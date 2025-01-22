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Апельсиновый торт: рецепт цитрусовой выпечки

Апельсиновый торт: рецепт цитрусовой выпечки

Апельсиновый торт / Фото: Associated Press

Апельсиновый торт – это не просто вкусный десерт, но и настоящий праздник для ваших вкусовых рецепторов. Его яркий цитрусовый аромат наполняет жилище, а нежный вкус становится идеальным завершением любой трапезы.

Этот торт – один из самых простых способов приготовить вкусную выпечку, используя целые апельсины, что делает его еще и безотходным. Своим уникальным сочетанием свежих апельсинов, коричневого сахара и ароматных специй он не оставит никого равнодушным. Как приготовить этот удивительный апельсиновый торт рассказали на странице spicymoustache.

Ингредиенты

Для сиропа:

  • Коричневый сахар ¾ стакана
  • Вода ¾ стакана
  • Апельсин 2шт.

Для торта:

  • Апельсин 2шт.
  • Мука 3 стакана
  • Разрыхлитель ½ ст.
  • Соль
  • Молотый мускатный орех ¼ ч. л
  • Сахар 1 стакан
  • Несладкое яблочное пюре ½ стакана
  • Оливковое масло 5 ст.л.
  • Йогурт 3 ст.

Приготовление

  1. В кастрюле на среднем огне смешайте коричневый сахар и воду. Постоянно помешивая, ждите, пока сахар полностью растворится.
  2. Добавьте нарезанные на кружки апельсины и варите все вместе 15-20 минут. После этого удалите апельсиновые ломтики и оставьте сироп остывать.
  3. Разогрейте духовку до 175°C. Выстелите круглый противень диаметром 23 см пергаментом. На дно выложите ломтики апельсина, которые вы приготовили для сиропа.
  4. Нарежьте 2 апельсина вместе с кожурой на кусочки и добавьте их в блендер. Добавьте сахар, яблочное пюре, оливковое масло и растительный йогурт.
  5. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель, соль и мускатный орех.
  6. Вылейте полученное тесто на противень, сверху на апельсины. Выпекайте в течение 45–50 минут при температуре 175°C, пока торт не станет золотистым и не будет упругим на ощупь.
  7. После того, как торт выпечется, дайте ему остыть в противень в течение 15 минут. Затем аккуратно переверните торт на блюдо, чтобы он выглядел красиво.
  8. Смажьте поверхность торта остатками сиропа, чтобы он был еще более ароматным и сочным.
  9. Полностью охладите торт перед подачей. Это позволит вкусовым ноткам апельсина полностью раскрыться и торт станет еще вкуснее.

Этот апельсиновый торт – идеальный выбор для праздничных событий, чаепитий или просто когда хочется порадовать себя и своих близких чем-нибудь особенным. Прост в приготовлении и невероятно вкусный, он станет вашей любимой выпечкой, которая сразу займет свое место среди лучших десертов.

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