Рецепты
101
2 мин

Бабушкина рисовая бабка — как приготовить десерт из детства

Рисовая бабка — традиционная домашняя запеканка, которая сочетает сразу две украинские кулинарные классики: рисовую кашу и творожную запеканку. Она питательная, доступная по составляющим и универсальная, потому что подойдет и на завтрак, и на полдник, и как легкий десерт к чаю.

Станислава Бондаренко
1 час
170 ккал
Бабушкина рисовая бабка tiktok.com_@bude_smachno_razom

У каждой бабушки есть свой кулинарный секрет. Она может взять самые простые продукты, например, рис, сыр и яйца, и создать что-то такое, что будет на вкус лучше любого модного десерта. Рисовая бабка — именно из этой категории. Нежная, ароматная, немного карамелизированная сверху и мягкая внутри, она подходит одинаково хорошо и горячей, и холодной, а о рецепте ее приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Ингредиенты

готовый отварной рис
200 г
творог
200 г
яйца
2 шт.
сахар
50 г
ванильный сахар
1 пакетик
соль
сливочное масло
изюм
50 г

Совет: рис лучше использовать рассыпчатый, но не пересушенный. Сыр — средней жирности, без избыточной влаги.

Приготовление

  1. В миске соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли.

  2. Тщательно перемешайте до однородности. Если творог зернистый, можно перебить его блендером для более нежной текстуры.

  3. Добавьте отваренный рис и изюм, хорошо перемешайте, чтобы масса была равномерной.

  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом.

  5. Выложите творожно-рисовую массу и разровняйте поверхность.

  6. Выпекайте при 180°C примерно 45 мин, пока верх станет золотистым.

  7. Для еще более нежной текстуры смажьте готовую запеканку сметаной и верните в духовку еще на 10 мин. Верх станет кремовым и немного подрумяненным.

Подача

Рисовая бабка прекрасно сочетается с:

  • домашним вареньем

  • медом

  • сметаной

  • ягодным соусом

  • карамелизированными яблоками

В холодном виде она становится более плотной, почти как сырный пирог, а в горячем — мягкая и воздушная.

Бабушкина рисовая бабка — это больше, чем запеканка. Это о заботе, простоте и любви, вложенной в каждую ложку. Иногда лучшие рецепты — не сложные, а проверенные годами, которые готовили нам в детстве. И которые теперь мы можем приготовить для своих близких.

101
