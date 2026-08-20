Баклажаны по-азиатски: рецепт хрустящей и сочной закуски в медовом соусе

Баклажаны по-азиатски tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

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Если вы ищете способ интересно и вкусно приготовить баклажаны, этот рецепт определенно заслуживает внимания. На странице Lily_Cook предложили обжарить овощи до золотистой корочки, а затем смешать их с чесноком, терияки, кетчупом и мёдом. В результате получается блюдо с идеальным балансом текстур и вкусов.

Баклажаны по-азиатски tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Ингредиенты

баклажаны — 2–3 шт.

кукурузный крахмал для панировки

соль

зелень — 1 горсть

кунжут для подачи

растительное масло для жарки

Для соуса

масло — 1–2 ст. л

соус терияки

кетчуп

мед

чеснок — 2–3 зубчика

Баклажаны по-азиатски tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Приготовление

Нарежьте баклажаны небольшими кусочками, посолите и оставьте на 10–15 мин. Чеснок мелко нарежьте. Баклажаны промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу, после чего хорошо обваляйте в кукурузном крахмале. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны до золотистой хрустящей корочки. Готовые кусочки выложите на бумажное полотенце. На чистой сковороде разогрейте немного масла. Добавьте чеснок и обжаривайте примерно 30 секунд. Добавьте терияки, кетчуп и мед. Перемешайте и прогрейте соус. Выложите в сковороду обжаренные баклажаны и хорошо перемешайте, чтобы соус покрыл каждый кусочек. Посыпьте кунжутом и свежей зеленью. Подавайте сразу, пока баклажаны остаются хрустящими.

Совет

Чтобы корочка получилась максимально хрустящей, не кладите баклажаны на холодную сковороду — масло должно быть хорошо разогрето.

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Эти баклажаны — отличный вариант как для быстрого ужина, так и для закусочного стола.

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