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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

Баклажаны с орехами по-грузински: рецепт знаменитой закуски

Баклажаны с орехами — это одно из самых любимых блюд грузинской кухни.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
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Баклажаны с орехами по-грузински

Баклажаны с орехами по-грузински / © Credits

Сочные и оригинальные рулетики станут не только отличным дополнением к обеду, но и украшением праздничного стола. Дайте им обязательно настояться в холодильнике 1-2 часа.

Ингредиенты

баклажаны
1кг
орехи грецкие (очищенные)
200 г
чеснок
3-4 зубчика
хмели-сунели
1 ч. л.
кориандр в зернах
1 ч. л.
перец красный острый
0,5 ч. л.
винный уксус
1 ст. л.
вода кипяченая
2 ст. л.
растительное масло
60-80 мл
соль
зелень (базилик, кинза, укроп)
по небольшому пучку

  1. Баклажаны нарежьте пластинами толщиной 0,5-0,7 сантиметров, посыпьте солью и оставьте на 15-20 минут, затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте баклажаны с двух сторон, затем выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

  3. Чеснок очистите, и нарежьте на кусочки.

  4. Зелень промойте и измельчите.

  5. В блендер выложите орехи грецкие, чеснок, хмели-сунели, кориандр, перец красный острый, зелень, влейте винный уксус, воду и пробейте до пастообразного состояния.

  6. На край, каждой пластины баклажана, положите ореховую начинку и аккуратно скрутите плотно в рулетик.

Советы:

  • На блюдо можно выложить зелень салата, затем рулетики и украсить зеленью.

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