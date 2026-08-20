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Баклажаны по-азиатски: рецепт хрустящей и сочной закуски в медовом соусе
Румяные баклажаны с хрустящей корочкой, нежной серединкой и пикантным кисло-сладким соусом — закуска, которая исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть.
Если вы ищете способ интересно и вкусно приготовить баклажаны, этот рецепт определенно заслуживает внимания. На странице Lily_Cook предложили обжарить овощи до золотистой корочки, а затем смешать их с чесноком, терияки, кетчупом и мёдом. В результате получается блюдо с идеальным балансом текстур и вкусов.
Ингредиенты
баклажаны — 2–3 шт.
кукурузный крахмал для панировки
соль
зелень — 1 горсть
кунжут для подачи
растительное масло для жарки
Для соуса
масло — 1–2 ст. л
соус терияки
кетчуп
мед
чеснок — 2–3 зубчика
Приготовление
Нарежьте баклажаны небольшими кусочками, посолите и оставьте на 10–15 мин.
Чеснок мелко нарежьте.
Баклажаны промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу, после чего хорошо обваляйте в кукурузном крахмале.
Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны до золотистой хрустящей корочки.
Готовые кусочки выложите на бумажное полотенце.
На чистой сковороде разогрейте немного масла.
Добавьте чеснок и обжаривайте примерно 30 секунд.
Добавьте терияки, кетчуп и мед.
Перемешайте и прогрейте соус.
Выложите в сковороду обжаренные баклажаны и хорошо перемешайте, чтобы соус покрыл каждый кусочек.
Посыпьте кунжутом и свежей зеленью.
Подавайте сразу, пока баклажаны остаются хрустящими.
Совет
Чтобы корочка получилась максимально хрустящей, не кладите баклажаны на холодную сковороду — масло должно быть хорошо разогрето.
Эти баклажаны — отличный вариант как для быстрого ужина, так и для закусочного стола.