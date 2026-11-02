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Баклажаны с орехами по-грузински: рецепт знаменитой закуски
Баклажаны с орехами — это одно из самых любимых блюд грузинской кухни.
Сочные и оригинальные рулетики станут не только отличным дополнением к обеду, но и украшением праздничного стола. Дайте им обязательно настояться в холодильнике 1-2 часа.
Ингредиенты
- баклажаны
- 1кг
- орехи грецкие (очищенные)
- 200 г
- чеснок
- 3-4 зубчика
- хмели-сунели
- 1 ч. л.
- кориандр в зернах
- 1 ч. л.
- перец красный острый
- 0,5 ч. л.
- винный уксус
- 1 ст. л.
- вода кипяченая
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 60-80 мл
- соль
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- зелень (базилик, кинза, укроп)
- по небольшому пучку
Баклажаны нарежьте пластинами толщиной 0,5-0,7 сантиметров, посыпьте солью и оставьте на 15-20 минут, затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте баклажаны с двух сторон, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
Чеснок очистите, и нарежьте на кусочки.
Зелень промойте и измельчите.
В блендер выложите орехи грецкие, чеснок, хмели-сунели, кориандр, перец красный острый, зелень, влейте винный уксус, воду и пробейте до пастообразного состояния.
На край, каждой пластины баклажана, положите ореховую начинку и аккуратно скрутите плотно в рулетик.
Советы:
На блюдо можно выложить зелень салата, затем рулетики и украсить зеленью.