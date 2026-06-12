Ароматное маринованное сало: рецепт украинской закуски

маринованное сало tiktok.com/@vira_mavka

Реклама

Есть блюда, которые не требуют презентации, они сразу вызывают воспоминания. Маринованное сало именно из таких, простое в приготовлении и узнаваемое, оно одновременно способно удивлять. Фудблогер Vira Grynyshyna рассказала о рецепте, который легко приготовить дома. Это не просто закуска, а маленький гастрономический ритуал.

Ингредиенты соль 2 ч. л. сахар 1 ч. л яблочный уксус 3 ст. л. чёрный молотый перец 1 ч. л чеснок 1 головка сало 400 г

маринованное сало tiktok.com/@vira_mavka

Приготовление

Сало нарежьте тонкими, аккуратными кусочками, так оно лучше впитает маринад. Чеснок измельчите или пропустите через пресс. Смешайте соль, сахар, уксус, перец и чеснок. Хорошо перемешайте маринад, чтобы специи равномерно распределились. Залейте или перемешайте сало с маринадом так, чтобы каждый кусочек был им покрыт. Переложите в контейнер с крышкой и оставьте в холодильнике для настаивания.

Иногда самые вкусные рецепты — самые простые. Маринованное сало по этому рецепту получается ароматным, нежным и прекрасно подходит как самостоятельная закуска или дополнение к любимым блюдам.

Новости партнеров