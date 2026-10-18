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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

Баклажаны в сметане с чесноком: рецепт пикантной закуски

Это простое, сытное блюдо, которое по вкусу напоминает грибы.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
153 ккал
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Баклажаны в сметане с чесноком

Баклажаны в сметане с чесноком / © Credits

Готовятся баклажаны в сметане с чесноком, в сковороде за 20-25 минут из доступных продуктов. Подайте как самостоятельное блюдо, а также в виде гарнира или закуски.

Ингредиенты

баклажаны
500 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2-3 зубчика
сметана
180 г
растительное масло
40 г
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Баклажаны нарежьте средними кубиками, посолите, оставьте на 10-15 минут, затем промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Лук, чеснок очистите.

  3. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите баклажаны, посолите и жарьте, помешивая до золотистого цвета.

  5. Добавьте сметану, перец черный молотый, перемешайте, накройте крышкой и тушите пять минут, затем посыпьте чесноком, зеленью, периодически помешивая, тушите еще две минуты.

Советы:

  • Сметану используйте 15% или 20%.

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