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Апельсиновый кекс: легкий и вкусный рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
72
Время на прочтение
1 мин
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Апельсиновый кекс: легкий и вкусный рецепт

Апельсиновый кекс / Фото: Credits

Этот простой в приготовлении апельсиновый кекс – отличный вариант для тех, кто ищет легкое и вкусное десертное блюдо.

Легким и вкусным безглютеновым рецептом апельсинового кекса поделился кулинарный блоггер Алессандро Витале.

Ингредиенты

Апельсин
1 шт
Миндальная мука
250 гр
Сахар
150 гр
Картофельный крахмал
85 гр
Вода
80 мл
Разрыхлитель
3 ч.л

Приготовление

Закиньте апельсин вместе с кожурой в блендер и взбейте. Добавьте все ингредиенты в кухонный комбайн и размешайте, пока не образуется густая паста. Если смесь жидкая, добавьте 1 столовую ложку картофельного крахмала. Выложите смесь в форму для кексов и выпекайте в разогретой духовке 35-40 минут 170°C.

Чтобы проверить готовность, проткните кекс шпажкой, и если на ней не останется масло – торт готов.

Кекс может храниться в холодильнике около 4 дней.

Этот кекс не только прост в приготовлении, но обладает полезными свойствами благодаря кожуре апельсина, которая является источником витамина С и других полезных веществ.

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