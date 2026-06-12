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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
239
Время на прочтение
1 мин

Ароматное маринованное сало: рецепт украинской закуски

Маринованное сало — это пример того, как традиционное блюдо может звучать современно без потери аутентичности.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
6 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
850 ккал
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маринованное сало tiktok.com/@vira_mavka

маринованное сало tiktok.com/@vira_mavka

Есть блюда, которые не требуют презентации, они сразу вызывают воспоминания. Маринованное сало именно из таких, простое в приготовлении и узнаваемое, оно одновременно способно удивлять. Фудблогер Vira Grynyshyna рассказала о рецепте, который легко приготовить дома. Это не просто закуска, а маленький гастрономический ритуал.

Ингредиенты

соль
2 ч. л.
сахар
1 ч. л
яблочный уксус
3 ст. л.
чёрный молотый перец
1 ч. л
чеснок
1 головка
сало
400 г
маринованное сало tiktok.com/@vira_mavka

маринованное сало tiktok.com/@vira_mavka

Приготовление

  1. Сало нарежьте тонкими, аккуратными кусочками, так оно лучше впитает маринад.

  2. Чеснок измельчите или пропустите через пресс.

  3. Смешайте соль, сахар, уксус, перец и чеснок.

  4. Хорошо перемешайте маринад, чтобы специи равномерно распределились.

  5. Залейте или перемешайте сало с маринадом так, чтобы каждый кусочек был им покрыт.

  6. Переложите в контейнер с крышкой и оставьте в холодильнике для настаивания.

Иногда самые вкусные рецепты — самые простые. Маринованное сало по этому рецепту получается ароматным, нежным и прекрасно подходит как самостоятельная закуска или дополнение к любимым блюдам.

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Дата публикации
Количество просмотров
239
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