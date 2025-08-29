ТСН в социальных сетях

64
2 мин

Баклажаны по-корейски: рецепт для зимних запасов

Баклажаны — это универсальный овощ, который прекрасно подходит для летних блюд и не менее вкусно хранится в виде зимней заготовки. Одним из самых популярных вариантов являются баклажаны по-корейски — пряная, ароматная и одновременно легкая закуска, которая добавляет пикантности любому застолью.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
3 часа
90 ккал
Баклажаны по-корейски tiktok.com_vd.necrasova

Баклажаны по-корейски tiktok.com_vd.necrasova

Это блюдо сочетает яркий вкус овощей с остро-сладкими нотками соевого соуса, чеснока и кориандра. А благодаря правильному способу приготовления оно сохраняет аппетитный вид и долго стоит в банках, об этом рассказали на странице VD Necrasova.

Ингредиенты

Баклажаны
3 кг
Перец сладкий
1 кг
Перец острый
200 г
Помидоры
1,5 кг
Лук
600 г
Петрушка (или кинза, укроп)
70 г
Соль
3 ст. л.
Масло растительное
300 мл
Соевый соус
6 ст. л.
Молотый кориандр
1,5 ст. л
Сахар
1,5 ст. л
Чеснок
2 головки
Уксус 9%
50 мл

Приготовление

  1. Баклажаны помойте, порежьте брусочками толщиной 1,5 см.

  2. Переложите в большую миску, добавьте 2 ст. л соли с горкой, перемешайте и оставьте на 2 часа. Соль поможет убрать горечь и сохранит форму овощей во время тушения.

  3. После этого баклажаны отожмите руками и несколько раз промойте холодной водой.

  4. Нарежьте овощи: болгарский перец — тонкой соломкой, лук — полукольцами, острый перец — мелкими кусочками, помидоры — кубиками, а петрушку или другую зелень мелко нашинкуйте.

  5. В большой кастрюле или глубокой сковороде разогреть 300 мл растительного масла.

  6. Сначала обжарьте лук до золотистости, добавьте помидоры, тушите 5-7 мин, пока они пустят сок.

  7. Положите болгарский и острый перец и тушите еще 3 мин.

  8. Влейте соевый соус, добавьте петрушку, кориандр, сахар, чеснок и соль.

  9. Положите баклажан и хорошо перемешайте, готовьте еще 7 мин под крышкой.

  10. Влейте уксус, перемешайте и тушите еще 3-4 мин.

  11. Горячую закуску сразу разложите в простерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном. Накройте одеялом до полного остывания.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь зелени: петрушка, кинза и укроп.

  • Если не любите очень острое, часть перца чили можно заменить болгарским.

  • Соевый соус придает «восточной» нотки, но если его не использовать, просто чуть больше досолите.

  • Заготовка хорошо хранится до года в прохладном темном месте.

Баклажаны по-корейски — это не только вкусная зимняя закуска, но и настоящее украшение праздничного стола. Они сохраняют форму, получаются сочными и ароматными, а пряный соус на основе томатов, чеснока и специй делает их любимым блюдом для всей семьи.

64
