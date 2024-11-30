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Арахисовый рамен из гёдза: рецепт вкусного блюда

Арахисовый рамен из гёдза: рецепт вкусного блюда

Рамен из гьодза / Фото: Credits

Этот арахисовый рамен из гёдза – настоящее гастрономическое удовольствие. Насыщенный, пикантный с ореховыми нотками и легким острым оттенком, он прекрасно согревает в прохладные дни. Идеальный выбор для тех, кто ищет уют и наслаждение в каждой ложке.

На странице alfiecooks рассказали о простом, быстром в приготовлении и наполненном насыщенным вкусом рамене. Это идеальное блюдо для холодных дней, которое покорит ваше сердце. Рецепт рассчитан на две порции.

Ингредиенты

Масло
1 ст. л
Молотый имбирь
1 ст. л
Измельченный чеснок
1 ст. л
Арахисовая паста
1 ст.л
Рисовый уксус
1 ст. л
Соевый соус
1 ст. л
Грибная приправа
1 час. л
Чили
1 час. л
Мисо поста
1 час. л
Овощной бульон
750 мл
Лайм
1 шт.
Сахар
Соль
Лапша
Замороженные гёдза
Брокколи
Репчатый лук
Поджаренный кунжут

Приготовление:

  1. Измельчите чеснок и имбирь, затем обжарьте их на растительном масле на маленьком огне до появления насыщенного аромата.
  2. Добавьте в сковороду арахисовую пасту, соевый соус, рисовый уксус, чили и грибную приправу. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты соединились. Продолжайте готовить еще 1–2 минуты.
  3. В отдельной емкости смешайте бульон и мисо пасту. Добавьте эту смесь в кастрюлю со специями. Доведите до кипения, после чего убавьте огонь и варите на медленном огне 10–15 минут.
  4. Пока бульон томится, сварите лапшу и брокколи по отдельности. Параллельно приготовьте гёдза: сначала обжарьте до золотистой корочки, затем доведите до готовности на пару.
  5. Добавьте в бульон соль, сахар и выжмите немного сока лайма для баланса вкусов. Этот момент – ключевой, ведь именно приправа сделает ваше блюдо совершенным.
  6. Выложите лапшу в глубокую миску, залейте горячим бульоном, добавьте брокколи, гьодза и другие гарниры. Сверху украсьте поджаренным кунжутом и несколькими каплями масла чили.

Попробуйте приготовить его дома и поделитесь рецептом с друзьями.

Приятного аппетита!

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