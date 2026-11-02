Баклажаны с орехами по-грузински: рецепт знаменитой закуски

Сочные и оригинальные рулетики станут не только отличным дополнением к обеду, но и украшением праздничного стола. Дайте им обязательно настояться в холодильнике 1-2 часа.

Баклажаны нарежьте пластинами толщиной 0,5-0,7 сантиметров, посыпьте солью и оставьте на 15-20 минут, затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.

В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте баклажаны с двух сторон, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Чеснок очистите, и нарежьте на кусочки.

Зелень промойте и измельчите.

В блендер выложите орехи грецкие, чеснок, хмели-сунели, кориандр, перец красный острый, зелень, влейте винный уксус, воду и пробейте до пастообразного состояния.