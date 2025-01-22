Апельсиновый торт: рецепт цитрусовой выпечки

Апельсиновый торт – это не просто вкусный десерт, но и настоящий праздник для ваших вкусовых рецепторов. Его яркий цитрусовый аромат наполняет жилище, а нежный вкус становится идеальным завершением любой трапезы.
Этот торт – один из самых простых способов приготовить вкусную выпечку, используя целые апельсины, что делает его еще и безотходным. Своим уникальным сочетанием свежих апельсинов, коричневого сахара и ароматных специй он не оставит никого равнодушным. Как приготовить этот удивительный апельсиновый торт рассказали на странице spicymoustache.
Ингредиенты
Для сиропа:
- Коричневый сахар ¾ стакана
- Вода ¾ стакана
- Апельсин 2шт.
Для торта:
- Апельсин 2шт.
- Мука 3 стакана
- Разрыхлитель ½ ст.
- Соль
- Молотый мускатный орех ¼ ч. л
- Сахар 1 стакан
- Несладкое яблочное пюре ½ стакана
- Оливковое масло 5 ст.л.
- Йогурт 3 ст.
Приготовление
- В кастрюле на среднем огне смешайте коричневый сахар и воду. Постоянно помешивая, ждите, пока сахар полностью растворится.
- Добавьте нарезанные на кружки апельсины и варите все вместе 15-20 минут. После этого удалите апельсиновые ломтики и оставьте сироп остывать.
- Разогрейте духовку до 175°C. Выстелите круглый противень диаметром 23 см пергаментом. На дно выложите ломтики апельсина, которые вы приготовили для сиропа.
- Нарежьте 2 апельсина вместе с кожурой на кусочки и добавьте их в блендер. Добавьте сахар, яблочное пюре, оливковое масло и растительный йогурт.
- В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель, соль и мускатный орех.
- Вылейте полученное тесто на противень, сверху на апельсины. Выпекайте в течение 45–50 минут при температуре 175°C, пока торт не станет золотистым и не будет упругим на ощупь.
- После того, как торт выпечется, дайте ему остыть в противень в течение 15 минут. Затем аккуратно переверните торт на блюдо, чтобы он выглядел красиво.
- Смажьте поверхность торта остатками сиропа, чтобы он был еще более ароматным и сочным.
- Полностью охладите торт перед подачей. Это позволит вкусовым ноткам апельсина полностью раскрыться и торт станет еще вкуснее.
Этот апельсиновый торт – идеальный выбор для праздничных событий, чаепитий или просто когда хочется порадовать себя и своих близких чем-нибудь особенным. Прост в приготовлении и невероятно вкусный, он станет вашей любимой выпечкой, которая сразу займет свое место среди лучших десертов.
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