, она добавляет к нему:
ванильные кокосовые сливки
взбитые сливки
корицу
сахар-рафинад
И главное правило — никаких конкретных пропорций. Актриса описывает количество сливок как «хороший хлюп» и это, пожалуй, лучший кулинарный совет, доверять себе и своему вкусу.
Интересно, что привычка добавлять взбитые сливки появилась у нее на Рождество и так понравилась, что осталась навсегда. Почему бы не сделать каждый день праздничным, шутит Грэм. А если уж совсем праздничное настроение, то можно добавить немного Bailey’s Irish Cream.
Возможно такой кофе подойдет не всем, ведь для кого-то будет слишком сладким, но дело не в рецепте, и вы всегда можете что-то заменить или подобрать другие ингредиенты.
Утренний кофе Лорен Грэм — это ритуал, который помогает почувствовать себя готовыми к новому дню. И не так важно, как именно вы пьете кофе, главное, чтобы он приносил вам радость.