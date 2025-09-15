ТСН в социальных сетях

Рецепты
117
1 мин

Баклажаны по-корейски: рецепт пикантной закуски

Любителям баклажан этот рецепт точно понравится, так как готовится он очень просто, справится с ним даже начинающая хозяйка.

Екатерина Труш
2 час. 20 мин.
130 ккал
Баклажаны по-корейски

Баклажаны по-корейски / © Credits

Блюдо получается сочным, вкусным, а если вы возьмете еще и перец болгарский разного цвета, то оно будет ярким, красивым и украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
2 шт.
чеснок
3 зубчика
соевый соус
1,5 ст. л.
сахар
0,5 ч. л.
уксус яблочный
1,5 ст. л.
кориандр молотый
0,5 ч. л.
масло растительное
2 ст. л.
кунжут
соль

  1. Овощи вымойте и обсушите.

  2. Баклажаны нарежьте небольшими брусочками, посыпьте немного солью, перемешайте руками и оставьте на 20 минут, затем промойте под проточной водой, хорошо отожмите и обжарьте на сковороде с разогретым растительным маслом, на сильном огне до золотистого цвета.

  3. Остудите.

  4. У перца удалите плодоножку, семена и нарежьте соломкой.

  5. Морковь очистите и натрите на терке для корейской моркови.

  6. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  7. Кунжут обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.

  8. В салатник выложите баклажаны, морковь, перец болгарский, чеснок.

  9. Влейте уксус яблочный, соевый соус, добавьте кориандр, сахар, соль по вкусу и перемешайте. Отправьте в холодильник на 2-3 часа.

  10. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Советы:

  • Уксус яблочный можно заменить на 9% столовый уксус.

117
