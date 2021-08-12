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Баклажаны с орехами по-грузински: классический рецепт

Баклажаны с орехами по-грузински: классический рецепт

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Сезон баклажанов в самом разгаре.

Если вы хотите накормить семью вкусным блюдом, но при этом избегаете мяса, приготовьте баклажаны с орехами по-грузински.

Ингредиенты:

  • 4 баклажана
  • 250 г очищенных грецких орехов
  • 1 луковица
  • 4 зубка чеснока
  • 0,5 пучка кинзы
  • 2 столовые ложки винного уксуса
  • растительное масло
  • хмели-сунели
  • молотый кориандр
  • молотый перец чили
  • соль

Приготовление

У вымытых баклажанов отрезать хвостики и, не очищая, нарезать их длинными ломтиками толщиной около 0,5 см. Подготовленные баклажаны посолить и оставить на 15-20 минут, после чего слить образовавшуюся жидкость, лепестки баклажанов обсушить салфеткой и обжарить каждый с обеих сторон на растительном масле.

Орехи провернуть через мясорубку, добавить натертую на мелкой терке луковицу, пропущенный через пресс чеснок, измельченную кинзу, слегка посолить, приправить хмели-сунели, кориандром и перцем чили, подлить уксус и тщательно растереть. 

Ломтики баклажанов смазать ореховой массой, свернуть рулетиками и выдержать пару часов в холодильнике.

На заметку

Баклажаны выбирайте молодые, упругие, средней величины и правильной формы.

Аромат и остроту ореховой начинки регулируйте количеством специй и чеснока.

Если начинка получается слишком густая, к ней можно подлить немного воды.

Чтобы блюдо выглядело аутентичнее, подавая, присыпьте баклажаны горстью зерен граната.

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