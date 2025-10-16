- Дата публикации
Баклажаны, фаршированные тунцом: рецепт традиционного блюда с необычной начинкой
Баклажаны, фаршированные тунцом, получаются сытными и сочными.
Для начинки используем консервированный тунец, лук, томатный соус и сыр. Все ингредиенты отлично сочетаются с запеченными баклажанами, не требуют отдельного гарнира и имеют аппетитный вид.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- тунец консервированный
- 1 банка 180 г
- сыр твердый
- 150 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- соус томатный
- 1 ст. л.
- масло сливочное
- 1 ст. л.
- масло растительное
- 20 г
- перец черный молотый
-
- соль
-
Баклажаны вымойте, разрежьте вдоль на две части. Сделайте на мякоти глубокие крестообразные надрезы, посыпьте солью и оставьте на 10 минут, затем удалите мякоть баклажан с помощью ложки, оставляя стенки толщиной 5-7 мм.
Баклажанные «лодочки» выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут.
Мякоть баклажан нарежьте небольшими кубиками.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Сыр натрите на крупную терку.
Для начинки: в сковороде на растительном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте нарезанные баклажаны, перемешайте и жарьте еще пять минут. С тунца слейте жидкость, рыбу разомните вилкой, выложите ее в сковороду к овощам, добавьте соус томатный, поперчите, посолите, перемешайте и снимите с огня.
Баклажаны наполните начинкой, посыпьте сыром, выложите сверху по небольшому кусочку сливочного масла.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.
Советы:
Сыр используйте любой.