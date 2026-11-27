Азербайджанский хинкал instagram.com_osman.cho / © Instagram

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Если вы любите домашнюю кухню, самое время познакомиться с азербайджанским хинкалом. Это не обычные макароны с мясом, а особое блюдо, в котором каждый ингредиент играет свою роль: тонко раскатанное тесто становится нежной основой, обжаренный фарш придает сытность, а большое количество лука, поджаренного до золотистого цвета со сливочным маслом и специями, создает насыщенный аромат. Завершающий штрих — йогурт с чесноком, который придаёт блюду приятную свежесть. И хотя приготовление требует немного времени, результат точно того стоит, а как всё сделать, рассказал фудблогер Осман Абдуллаев.

Ингредиенты

Для теста

мука — 4 стакана

яйца — 2 шт.

соль — 2 ч. л.

вода комнатной температуры — примерно 150 мл

Для начинки и подачи

мясной фарш — 400 г

растительное масло — 3 ст. л.

средняя луковица — 5 шт.

сливочное масло — 100 г

соль

чёрный молотый

куркума

натуральный йогурт

чеснок

Приготовление

Разогрейте растительное масло на сковороде, добавьте фарш и обжарьте до готовности. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Нарежьте лук полукольцами и обжаривайте на растительном масле на среднем огне. Когда он станет золотистым, добавьте соль, куркуму и сливочное масло. Продолжайте готовить, пока лук хорошо не подрумянится. Смешайте муку, яйца, соль и воду. Месите не менее 10 минут, пока тесто не станет однородным и эластичным. Накройте его и оставьте отдыхать при комнатной температуре на 30 минут. Разделите тесто на четыре части, сформируйте шарики, снова накройте и оставьте ещё на 30 минут. Затем каждую часть тонко раскатайте, присыпьте мукой и нарежьте небольшими кусочками. Доведите воду до кипения, добавьте соль и постепенно опускайте кусочки теста. Время от времени осторожно перемешивайте, чтобы они не слипались. Когда хингал всплывет на поверхность, варите еще примерно 4–5 минут. Важно не переварить тесто, чтобы оно сохранило нежную текстуру. Смешайте натуральный йогурт с измельченным чесноком. По желанию добавьте немного соли. Выложите готовое тесто на тарелку, добавьте обжаренный фарш и щедрую порцию золотистого лука. Рядом или сверху подайте чесночный йогурт.

Азербайджанский хинкал — именно то блюдо, ради которого хочется собрать за одним столом всю семью. Здесь есть всё, что мы любим в домашней кухне, а именно: нежное тесто, сочное мясо, ароматный лук и соус с лёгкой чесночной пикантностью. А ещё это прекрасная возможность открыть для себя новые гастрономические традиции.

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