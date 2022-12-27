Астрологический прогноз на 27 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: приступая к любым действиям – как профессионального или делового, так и личного свойства – стоит учитывать тот факт, что они принесут противоположный результат. Поэтому активной работе лучше предпочесть умственную деятельность – составление планов на будущее и выработку тактики и стратегии достижения желаемых результатов.

Символ дня: вепрь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: изумрудный, бирюза, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: янтарь, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: питание должно быть сбалансированным: голодание и переедание одинаково неприемлемы.

Стрижка дня: день идеально подходит для стрижки.

Афоризм дня: "Перемены – конечный результат любого настоящего обучения" (Лео Бускалья).

Ангел-хранитель дня: Усавэль – помогает выбраться из самых сложных ситуаций и достичь успеха.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи как в делах, так и в любви.

Сны дня: сны нынешней ночи имеют отношение не к жизненным событиям, а к внутреннему миру человека: так, они могут подсказать, какие качества характера мешают ему преуспевать.

Табу дня: нельзя показывать свою злость и раздражение – это может обернуться против самого человека.

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