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Баклажаны в сметане с чесноком: рецепт пикантной закуски
Это простое, сытное блюдо, которое по вкусу напоминает грибы.
Готовятся баклажаны в сметане с чесноком, в сковороде за 20-25 минут из доступных продуктов. Подайте как самостоятельное блюдо, а также в виде гарнира или закуски.
Ингредиенты
- баклажаны
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- сметана
- 180 г
- растительное масло
- 40 г
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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Баклажаны нарежьте средними кубиками, посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Лук, чеснок очистите.
Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите баклажаны, посолите и жарьте, помешивая до золотистого цвета.
Добавьте сметану, перец черный молотый, перемешайте, накройте крышкой и тушите пять минут, затем посыпьте чесноком, зеленью, периодически помешивая, тушите еще две минуты.
Советы:
Сметану используйте 15% или 20%.