Апельсиновый торт: рецепт цитрусовой выпечки

Апельсиновый торт – это не просто вкусный десерт, но и настоящий праздник для ваших вкусовых рецепторов. Его яркий цитрусовый аромат наполняет жилище, а нежный вкус становится идеальным завершением любой трапезы.

Этот торт – один из самых простых способов приготовить вкусную выпечку, используя целые апельсины, что делает его еще и безотходным. Своим уникальным сочетанием свежих апельсинов, коричневого сахара и ароматных специй он не оставит никого равнодушным. Как приготовить этот удивительный апельсиновый торт рассказали на странице spicymoustache.

Ингредиенты

Для сиропа:

Коричневый сахар ¾ стакана

Вода ¾ стакана

Апельсин 2шт.

Для торта:

Апельсин 2шт.

Мука 3 стакана

Разрыхлитель ½ ст.

Соль

Молотый мускатный орех ¼ ч. л

Сахар 1 стакан

Несладкое яблочное пюре ½ стакана

Оливковое масло 5 ст.л.

Йогурт 3 ст.

Приготовление

В кастрюле на среднем огне смешайте коричневый сахар и воду. Постоянно помешивая, ждите, пока сахар полностью растворится. Добавьте нарезанные на кружки апельсины и варите все вместе 15-20 минут. После этого удалите апельсиновые ломтики и оставьте сироп остывать. Разогрейте духовку до 175°C. Выстелите круглый противень диаметром 23 см пергаментом. На дно выложите ломтики апельсина, которые вы приготовили для сиропа. Нарежьте 2 апельсина вместе с кожурой на кусочки и добавьте их в блендер. Добавьте сахар, яблочное пюре, оливковое масло и растительный йогурт. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель, соль и мускатный орех. Вылейте полученное тесто на противень, сверху на апельсины. Выпекайте в течение 45–50 минут при температуре 175°C, пока торт не станет золотистым и не будет упругим на ощупь. После того, как торт выпечется, дайте ему остыть в противень в течение 15 минут. Затем аккуратно переверните торт на блюдо, чтобы он выглядел красиво. Смажьте поверхность торта остатками сиропа, чтобы он был еще более ароматным и сочным. Полностью охладите торт перед подачей. Это позволит вкусовым ноткам апельсина полностью раскрыться и торт станет еще вкуснее.

Этот апельсиновый торт – идеальный выбор для праздничных событий, чаепитий или просто когда хочется порадовать себя и своих близких чем-нибудь особенным. Прост в приготовлении и невероятно вкусный, он станет вашей любимой выпечкой, которая сразу займет свое место среди лучших десертов.

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