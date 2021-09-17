Австрийский яблочный штрудель: пошаговый рецепт

Штрудель — это традиционный десерт австрийской, немецкой, чешской и венгерской кухни. Это слово переводится с немецкого как "воронка", поскольку внешне напоминает водоворот. Больше всего своими штруделями прославилась столица Австрии. В Вене традиционно готовят этот десерт с яблочной, грушевой или вишневой начинкой.

Тесто по этому рецепту можно вытягивать. Если вы не уверены, что получится с первого раза, можно его просто раскатать в тонкий пласт с помощью обычной скалки.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

80 мл теплой воды

50 г сливочного масла

щепотка соли

мука для подсыпки

Для начинки:

500 г яблок

70 г сахара

50 г изюма

50 г панировочных сухарей

40 грецких орехов

20 г сливочного масла

1 ч. л ванильного сахара

1/2 ч. л молотой корицы

сок половины лимона

Дополнительно:

сахарная пудра

ванильное мороженое для подачи

Пошаговый рецепт:

1. Для приготовления теста смешиваем в миске 200 г пшеничной муки, 80 мл теплой воды, щепотку соли и 50 мл растопленного сливочного масла. Объединяем все ингредиенты и замешиваем тугое эластичное тесто. Процесс занимает около 10 минут. Формируем из теста шарик и несколько раз отбиваем его об стол или миску. Это позволит сделать тесто более эластичным. Оставляем его на 60 минут при комнатной температуре.

2. Пока тесто для приготовления яблочного штруделя отдыхает, приготовим начинку. Изюм заливаем теплой водой. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем соломкой. Сбрызгиваем соком половины лимона, чтобы они не потемнели. В миску к яблокам добавляем сахарный песок, ванильный сахар и молотую корицу. Все хорошо перемешиваем. С изюма сливаем воду, убираем лишнюю влагу с помощью салфетки или бумажного полотенца и также отправляем к начинке. Еще раз перемешиваем, чтобы равномерно распределить изюм.

3. Стол или рабочую поверхность присыпаем мукой. Готовое тесто раскатываем в тонкий прямоугольный пласт. Тесто для штруделя достаточно жирное, поэтому не прилипает.

Тесто получается очень тонким, поэтому лучше раскатывать его на силиконовом коврике или кухонном полотенце, чтобы было легче сворачивать вместе с начинкой.

4. Половину теста смазываем растопленным сливочным маслом. Сверху присыпаем панировочными сухарями и подсушенными грецкими орехами. Из яблок сливаем лишнюю жидкость и укладываем начинку на половину теста. С каждого края оставляем несколько сантиметров без начинки, чтобы удобно было скручивать штрудель.

5. Свободные края по бокам штруделя складываем внутрь, чтобы начинка не вытекала при выпечке. С помощью коврика или полотенца, на которое выложили тесто, скручиваем штрудель не сильно туго. Перекладываем на застеленный пергаментом или фольгой противень швом вниз. Дополнительно защипывать шов не требуется. Смазываем сверху растопленным сливочным маслом. Выпекаем 40-50 минут при температуре 180°C.

Чтобы готовый яблочный штрудель получился с аппетитной румяной корочкой, через 20-25 минут выпекания можно еще раз смазать его сверху растопленным сливочным маслом.

6. Готовый штрудель оставляем остывать. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой и подаем с шариком мороженого.

Видеоверсия рецепта

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