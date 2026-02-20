Бабушкина рисовая бабка tiktok.com_@bude_smachno_razom

У каждой бабушки есть свой кулинарный секрет. Она может взять самые простые продукты, например, рис, сыр и яйца, и создать что-то такое, что будет на вкус лучше любого модного десерта. Рисовая бабка — именно из этой категории. Нежная, ароматная, немного карамелизированная сверху и мягкая внутри, она подходит одинаково хорошо и горячей, и холодной, а о рецепте ее приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Ингредиенты готовый отварной рис 200 г творог 200 г яйца 2 шт. сахар 50 г ванильный сахар 1 пакетик соль сливочное масло изюм 50 г

Совет: рис лучше использовать рассыпчатый, но не пересушенный. Сыр — средней жирности, без избыточной влаги.

Приготовление

В миске соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородности. Если творог зернистый, можно перебить его блендером для более нежной текстуры. Добавьте отваренный рис и изюм, хорошо перемешайте, чтобы масса была равномерной. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите творожно-рисовую массу и разровняйте поверхность. Выпекайте при 180°C примерно 45 мин, пока верх станет золотистым. Для еще более нежной текстуры смажьте готовую запеканку сметаной и верните в духовку еще на 10 мин. Верх станет кремовым и немного подрумяненным.

Подача

Рисовая бабка прекрасно сочетается с:

домашним вареньем

медом

сметаной

ягодным соусом

карамелизированными яблоками

В холодном виде она становится более плотной, почти как сырный пирог, а в горячем — мягкая и воздушная.

Бабушкина рисовая бабка — это больше, чем запеканка. Это о заботе, простоте и любви, вложенной в каждую ложку. Иногда лучшие рецепты — не сложные, а проверенные годами, которые готовили нам в детстве. И которые теперь мы можем приготовить для своих близких.