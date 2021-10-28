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Американский тыквенный пирог: простой и быстрый рецепт

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Американский тыквенный пирог: простой и быстрый рецепт

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Главный секрет традиционного американского пирога в том, что теста в нем совсем мало, зато воздушной начинки много, примерно в 6 раз больше основы.

А еще его можно готовить не только по праздникам, но и в любой другой день по желанию – рецепт прост, приготовление недолгое.

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

  • 1 1/4 стакана муки
  • 110 г сливочного масла
  • 2 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 6 ст. л. ледяной воды

Для начинки:

  • 2,5 ст. пюре из запеченной мускатной тыквы (примерно из 750 г сырой)
  • 300 мл сметаны
  • 2/3 ст. сахара
  • 2 яйца
  • 1 яичный желток
  • 1 ч. л. лимонной цедры
  • 1/2 ч. л. молотой корицы
  • 1/4 ч. л. молотого имбиря
  • по 1/8 ч. л. молотого мускатного ореха, молотой гвоздики и молотого кардамона
  • 1/2 ч. л. соли

Масло нарезать кубиками и на 20-30 минут поставить в морозилку. Смешать муку с солью и сахаром, добавить замороженное масло и тщательно вымешать, постепенно добавляя воду.

Тесто готово, если при нажатии оно слипается, а не рассыпается. Скатать его в шар, завернуть в пищевую пленку и поставить на час на холод.

В большой миске взбить яйца и желток, добавить сахар,  соль, лимонную цедру и все специи. Добавить поочередно тыквенное пюре и сметану, каждый раз хорошенько все взбивая.

Раскатать тесто в круг или прямоугольник,  превышающие размеры формы. Выложить тесто в форму, из излишков сформировать бортики высотой в 5 см.

Вылить на тесто начинку, лишнее тесто обрезать и поставить форму в разогретую до 220°С духовку на четверть часа. Уменьшить температуру до 180°С и печь пирог еще 45-50 минут. Готовый пирог остудить, а после охладить в холодильнике.

На заметку

Удобно запечь тыкву и сделать тесто накануне, а пирог печь на следующий день.

Пирог готов тогда, когда деревянная шпажка выходит из середины сухой.

Если вы используете разъемную форму, на всякий случай сделайте под нее подставку из противня и сбрызните его водой.

София Яроцкая

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