Альтернатива винегрету: рецепт салата из свеклы с солеными огурцами и горошком
Салат из свеклы с солеными огурцами и горошком — это отличная альтернатива винегрету. Блюдо получается легким, сочным и пикантным, благодаря заправке из горчицы в зернах.
Чтобы салат выглядел изысканно и оригинально, для подачи используйте формовочное кольцо.
Ингредиенты
- свекла
- 400 г
- огурцы соленые
- 100 г
- консервированный горошек
- 100 г
- лук репчатый
- 0,5 шт.
- горчица в зернах
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
-
Свеклу тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните плотно в фольгу и выложите на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-50 минут до мягкости, затем остудите, очистите и натрите на крупную терку.
Огурцы нарежьте соломкой.
Лук очистите, и нарежьте полукольцами.
С консервированного горошка слейте жидкость.
В миску выложите свеклу, соленые огурцы, консервированный горошек, лук, заправьте горчицей, растительным маслом, посолите и перемешайте.
Советы:
Свеклу можно отварить.