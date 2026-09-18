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Баклажаны по-корейски: рецепт пикантной закуски
Ароматные, пикантные и сочные — эти баклажаны с морковью и сладким перцем легко готовятся, а после нескольких часов в холодильнике становятся ещё насыщеннее.
Если обычные жареные баклажаны уже успели надоесть, самое время попробовать другой вариант. Рецепт от flavorsbyvika превращает простые овощи в яркую закуску с азиатскими нотками: здесь и соевый соус, и чеснок, и кориандр, и легкая кислинка уксуса. А главный секрет — дать блюду настояться.
Ингредиенты
- Баклажан
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Болгарский перец
- 1 шт.
- Чеснок
- 4 зубчика
- Соевый соус
- 2 ст. л.
- Уксус 9 %
- 1,5 ст. л.
- Масло
- 3 ст. л.
- Сахар
- 1 ч. л.
- Молотый кориандр
- 1 ч. л.
- Соль
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- Перец
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- Кунжут
- 1 ч. л.
- Зелень
- 1 небольшой пучок
Приготовление
Сначала баклажан нарезают тонкими полосками, посыпают солью и оставляют примерно на 10 минут.
После этого овощ нужно просушить бумажным полотенцем и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и появления легкой золотистой корочки.
Морковь натирают для корейских салатов, а болгарский перец нарезают тонкой соломкой. Именно такая нарезка позволяет овощам равномерно пропитаться заправкой и сохранить приятную текстуру.
Для соуса смешайте соевый соус, уксус, сахар и молотый кориандр.
Добавьте черный перец, соль, измельченный чеснок и растительное масло.
Смешайте тёплые баклажаны с морковью, перцем и зеленью, залейте ароматной заправкой и хорошо перемешайте.
Накройте закуску и поставьте в холодильник как минимум на 2 часа, а ещё лучше оставить её на ночь, ведь за это время овощи хорошо впитают все ароматы и станут сочными и насыщенными.
Перед подачей посыпьте баклажаны кунжутом.
Такая закуска прекрасно дополнит мясные и рыбные блюда или может стать самостоятельным овощным перекусом.
Всего несколько овощей и простая пикантная заправка могут превратиться в очень вкусное блюдо, а приятный бонус заключается в том, что баклажаны по-корейски не нужно подавать сразу, потому что на следующий день они становятся ещё ароматнее.