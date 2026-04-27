Апельсиновый пирог: простой рецепт

Вкусный, воздушный, апельсиновый пирог, который никого не оставит равнодушным.

Апельсиновый пирог / © Credits

Готовится очень просто и получается у всех. Подайте с чаем, кофе или просто молоком.

Ингредиенты:

  • апельсин — 1 шт

  • мука пшеничная — 160 гр;

  • яйца — 3 шт;

  • сливочное масло — 150 гр;

  • сахар — 150 гр;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • соль — щепотка;

  • растительное масло;

  • сахарная пудра.

Приготовление:

С апельсина натрите цедру и выжмите из него сок.

Сливочное масло растопите и остудите.

Взбейте миксером яйца и сахар в пышную массу. Всыпьте частями просеянную муку, разрыхлитель и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх, добавьте сливочное масло, сок, цедру апельсина, соль и еще раз перемешайте.

Форму для выпекания смажьте растительным маслом, вылейте тесто и разровняйте его.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. Выньте пирог из духовки и оставьте в форме на 10 минут, затем выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Цедру с апельсина можно легко снять на металлической, мелкой терке.

