Баклажаны с фаршем и картофелем, запеченные в духовке: рецепт средиземноморской кухни
Ароматная, сытная и очень вкусная запеканка.
Блюдо готовится из баклажанов, с мясным фаршем, картофелем, запеченное слоями под молочным соусом.
Ингредиенты:
баклажаны — 2 шт;
фарш куриный — 400 гр;
картофель — 5 шт;
помидоры — 300 гр;
лук репчатый — 1 шт;
чеснок — 2 зубчика;
перец черный молотый;
соль.
Для соуса:
мука пшеничная — 3 ст л;
масло сливочное — 80 гр;
молоко — 400 мл;
мускатный орех молотый — щепотка;
соль.
Приготовление:
Картофель очистите, нарежьте кружками, толщиной пять миллиметров, опустите в кипящую подсоленную воду на пять минут, затем откиньте на дуршлаг, чтобы вся вода стекла.
Баклажаны нарежьте на кружки, посолите и оставьте на 20 минут, затем промойте, обсушите бумажным полотенцем и обжарьте на сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон до золотистой корочки.
Лук, чеснок очистите, и мелко нарежьте.
Помидоры очистите от шкурки и мелко нарежьте.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, чеснок, обжарьте до мягкости, затем добавьте фарш, перец черный молотый, соль, обжарьте еще 5-7 минут, добавьте томаты, перемешайте, томите на медленном огне 15 минут.
Для соуса: в сотейнике растопите сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте до золотистого цвета, затем тонкой струйкой влейте молоко, посолите, добавьте мускатный орех, и постоянно помешивая венчиком, варите до загустения.
На дно формы выложите картофель, далее распределите половину баклажан, затем слой фарша, на фарш остальные баклажаны и залейте все соусом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут до золотистой корочки.
Советы:
Фарш используйте любой.