- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 2 мин
Баклажаны по-корейски: рецепт для зимних запасов
Баклажаны — это универсальный овощ, который прекрасно подходит для летних блюд и не менее вкусно хранится в виде зимней заготовки. Одним из самых популярных вариантов являются баклажаны по-корейски — пряная, ароматная и одновременно легкая закуска, которая добавляет пикантности любому застолью.
Это блюдо сочетает яркий вкус овощей с остро-сладкими нотками соевого соуса, чеснока и кориандра. А благодаря правильному способу приготовления оно сохраняет аппетитный вид и долго стоит в банках, об этом рассказали на странице VD Necrasova.
Ингредиенты
- Баклажаны
- 3 кг
- Перец сладкий
- 1 кг
- Перец острый
- 200 г
- Помидоры
- 1,5 кг
- Лук
- 600 г
- Петрушка (или кинза, укроп)
- 70 г
- Соль
- 3 ст. л.
- Масло растительное
- 300 мл
- Соевый соус
- 6 ст. л.
- Молотый кориандр
- 1,5 ст. л
- Сахар
- 1,5 ст. л
- Чеснок
- 2 головки
- Уксус 9%
- 50 мл
Приготовление
Баклажаны помойте, порежьте брусочками толщиной 1,5 см.
Переложите в большую миску, добавьте 2 ст. л соли с горкой, перемешайте и оставьте на 2 часа. Соль поможет убрать горечь и сохранит форму овощей во время тушения.
После этого баклажаны отожмите руками и несколько раз промойте холодной водой.
Нарежьте овощи: болгарский перец — тонкой соломкой, лук — полукольцами, острый перец — мелкими кусочками, помидоры — кубиками, а петрушку или другую зелень мелко нашинкуйте.
В большой кастрюле или глубокой сковороде разогреть 300 мл растительного масла.
Сначала обжарьте лук до золотистости, добавьте помидоры, тушите 5-7 мин, пока они пустят сок.
Положите болгарский и острый перец и тушите еще 3 мин.
Влейте соевый соус, добавьте петрушку, кориандр, сахар, чеснок и соль.
Положите баклажан и хорошо перемешайте, готовьте еще 7 мин под крышкой.
Влейте уксус, перемешайте и тушите еще 3-4 мин.
Горячую закуску сразу разложите в простерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном. Накройте одеялом до полного остывания.
Советы
Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь зелени: петрушка, кинза и укроп.
Если не любите очень острое, часть перца чили можно заменить болгарским.
Соевый соус придает «восточной» нотки, но если его не использовать, просто чуть больше досолите.
Заготовка хорошо хранится до года в прохладном темном месте.
Баклажаны по-корейски — это не только вкусная зимняя закуска, но и настоящее украшение праздничного стола. Они сохраняют форму, получаются сочными и ароматными, а пряный соус на основе томатов, чеснока и специй делает их любимым блюдом для всей семьи.