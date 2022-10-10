Ароматный тыквенный латте со специями: простой рецепт осеннего напитка

Этот напиток - лучшее, что можно придумать для ценителей тыквы.

Если хотите снять стресс после чтения новостей - выпейте чашечку ароматного кофе с тыквой. Сам процесс приготовление этого напитка похож на что-то магическое, ведь мало того, что кухня вашего дома наполнится приятным ароматом кофе, так еще и пряных специй.

Ингредиенты:

2 столовые ложки молотой корицы

2 чайные ложки молотого имбиря

1 чайная ложка молотой гвоздики

1 чайная ложка молотого мускатного ореха

Кофе

Тыква

Молоко

Приготовление:

1. Приготовьте тыквенное пюре. Нарежьте тыкву небольшими кубиками и приготовьте по своему вкусу: в духовке, мультиварке или отварите в кастрюле. Затем взбейте тыкву в блендере в пюре.

2. Смешайте корицу, имбирь, гвоздику и мускатный орех в одной миске.

3. Приготовьте эспрессо и налейте в чашку.

4. Добавьте 2,5 столовые ложки тыквенного пюре в эспрессо и перемешайте.

5. Добавьте 2 столовые ложки кленового сиропа (если есть).

6. Добавьте 1 чайную ложку смешанных специй.

7. Добавьте ½ чайной ложки ванильного экстракта или ванильного сахара.

8. Размешайте.

9. Налейте молоко в кастрюлю и нагрейте.

10. Налейте молоко в кружку с ароматным кофе и оставьте немного места.

11. Украсьте взбитыми сливками и посыпьте смешанными специями.

Наслаждайтесь!

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