Баклажаны в сметане с чесноком: рецепт пикантной закуски

Баклажаны в сметане с чесноком / © Credits

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Готовятся баклажаны в сметане с чесноком, в сковороде за 20-25 минут из доступных продуктов. Подайте как самостоятельное блюдо, а также в виде гарнира или закуски.

Ингредиенты баклажаны 500 г лук репчатый 1 шт. чеснок 2-3 зубчика сметана 180 г растительное масло 40 г перец черный молотый соль зелень (укроп, петрушка)

Баклажаны нарежьте средними кубиками, посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите баклажаны, посолите и жарьте, помешивая до золотистого цвета. Добавьте сметану, перец черный молотый, перемешайте, накройте крышкой и тушите пять минут, затем посыпьте чесноком, зеленью, периодически помешивая, тушите еще две минуты.

Советы:

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Сметану используйте 15% или 20%.

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