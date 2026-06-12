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Ароматное маринованное сало: рецепт украинской закуски
Маринованное сало — это пример того, как традиционное блюдо может звучать современно без потери аутентичности.
Есть блюда, которые не требуют презентации, они сразу вызывают воспоминания. Маринованное сало именно из таких, простое в приготовлении и узнаваемое, оно одновременно способно удивлять. Фудблогер Vira Grynyshyna рассказала о рецепте, который легко приготовить дома. Это не просто закуска, а маленький гастрономический ритуал.
Ингредиенты
- соль
- 2 ч. л.
- сахар
- 1 ч. л
- яблочный уксус
- 3 ст. л.
- чёрный молотый перец
- 1 ч. л
- чеснок
- 1 головка
- сало
- 400 г
Приготовление
Сало нарежьте тонкими, аккуратными кусочками, так оно лучше впитает маринад.
Чеснок измельчите или пропустите через пресс.
Смешайте соль, сахар, уксус, перец и чеснок.
Хорошо перемешайте маринад, чтобы специи равномерно распределились.
Залейте или перемешайте сало с маринадом так, чтобы каждый кусочек был им покрыт.
Переложите в контейнер с крышкой и оставьте в холодильнике для настаивания.
Иногда самые вкусные рецепты — самые простые. Маринованное сало по этому рецепту получается ароматным, нежным и прекрасно подходит как самостоятельная закуска или дополнение к любимым блюдам.