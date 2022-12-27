Астрологический прогноз на 27 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: приступая к любым действиям – как профессионального или делового, так и личного свойства – стоит учитывать тот факт, что они принесут противоположный результат. Поэтому активной работе лучше предпочесть умственную деятельность – составление планов на будущее и выработку тактики и стратегии достижения желаемых результатов.
Символ дня: вепрь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: изумрудный, бирюза, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: янтарь, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: питание должно быть сбалансированным: голодание и переедание одинаково неприемлемы.
Стрижка дня: день идеально подходит для стрижки.
Афоризм дня: "Перемены – конечный результат любого настоящего обучения" (Лео Бускалья).
Ангел-хранитель дня: Усавэль – помогает выбраться из самых сложных ситуаций и достичь успеха.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи как в делах, так и в любви.
Сны дня: сны нынешней ночи имеют отношение не к жизненным событиям, а к внутреннему миру человека: так, они могут подсказать, какие качества характера мешают ему преуспевать.
Табу дня: нельзя показывать свою злость и раздражение – это может обернуться против самого человека.
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 19-25 декабря 2022 года
- Любовный гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака
- 2023-й - год Черного Водяного Кролика: прогноз астролога
- Растущая Луна 24 декабря - 6 января: что нас ждет в это время