- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
Баклажаны по-корейски: рецепт пикантной закуски
Любителям баклажан этот рецепт точно понравится, так как готовится он очень просто, справится с ним даже начинающая хозяйка.
Блюдо получается сочным, вкусным, а если вы возьмете еще и перец болгарский разного цвета, то оно будет ярким, красивым и украсит любой праздничный стол.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 2 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- соевый соус
- 1,5 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- уксус яблочный
- 1,5 ст. л.
- кориандр молотый
- 0,5 ч. л.
- масло растительное
- 2 ст. л.
- кунжут
-
- соль
-
Овощи вымойте и обсушите.
Баклажаны нарежьте небольшими брусочками, посыпьте немного солью, перемешайте руками и оставьте на 20 минут, затем промойте под проточной водой, хорошо отожмите и обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом, на сильном огне до золотистого цвета.
Остудите.
У перца удалите плодоножку, семена и нарежьте соломкой.
Морковь очистите и натрите на терке для корейской моркови.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Кунжут обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.
В салатник выложите баклажаны, морковь, перец болгарский, чеснок.
Влейте уксус яблочный, соевый соус, добавьте кориандр, сахар, соль по вкусу и перемешайте. Отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Перед подачей посыпьте кунжутом.
Советы:
Уксус яблочный можно заменить на 9% столовый уксус.