Арахисовый рамен из гёдза: рецепт вкусного блюда

Этот арахисовый рамен из гёдза – настоящее гастрономическое удовольствие. Насыщенный, пикантный с ореховыми нотками и легким острым оттенком, он прекрасно согревает в прохладные дни. Идеальный выбор для тех, кто ищет уют и наслаждение в каждой ложке.
На странице alfiecooks рассказали о простом, быстром в приготовлении и наполненном насыщенным вкусом рамене. Это идеальное блюдо для холодных дней, которое покорит ваше сердце. Рецепт рассчитан на две порции.
Ингредиенты
- Масло
- 1 ст. л
- Молотый имбирь
- 1 ст. л
- Измельченный чеснок
- 1 ст. л
- Арахисовая паста
- 1 ст.л
- Рисовый уксус
- 1 ст. л
- Соевый соус
- 1 ст. л
- Грибная приправа
- 1 час. л
- Чили
- 1 час. л
- Мисо поста
- 1 час. л
- Овощной бульон
- 750 мл
- Лайм
- 1 шт.
- Сахар
- Соль
- Лапша
- Замороженные гёдза
- Брокколи
- Репчатый лук
- Поджаренный кунжут
Приготовление:
- Измельчите чеснок и имбирь, затем обжарьте их на растительном масле на маленьком огне до появления насыщенного аромата.
- Добавьте в сковороду арахисовую пасту, соевый соус, рисовый уксус, чили и грибную приправу. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты соединились. Продолжайте готовить еще 1–2 минуты.
- В отдельной емкости смешайте бульон и мисо пасту. Добавьте эту смесь в кастрюлю со специями. Доведите до кипения, после чего убавьте огонь и варите на медленном огне 10–15 минут.
- Пока бульон томится, сварите лапшу и брокколи по отдельности. Параллельно приготовьте гёдза: сначала обжарьте до золотистой корочки, затем доведите до готовности на пару.
- Добавьте в бульон соль, сахар и выжмите немного сока лайма для баланса вкусов. Этот момент – ключевой, ведь именно приправа сделает ваше блюдо совершенным.
- Выложите лапшу в глубокую миску, залейте горячим бульоном, добавьте брокколи, гьодза и другие гарниры. Сверху украсьте поджаренным кунжутом и несколькими каплями масла чили.
Попробуйте приготовить его дома и поделитесь рецептом с друзьями.
Приятного аппетита!
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