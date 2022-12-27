Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 27 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 27 декабря

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: приступая к любым действиям – как профессионального или делового, так и личного свойства – стоит учитывать тот факт, что они принесут противоположный результат. Поэтому активной работе лучше предпочесть умственную деятельность – составление планов на будущее и выработку тактики и стратегии достижения желаемых результатов. 

Символ дня: вепрь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, бирюза, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: янтарь, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому не стоит медлить с их лечением. 

Питание дня: питание должно быть сбалансированным: голодание и переедание одинаково неприемлемы. 

Стрижка дня: день идеально подходит для стрижки. 

Афоризм дня: "Перемены – конечный результат любого настоящего обучения" (Лео Бускалья). 

Ангел-хранитель дня: Усавэль – помогает выбраться из самых сложных ситуаций и достичь успеха. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи как в делах, так и в любви. 

Сны дня: сны нынешней ночи имеют отношение не к жизненным событиям, а к внутреннему миру человека: так, они могут подсказать, какие качества характера мешают ему преуспевать. 

Табу дня: нельзя показывать свою злость и раздражение – это может обернуться против самого человека. 

Читайте также:

Как подготовить стол на новый год, чтобы ничего не испортилось во время блекаута – Дарья Дорошкевич

Как подготовить стол на новый год, чтобы ничего не испортилось во время блекаута – Дарья Дорошкевич

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
263
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация