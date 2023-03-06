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Ароматный картофель, запеченный в духовке: лучший рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
269
Время на прочтение
1 мин
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Ароматный картофель, запеченный в духовке: лучший рецепт

Фото: Credits

Главный плюс такого блюда – это то, что картофель не надо чистить. Этот способ приготовления прост и удобен, а также не требует много времени.

Картофель в духовке намного полезнее жареного. Он получается очень вкусным, пропитанным ароматом специй и с аппетитной румяной корочкой.

Ингредиенты

  • картофель – 1 кг
  • растительное масло – 4 ст. л.
  • чеснок гранулированный – 1 ч. л.
  • паприка молотая сладкая – 1 ч. л.
  • приправа "Прованские травы" – 1 ч. л.
  • перец черный молотый – 0,5 ч. л.
  • соль – по вкусу

Приготовление

Картофель, промытый и нечищеный, нарежьте на одинаковые ломтики. Посыпьте чесноком, паприкой, перцем, приправой, посолите. Добавьте растительное масло и все хорошо перемешайте. Масло и специи должны равномерно распределиться по поверхности картофеля. На противень выложите картофель в один ряд.

Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, 30-40 минут, до золотистой корочки. Запеченный картофель подавайте в горячем виде, сразу после приготовления.

Советы

  • Картофель можно подавать на стол с различными соусами.
  • Приправы используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
269
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