Апельсиновый кекс: рецепт сочной выпечки
Этот кекс очень простой в приготовлении. Получается красивым, влажным, с апельсиновым ароматом. Если вы любите апельсины, тогда этот рецепт для вас.
Особенно хорош он на второй день, так как пропитается апельсиновым сиропом и станет более с насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 150 гр;
яйца куриные — 2 шт;
масло сливочное — 100 гр;
сахар — 130 гр;
разрыхлитель — 1 ч л;
апельсин — 1 шт (крупный);
апельсиновая цедра — 1,5 ч л;
апельсиновое пюре — 50 гр;
ванильный сахар — 10 гр
соль — щепотка.
Для глазури:
сахарная пудра — 30 гр;
апельсиновый сок — 15 мл.
Приготовление:
С апельсина снимите цедру.
С одной половины апельсина выжмите сок (для сахарной глазури), другую половину очистите от кожуры, нарежьте на кусочки и пробейте блендером до состояния пюре.
Мягкое, сливочное масло, сахар и ванильный сахар взбейте миксером, затем добавляйте по одному яйцу, каждый раз взбивая до пышной массы.
Всыпьте частями просеянную муку с разрыхлителем и солью, перемешайте, добавьте цедру, пюре апельсина и еще раз хорошо перемешайте.
Форму для выпекания выстелите пергаментной бумагой, выложите тесто и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут.
Выньте из духовки, дайте немного остыть и извлеките из формы.
Для глазури: смешайте апельсиновый сок с сахарной пудрой.
С помощью кулинарной кисточки нанесите на полностью остывший кекс глазурь, и дайте ей застыть.
Советы:
Готовность проверяйте деревянной палочкой или зубочисткой.
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.