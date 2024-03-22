Апельсиновый кекс: легкий и вкусный рецепт

Этот простой в приготовлении апельсиновый кекс – отличный вариант для тех, кто ищет легкое и вкусное десертное блюдо.
Легким и вкусным безглютеновым рецептом апельсинового кекса поделился кулинарный блоггер Алессандро Витале.
Ингредиенты
- Апельсин
- 1 шт
- Миндальная мука
- 250 гр
- Сахар
- 150 гр
- Картофельный крахмал
- 85 гр
- Вода
- 80 мл
- Разрыхлитель
- 3 ч.л
Приготовление
Закиньте апельсин вместе с кожурой в блендер и взбейте. Добавьте все ингредиенты в кухонный комбайн и размешайте, пока не образуется густая паста. Если смесь жидкая, добавьте 1 столовую ложку картофельного крахмала. Выложите смесь в форму для кексов и выпекайте в разогретой духовке 35-40 минут 170°C.
Чтобы проверить готовность, проткните кекс шпажкой, и если на ней не останется масло – торт готов.
Кекс может храниться в холодильнике около 4 дней.
Этот кекс не только прост в приготовлении, но обладает полезными свойствами благодаря кожуре апельсина, которая является источником витамина С и других полезных веществ.
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