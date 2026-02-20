- Дата публикации
Бабушкина рисовая бабка — как приготовить десерт из детства
Рисовая бабка — традиционная домашняя запеканка, которая сочетает сразу две украинские кулинарные классики: рисовую кашу и творожную запеканку. Она питательная, доступная по составляющим и универсальная, потому что подойдет и на завтрак, и на полдник, и как легкий десерт к чаю.
У каждой бабушки есть свой кулинарный секрет. Она может взять самые простые продукты, например, рис, сыр и яйца, и создать что-то такое, что будет на вкус лучше любого модного десерта. Рисовая бабка — именно из этой категории. Нежная, ароматная, немного карамелизированная сверху и мягкая внутри, она подходит одинаково хорошо и горячей, и холодной, а о рецепте ее приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе.
Ингредиенты
- готовый отварной рис
- 200 г
- творог
- 200 г
- яйца
- 2 шт.
- сахар
- 50 г
- ванильный сахар
- 1 пакетик
- соль
-
- сливочное масло
-
- изюм
- 50 г
Совет: рис лучше использовать рассыпчатый, но не пересушенный. Сыр — средней жирности, без избыточной влаги.
Приготовление
В миске соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
Тщательно перемешайте до однородности. Если творог зернистый, можно перебить его блендером для более нежной текстуры.
Добавьте отваренный рис и изюм, хорошо перемешайте, чтобы масса была равномерной.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите творожно-рисовую массу и разровняйте поверхность.
Выпекайте при 180°C примерно 45 мин, пока верх станет золотистым.
Для еще более нежной текстуры смажьте готовую запеканку сметаной и верните в духовку еще на 10 мин. Верх станет кремовым и немного подрумяненным.
Подача
Рисовая бабка прекрасно сочетается с:
домашним вареньем
медом
сметаной
ягодным соусом
карамелизированными яблоками
В холодном виде она становится более плотной, почти как сырный пирог, а в горячем — мягкая и воздушная.
Бабушкина рисовая бабка — это больше, чем запеканка. Это о заботе, простоте и любви, вложенной в каждую ложку. Иногда лучшие рецепты — не сложные, а проверенные годами, которые готовили нам в детстве. И которые теперь мы можем приготовить для своих близких.