Апельсиновый пирог: простой рецепт
Вкусный, воздушный, апельсиновый пирог, который никого не оставит равнодушным.
Готовится очень просто и получается у всех. Подайте с чаем, кофе или просто молоком.
Ингредиенты:
апельсин — 1 шт
мука пшеничная — 160 гр;
яйца — 3 шт;
сливочное масло — 150 гр;
сахар — 150 гр;
разрыхлитель — 1 ч л;
соль — щепотка;
растительное масло;
сахарная пудра.
Приготовление:
С апельсина натрите цедру и выжмите из него сок.
Сливочное масло растопите и остудите.
Взбейте миксером яйца и сахар в пышную массу. Всыпьте частями просеянную муку, разрыхлитель и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх, добавьте сливочное масло, сок, цедру апельсина, соль и еще раз перемешайте.
Форму для выпекания смажьте растительным маслом, вылейте тесто и разровняйте его.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. Выньте пирог из духовки и оставьте в форме на 10 минут, затем выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Цедру с апельсина можно легко снять на металлической, мелкой терке.