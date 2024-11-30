Арахисовый рамен из гёдза: рецепт вкусного блюда

Этот арахисовый рамен из гёдза – настоящее гастрономическое удовольствие. Насыщенный, пикантный с ореховыми нотками и легким острым оттенком, он прекрасно согревает в прохладные дни. Идеальный выбор для тех, кто ищет уют и наслаждение в каждой ложке.

На странице alfiecooks рассказали о простом, быстром в приготовлении и наполненном насыщенным вкусом рамене. Это идеальное блюдо для холодных дней, которое покорит ваше сердце. Рецепт рассчитан на две порции.

Ингредиенты Масло 1 ст. л Молотый имбирь 1 ст. л Измельченный чеснок 1 ст. л Арахисовая паста 1 ст.л Рисовый уксус 1 ст. л Соевый соус 1 ст. л Грибная приправа 1 час. л Чили 1 час. л Мисо поста 1 час. л Овощной бульон 750 мл Лайм 1 шт. Сахар Соль Лапша Замороженные гёдза Брокколи Репчатый лук Поджаренный кунжут

Приготовление:

Измельчите чеснок и имбирь, затем обжарьте их на растительном масле на маленьком огне до появления насыщенного аромата. Добавьте в сковороду арахисовую пасту, соевый соус, рисовый уксус, чили и грибную приправу. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты соединились. Продолжайте готовить еще 1–2 минуты. В отдельной емкости смешайте бульон и мисо пасту. Добавьте эту смесь в кастрюлю со специями. Доведите до кипения, после чего убавьте огонь и варите на медленном огне 10–15 минут. Пока бульон томится, сварите лапшу и брокколи по отдельности. Параллельно приготовьте гёдза: сначала обжарьте до золотистой корочки, затем доведите до готовности на пару. Добавьте в бульон соль, сахар и выжмите немного сока лайма для баланса вкусов. Этот момент – ключевой, ведь именно приправа сделает ваше блюдо совершенным. Выложите лапшу в глубокую миску, залейте горячим бульоном, добавьте брокколи, гьодза и другие гарниры. Сверху украсьте поджаренным кунжутом и несколькими каплями масла чили.

Попробуйте приготовить его дома и поделитесь рецептом с друзьями.

Приятного аппетита!

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