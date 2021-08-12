Айс-ти: рецепт вкусного и полезного прохладительного напитка

Лето уже близится к закату, а жара все не спадает, поэтому мы ищем любые способы освежиться.
Первый, который приходит на ум, – выпить что-нибудь прохладительное, и рука сама тянется к спасительному холодильнику с запасом колы или фанты. Не совершайте ошибку, лучше приготовьте домашний лимонад или айс-ти.
Ставший особенно популярным в последнее время айс-ти, или холодный чай, легко готовится, прекрасно освежает и надолго тонизирует.
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 2 лимона
- 2-3 столовые ложки меда
- 4 чайные ложки черного листового чая
- 2-3 веточки мяты
Приготовление
В большой заварочный чайник поместить чай и мяту, залить нагретой до 90°С водой и настаивать около 10 минут, после чего процедить, добавить мед и размешать до полного его растворения.
В остывший чай влить сок 1 лимона, добавить нарезанный кружочками второй лимон и выдержать в холодильнике.
На заметку
Подавайте айс-ти со льдом и дольками лимона.
Для ароматизации холодного чая используйте имбирь, корицу, гвоздику или бадьян.
Черный чай можно заменить зеленым или каркаде, мед – сахаром, а лимоны – апельсинами, малиной, клубникой, земляникой либо другими ягодами или фруктами.
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