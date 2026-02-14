ТСН в социальных сетях

8
1 мин

Апельсиновый кекс: рецепт сочной выпечки

Этот кекс очень простой в приготовлении. Получается красивым, влажным, с апельсиновым ароматом. Если вы любите апельсины, тогда этот рецепт для вас.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Апельсиновый кекс

Апельсиновый кекс / © Credits

Особенно хорош он на второй день, так как пропитается апельсиновым сиропом и станет более с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 150 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • масло сливочное — 100 гр;

  • сахар — 130 гр;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • апельсин — 1 шт (крупный);

  • апельсиновая цедра — 1,5 ч л;

  • апельсиновое пюре — 50 гр;

  • ванильный сахар — 10 гр

  • соль — щепотка.

Для глазури:

  • сахарная пудра — 30 гр;

  • апельсиновый сок — 15 мл.

Приготовление:

  1. С апельсина снимите цедру.

  2. С одной половины апельсина выжмите сок (для сахарной глазури), другую половину очистите от кожуры, нарежьте на кусочки и пробейте блендером до состояния пюре.

  3. Мягкое, сливочное масло, сахар и ванильный сахар взбейте миксером, затем добавляйте по одному яйцу, каждый раз взбивая до пышной массы.

  4. Всыпьте частями просеянную муку с разрыхлителем и солью, перемешайте, добавьте цедру, пюре апельсина и еще раз хорошо перемешайте.

  5. Форму для выпекания выстелите пергаментной бумагой, выложите тесто и разровняйте.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут.

  7. Выньте из духовки, дайте немного остыть и извлеките из формы.

  8. Для глазури: смешайте апельсиновый сок с сахарной пудрой.

  9. С помощью кулинарной кисточки нанесите на полностью остывший кекс глазурь, и дайте ей застыть.

Советы:

  • Готовность проверяйте деревянной палочкой или зубочисткой.

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

8
