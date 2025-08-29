Баклажаны по-корейски: рецепт для зимних запасов

Баклажаны по-корейски tiktok.com_vd.necrasova

Это блюдо сочетает яркий вкус овощей с остро-сладкими нотками соевого соуса, чеснока и кориандра. А благодаря правильному способу приготовления оно сохраняет аппетитный вид и долго стоит в банках, об этом рассказали на странице VD Necrasova.

Ингредиенты Баклажаны 3 кг Перец сладкий 1 кг Перец острый 200 г Помидоры 1,5 кг Лук 600 г Петрушка (или кинза, укроп) 70 г Соль 3 ст. л. Масло растительное 300 мл Соевый соус 6 ст. л. Молотый кориандр 1,5 ст. л Сахар 1,5 ст. л Чеснок 2 головки Уксус 9% 50 мл

Приготовление

Баклажаны помойте, порежьте брусочками толщиной 1,5 см. Переложите в большую миску, добавьте 2 ст. л соли с горкой, перемешайте и оставьте на 2 часа. Соль поможет убрать горечь и сохранит форму овощей во время тушения. После этого баклажаны отожмите руками и несколько раз промойте холодной водой. Нарежьте овощи: болгарский перец — тонкой соломкой, лук — полукольцами, острый перец — мелкими кусочками, помидоры — кубиками, а петрушку или другую зелень мелко нашинкуйте. В большой кастрюле или глубокой сковороде разогреть 300 мл растительного масла. Сначала обжарьте лук до золотистости, добавьте помидоры, тушите 5-7 мин, пока они пустят сок. Положите болгарский и острый перец и тушите еще 3 мин. Влейте соевый соус, добавьте петрушку, кориандр, сахар, чеснок и соль. Положите баклажан и хорошо перемешайте, готовьте еще 7 мин под крышкой. Влейте уксус, перемешайте и тушите еще 3-4 мин. Горячую закуску сразу разложите в простерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном. Накройте одеялом до полного остывания.

Советы

Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь зелени: петрушка, кинза и укроп.

Если не любите очень острое, часть перца чили можно заменить болгарским.

Соевый соус придает «восточной» нотки, но если его не использовать, просто чуть больше досолите.

Заготовка хорошо хранится до года в прохладном темном месте.

Баклажаны по-корейски — это не только вкусная зимняя закуска, но и настоящее украшение праздничного стола. Они сохраняют форму, получаются сочными и ароматными, а пряный соус на основе томатов, чеснока и специй делает их любимым блюдом для всей семьи.