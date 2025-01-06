Баклажаны в сливочном соусе: интересный рецепт пикантной закуски

Баклажаны – универсальный продукт, который может стать основой для множества вкусных блюд. Ароматный соус идеально дополняет нежный вкус баклажанов, делает их сочными и очень аппетитными.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице lenna_mazur, удивит вас своей простотой, а результат настолько поразит, что вы непременно добавите его в список любимых. Баклажаны остаются румяными, сохраняют свою форму и не превращаются в кашу, а нежный сливочный соус придает им невероятный вкус.

У этого блюда есть несколько секретов, которые делают его действительно неповторимым. Баклажаны остаются целыми, не распадаются во время жарки и не впитывают лишнее масло. Густой, пряный сливочный соус придает блюду яркие ароматы и подчеркивает нежный вкус баклажанов.

Ингредиенты

Для баклажанов:

Баклажаны 600 г

Яйца 2 шт.

Соль

Перец

Для соуса:

Сметана 200 г

Зелень (укроп, кинза) 5–7 веточек

Чеснок 3-4 зубчика

Хмели-сунели 1 ч. л

Лимонный сок 1 ст. л

Мускатный орех

Соль

Перец

Приготовление

Нарежьте баклажаны полукольцами. По желанию можете немного посолить и оставить на 30 минут, чтобы они отдали лишнюю горечь. Однако этот шаг можно упустить, если баклажаны свежие и не горчат. Залейте нарезанные баклажаны взбитыми яйцами. Тщательно перемешайте, "промассируйте" кусочки, чтобы они полностью покрылись яйцом. Оставьте на 30 минут – за это время баклажаны впитают яйцо. Благодаря этому во время жарки они не будут впитывать лишнее масло, а также сохранят форму. Посолите баклажаны по вкусу и выложите их на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте на довольно сильном огне, чтобы они стали румяными. Пока баклажаны жарятся, пора сделать пряный соус. Возьмите сметану и смешайте ее с мелко нарезанной зеленью – кинзой и укропом. Добавьте измельченный чеснок и специи: хмели-сунели, немного мускатного ореха, соль и перец. Добавьте лимонный сок, который придаст соусу свежих цитрусовых ноток. Тщательно перемешайте. Соус должен быть густым и насыщенным по вкусу. Когда баклажаны хорошо подрумянятся, снимите их с огня и добавьте сливочный соус. Аккуратно перемешайте, чтобы не повредить кусочки.

Эти баклажаны смакуют одинаково хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Это блюдо идеально подходит как для домашнего ужина, так и для праздничного стола.

Обязательно приготовьте баклажаны по этому рецепту – результат превзойдет все ваши ожидания.

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