Рецепты
Альтернатива винегрету: рецепт салата из свеклы с солеными огурцами и горошком

Салат из свеклы с солеными огурцами и горошком — это отличная альтернатива винегрету. Блюдо получается легким, сочным и пикантным, благодаря заправке из горчицы в зернах.

Салат из свеклы с солеными огурцами и горошком

Салат из свеклы с солеными огурцами и горошком / © Credits

Чтобы салат выглядел изысканно и оригинально, для подачи используйте формовочное кольцо.

Ингредиенты

свекла
400 г
огурцы соленые
100 г
консервированный горошек
100 г
лук репчатый
0,5 шт.
горчица в зернах
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
соль

  1. Свеклу тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните плотно в фольгу и выложите на противень.

  2. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-50 минут до мягкости, затем остудите, очистите и натрите на крупную терку.

  3. Огурцы нарежьте соломкой.

  4. Лук очистите, и нарежьте полукольцами.

  5. С консервированного горошка слейте жидкость.

  6. В миску выложите свеклу, соленые огурцы, консервированный горошек, лук, заправьте горчицей, растительным маслом, посолите и перемешайте.

Советы:

  • Свеклу можно отварить.

