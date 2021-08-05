Ароматизированное масло для салатов: как приготовить оригинальную заправку

Приготовить ароматизированное растительное масло совсем несложно.

Ароматизированное масло станет не только прекрасной заправкой к салатам, но и оригинальным элементом интерьера кухни.

Ингредиенты:

500 мл растительного масла

2 веточки сушеного розмарина или тимьяна

1 стручок сушеного перца чили

0,5 чайной ложки черного перца горошком

0,5 чайной ложки душистого перца горошком

Приготовление

Горошины перца слегка раздавить скалкой, чтобы они лучше отдавали свой аромат. С этой же целью чуть размять веточки сушеной пряной зелени, стараясь не повредить листочки.

В чистую сухую стеклянную бутылку или колбу засыпать подготовленный черный и душистый перец, положить перец чили, залить маслом, аккуратно опустить веточки розмарина или тимьяна, укупорить и дать настояться не менее 10 дней в темном прохладном месте.

На заметку

Растительное масло используйте любое рафинированное, не обладающее выраженным ароматом.

Букет специй варьируйте и подбирайте на свой вкус. Вы можете использовать любые приправы и специи, зелень, чеснок, зонтики укропа или фенхеля, цедру цитрусовых.

Если вы используете свежую зелень, промойте ее и обязательно хорошо высушите, чтобы не осталось ни капельки воды.

Сушеную пряную зелень лучше использовать целыми веточками.

Если масло готовится с сухими специями и травами, то срок его годности – до 1 года. Если же вы используете свежую зелень и чеснок, срок годности значительно уменьшается, поэтому готовьте такое масло небольшими порциями.

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