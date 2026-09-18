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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
42
Время на прочтение
2 мин

Баклажаны по-корейски: рецепт пикантной закуски

Ароматные, пикантные и сочные — эти баклажаны с морковью и сладким перцем легко готовятся, а после нескольких часов в холодильнике становятся ещё насыщеннее.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 25 мин.
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
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Баклажаны по-корейски instagram.com/flavorsbyvika

Баклажаны по-корейски instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

Если обычные жареные баклажаны уже успели надоесть, самое время попробовать другой вариант. Рецепт от flavorsbyvika превращает простые овощи в яркую закуску с азиатскими нотками: здесь и соевый соус, и чеснок, и кориандр, и легкая кислинка уксуса. А главный секрет — дать блюду настояться.

Ингредиенты

Баклажан
1 шт.
Морковь
1 шт.
Болгарский перец
1 шт.
Чеснок
4 зубчика
Соевый соус
2 ст. л.
Уксус 9 %
1,5 ст. л.
Масло
3 ст. л.
Сахар
1 ч. л.
Молотый кориандр
1 ч. л.
Соль
Перец
Кунжут
1 ч. л.
Зелень
1 небольшой пучок

Приготовление

  1. Сначала баклажан нарезают тонкими полосками, посыпают солью и оставляют примерно на 10 минут.

  2. После этого овощ нужно просушить бумажным полотенцем и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и появления легкой золотистой корочки.

  3. Морковь натирают для корейских салатов, а болгарский перец нарезают тонкой соломкой. Именно такая нарезка позволяет овощам равномерно пропитаться заправкой и сохранить приятную текстуру.

  4. Для соуса смешайте соевый соус, уксус, сахар и молотый кориандр.

  5. Добавьте черный перец, соль, измельченный чеснок и растительное масло.

  6. Смешайте тёплые баклажаны с морковью, перцем и зеленью, залейте ароматной заправкой и хорошо перемешайте.

  7. Накройте закуску и поставьте в холодильник как минимум на 2 часа, а ещё лучше оставить её на ночь, ведь за это время овощи хорошо впитают все ароматы и станут сочными и насыщенными.

  8. Перед подачей посыпьте баклажаны кунжутом.

Такая закуска прекрасно дополнит мясные и рыбные блюда или может стать самостоятельным овощным перекусом.

Всего несколько овощей и простая пикантная заправка могут превратиться в очень вкусное блюдо, а приятный бонус заключается в том, что баклажаны по-корейски не нужно подавать сразу, потому что на следующий день они становятся ещё ароматнее.

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