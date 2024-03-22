Апельсиновый кекс: легкий и вкусный рецепт

Этот простой в приготовлении апельсиновый кекс – отличный вариант для тех, кто ищет легкое и вкусное десертное блюдо.

Легким и вкусным безглютеновым рецептом апельсинового кекса поделился кулинарный блоггер Алессандро Витале.

Ингредиенты Апельсин 1 шт Миндальная мука 250 гр Сахар 150 гр Картофельный крахмал 85 гр Вода 80 мл Разрыхлитель 3 ч.л

Приготовление

Закиньте апельсин вместе с кожурой в блендер и взбейте. Добавьте все ингредиенты в кухонный комбайн и размешайте, пока не образуется густая паста. Если смесь жидкая, добавьте 1 столовую ложку картофельного крахмала. Выложите смесь в форму для кексов и выпекайте в разогретой духовке 35-40 минут 170°C.

Чтобы проверить готовность, проткните кекс шпажкой, и если на ней не останется масло – торт готов.

Кекс может храниться в холодильнике около 4 дней.

Этот кекс не только прост в приготовлении, но обладает полезными свойствами благодаря кожуре апельсина, которая является источником витамина С и других полезных веществ.

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