Баклажаны по-корейски: рецепт пикантной закуски

Баклажаны по-корейски instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

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Если обычные жареные баклажаны уже успели надоесть, самое время попробовать другой вариант. Рецепт от flavorsbyvika превращает простые овощи в яркую закуску с азиатскими нотками: здесь и соевый соус, и чеснок, и кориандр, и легкая кислинка уксуса. А главный секрет — дать блюду настояться.

Ингредиенты Баклажан 1 шт. Морковь 1 шт. Болгарский перец 1 шт. Чеснок 4 зубчика Соевый соус 2 ст. л. Уксус 9 % 1,5 ст. л. Масло 3 ст. л. Сахар 1 ч. л. Молотый кориандр 1 ч. л. Соль Перец Кунжут 1 ч. л. Зелень 1 небольшой пучок

Приготовление

Сначала баклажан нарезают тонкими полосками, посыпают солью и оставляют примерно на 10 минут. После этого овощ нужно просушить бумажным полотенцем и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Морковь натирают для корейских салатов, а болгарский перец нарезают тонкой соломкой. Именно такая нарезка позволяет овощам равномерно пропитаться заправкой и сохранить приятную текстуру. Для соуса смешайте соевый соус, уксус, сахар и молотый кориандр. Добавьте черный перец, соль, измельченный чеснок и растительное масло. Смешайте тёплые баклажаны с морковью, перцем и зеленью, залейте ароматной заправкой и хорошо перемешайте. Накройте закуску и поставьте в холодильник как минимум на 2 часа, а ещё лучше оставить её на ночь, ведь за это время овощи хорошо впитают все ароматы и станут сочными и насыщенными. Перед подачей посыпьте баклажаны кунжутом.

Такая закуска прекрасно дополнит мясные и рыбные блюда или может стать самостоятельным овощным перекусом.

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Всего несколько овощей и простая пикантная заправка могут превратиться в очень вкусное блюдо, а приятный бонус заключается в том, что баклажаны по-корейски не нужно подавать сразу, потому что на следующий день они становятся ещё ароматнее.

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