Баклажаны с фаршем и картофелем, запеченные в духовке: рецепт средиземноморской кухни

Баклажаны с фаршем и картофелем запеченные в духовке

Блюдо готовится из баклажанов, с мясным фаршем, картофелем, запеченное слоями под молочным соусом.

Для соуса:

Картофель очистите, нарежьте кружками, толщиной пять миллиметров, опустите в кипящую подсоленную воду на пять минут, затем откиньте на дуршлаг, чтобы вся вода стекла.

Баклажаны нарежьте на кружки, посолите и оставьте на 20 минут, затем промойте, обсушите бумажным полотенцем и обжарьте на сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон до золотистой корочки.

Лук, чеснок очистите, и мелко нарежьте.

Помидоры очистите от шкурки и мелко нарежьте.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, чеснок, обжарьте до мягкости, затем добавьте фарш, перец черный молотый, соль, обжарьте еще 5-7 минут, добавьте томаты, перемешайте, томите на медленном огне 15 минут.

Для соуса: в сотейнике растопите сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте до золотистого цвета, затем тонкой струйкой влейте молоко, посолите, добавьте мускатный орех, и постоянно помешивая венчиком, варите до загустения.

На дно формы выложите картофель, далее распределите половину баклажан, затем слой фарша, на фарш остальные баклажаны и залейте все соусом.