Рецепты
5
2 мин

Баклажаны с фаршем и картофелем, запеченные в духовке: рецепт средиземноморской кухни

Ароматная, сытная и очень вкусная запеканка.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Баклажаны с фаршем и картофелем запеченные в духовке

Баклажаны с фаршем и картофелем запеченные в духовке / © Credits

Блюдо готовится из баклажанов, с мясным фаршем, картофелем, запеченное слоями под молочным соусом.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт;

  • фарш куриный — 400 гр;

  • картофель — 5 шт;

  • помидоры — 300 гр;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для соуса:

  • мука пшеничная — 3 ст л;

  • масло сливочное — 80 гр;

  • молоко — 400 мл;

  • мускатный орех молотый — щепотка;

  • соль.

Приготовление:

  1. Картофель очистите, нарежьте кружками, толщиной пять миллиметров, опустите в кипящую подсоленную воду на пять минут, затем откиньте на дуршлаг, чтобы вся вода стекла.

  2. Баклажаны нарежьте на кружки, посолите и оставьте на 20 минут, затем промойте, обсушите бумажным полотенцем и обжарьте на сковороде, смазанной растительным маслом с двух сторон до золотистой корочки.

  3. Лук, чеснок очистите, и мелко нарежьте.

  4. Помидоры очистите от шкурки и мелко нарежьте.

  5. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, чеснок, обжарьте до мягкости, затем добавьте фарш, перец черный молотый, соль, обжарьте еще 5-7 минут, добавьте томаты, перемешайте, томите на медленном огне 15 минут.

  6. Для соуса: в сотейнике растопите сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте до золотистого цвета, затем тонкой струйкой влейте молоко, посолите, добавьте мускатный орех, и постоянно помешивая венчиком, варите до загустения.

  7. На дно формы выложите картофель, далее распределите половину баклажан, затем слой фарша, на фарш остальные баклажаны и залейте все соусом.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

5
