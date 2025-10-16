ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Баклажаны, фаршированные тунцом: рецепт традиционного блюда с необычной начинкой

Баклажаны, фаршированные тунцом, получаются сытными и сочными.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
92 ккал
92 ккал
Баклажаны фаршированные тунцом

Баклажаны фаршированные тунцом / © Credits

Для начинки используем консервированный тунец, лук, томатный соус и сыр. Все ингредиенты отлично сочетаются с запеченными баклажанами, не требуют отдельного гарнира и имеют аппетитный вид.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
тунец консервированный
1 банка 180 г
сыр твердый
150 г
лук репчатый
1 шт.
соус томатный
1 ст. л.
масло сливочное
1 ст. л.
масло растительное
20 г
перец черный молотый
соль

  1. Баклажаны вымойте, разрежьте вдоль на две части. Сделайте на мякоти глубокие крестообразные надрезы, посыпьте солью и оставьте на 10 минут, затем удалите мякоть баклажан с помощью ложки, оставляя стенки толщиной 5-7 мм.

  2. Баклажанные «лодочки» выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут.

  3. Мякоть баклажан нарежьте небольшими кубиками.

  4. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  5. Сыр натрите на крупную терку.

  6. Для начинки: в сковороде на растительном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте нарезанные баклажаны, перемешайте и жарьте еще пять минут. С тунца слейте жидкость, рыбу разомните вилкой, выложите ее в сковороду к овощам, добавьте соус томатный, поперчите, посолите, перемешайте и снимите с огня.

  7. Баклажаны наполните начинкой, посыпьте сыром, выложите сверху по небольшому кусочку сливочного масла.

  8. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

Дата публикации
Количество просмотров
121
