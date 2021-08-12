Баклажаны с орехами по-грузински: классический рецепт

Сезон баклажанов в самом разгаре.

Если вы хотите накормить семью вкусным блюдом, но при этом избегаете мяса, приготовьте баклажаны с орехами по-грузински.

Ингредиенты:

4 баклажана

250 г очищенных грецких орехов

1 луковица

4 зубка чеснока

0,5 пучка кинзы

2 столовые ложки винного уксуса

растительное масло

хмели-сунели

молотый кориандр

молотый перец чили

соль

Приготовление

У вымытых баклажанов отрезать хвостики и, не очищая, нарезать их длинными ломтиками толщиной около 0,5 см. Подготовленные баклажаны посолить и оставить на 15-20 минут, после чего слить образовавшуюся жидкость, лепестки баклажанов обсушить салфеткой и обжарить каждый с обеих сторон на растительном масле.

Орехи провернуть через мясорубку, добавить натертую на мелкой терке луковицу, пропущенный через пресс чеснок, измельченную кинзу, слегка посолить, приправить хмели-сунели, кориандром и перцем чили, подлить уксус и тщательно растереть.

Ломтики баклажанов смазать ореховой массой, свернуть рулетиками и выдержать пару часов в холодильнике.

На заметку

Баклажаны выбирайте молодые, упругие, средней величины и правильной формы.

Аромат и остроту ореховой начинки регулируйте количеством специй и чеснока.

Если начинка получается слишком густая, к ней можно подлить немного воды.

Чтобы блюдо выглядело аутентичнее, подавая, присыпьте баклажаны горстью зерен граната.

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