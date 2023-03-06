Ароматный картофель, запеченный в духовке: лучший рецепт

Главный плюс такого блюда – это то, что картофель не надо чистить. Этот способ приготовления прост и удобен, а также не требует много времени.
Картофель в духовке намного полезнее жареного. Он получается очень вкусным, пропитанным ароматом специй и с аппетитной румяной корочкой.
Ингредиенты
- картофель – 1 кг
- растительное масло – 4 ст. л.
- чеснок гранулированный – 1 ч. л.
- паприка молотая сладкая – 1 ч. л.
- приправа "Прованские травы" – 1 ч. л.
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- соль – по вкусу
Приготовление
Картофель, промытый и нечищеный, нарежьте на одинаковые ломтики. Посыпьте чесноком, паприкой, перцем, приправой, посолите. Добавьте растительное масло и все хорошо перемешайте. Масло и специи должны равномерно распределиться по поверхности картофеля. На противень выложите картофель в один ряд.
Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, 30-40 минут, до золотистой корочки. Запеченный картофель подавайте в горячем виде, сразу после приготовления.
Советы
- Картофель можно подавать на стол с различными соусами.
- Приправы используйте по своему вкусу.
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