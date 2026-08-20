ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
46
Время на прочтение
2 мин

Баклажаны по-азиатски: рецепт хрустящей и сочной закуски в медовом соусе

Румяные баклажаны с хрустящей корочкой, нежной серединкой и пикантным кисло-сладким соусом — закуска, которая исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Баклажаны по-азиатски tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Баклажаны по-азиатски tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Если вы ищете способ интересно и вкусно приготовить баклажаны, этот рецепт определенно заслуживает внимания. На странице Lily_Cook предложили обжарить овощи до золотистой корочки, а затем смешать их с чесноком, терияки, кетчупом и мёдом. В результате получается блюдо с идеальным балансом текстур и вкусов.

Баклажаны по-азиатски tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Баклажаны по-азиатски tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Ингредиенты

  • баклажаны — 2–3 шт.

  • кукурузный крахмал для панировки

  • соль

  • зелень — 1 горсть

  • кунжут для подачи

  • растительное масло для жарки

Для соуса

  • масло — 1–2 ст. л

  • соус терияки

  • кетчуп

  • мед

  • чеснок — 2–3 зубчика

Баклажаны по-азиатски tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Баклажаны по-азиатски tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Приготовление

  1. Нарежьте баклажаны небольшими кусочками, посолите и оставьте на 10–15 мин.

  2. Чеснок мелко нарежьте.

  3. Баклажаны промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу, после чего хорошо обваляйте в кукурузном крахмале.

  4. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны до золотистой хрустящей корочки.

  5. Готовые кусочки выложите на бумажное полотенце.

  6. На чистой сковороде разогрейте немного масла.

  7. Добавьте чеснок и обжаривайте примерно 30 секунд.

  8. Добавьте терияки, кетчуп и мед.

  9. Перемешайте и прогрейте соус.

  10. Выложите в сковороду обжаренные баклажаны и хорошо перемешайте, чтобы соус покрыл каждый кусочек.

  11. Посыпьте кунжутом и свежей зеленью.

  12. Подавайте сразу, пока баклажаны остаются хрустящими.

Совет

Чтобы корочка получилась максимально хрустящей, не кладите баклажаны на холодную сковороду — масло должно быть хорошо разогрето.

Эти баклажаны — отличный вариант как для быстрого ужина, так и для закусочного стола.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie