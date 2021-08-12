Айс-ти: рецепт вкусного и полезного прохладительного напитка

Лето уже близится к закату, а жара все не спадает, поэтому мы ищем любые способы освежиться.

Первый, который приходит на ум, – выпить что-нибудь прохладительное, и рука сама тянется к спасительному холодильнику с запасом колы или фанты. Не совершайте ошибку, лучше приготовьте домашний лимонад или айс-ти.

Ставший особенно популярным в последнее время айс-ти, или холодный чай, легко готовится, прекрасно освежает и надолго тонизирует.

Ингредиенты:

1 л воды

2 лимона

2-3 столовые ложки меда

4 чайные ложки черного листового чая

2-3 веточки мяты

Приготовление

В большой заварочный чайник поместить чай и мяту, залить нагретой до 90°С водой и настаивать около 10 минут, после чего процедить, добавить мед и размешать до полного его растворения.

В остывший чай влить сок 1 лимона, добавить нарезанный кружочками второй лимон и выдержать в холодильнике.

На заметку

Подавайте айс-ти со льдом и дольками лимона.

Для ароматизации холодного чая используйте имбирь, корицу, гвоздику или бадьян.

Черный чай можно заменить зеленым или каркаде, мед – сахаром, а лимоны – апельсинами, малиной, клубникой, земляникой либо другими ягодами или фруктами.

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